株式会社現代仏壇｜9月10日（水）より「岩田屋三越インテリアフェア～PRIME SIGHTS～ ＜プライムサイト＞」にて先行展示

株式会社現代仏壇前回（2025年２月16日～3月9日）のイベントの様子

モダンな仏壇仏具の企画・販売を行う株式会社現代仏壇（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 伊井 秀行、以下現代仏壇）は、2025年9月13日(土)から開催される「岩田屋三越インテリアフェア～PRIME SIGHTS～」に参加いたします。「PRIME SIGHTS」とは「最上級の景観」を意味し、質の高い家具やインテリア雑貨を一度に楽しめるイベントとなっています。現代仏壇は福岡三越の8階催事場にて、2025年9月10日(水)より先行展示を行い、現代の住まいに合うモダンなお仏壇やお仏具をご紹介します。

イベント概要

会期：2025年9月13日（土）～9月21日（日）

開場時間：午前10時～午後6時（最終日は午後5時終了）

会場：岩田屋本店 本館7階 大催事場 / 福岡三越8階・6階 地下１階

主旨：「PRIME SIGHTS」とは「最上級の景観」を意味し、ご自宅のリビングや書斎、ワークスペースなど、空間を豊かに演出するさまざまなブランドとアイテムが揃います。イタリアンモダン家具、寝具、照明、フレグランス、アートまで幅広いインテリアアイテムを紹介。

現代仏壇は先行展示を行い、福岡三越8階にて9月10日(水)～9月23日(火・祝)までの期間、現代の住空間に馴染むモダンなお仏壇・お仏具を展示いたします。

ステンドグラスを使用したアンティーク感あふれるお仏壇や、無垢材の桟を使ってスタイリッシュな巻き戸式の扉を実現させたお仏壇など、置くだけで空間をワンランクアップさせるこだわりのお仏壇・お仏具を多数ご覧いただけます。

※最終日は午後5時終了

展示商品のご紹介

ブリリオ

鮮やかなステンドグラスの模様が印象的なブリリオは、ガラスからこぼれる光がランプのように優しく空間を照らします。扉と内部、ほぼ全面にガラスを施し、どの角度からでも光をきれいに見ることが出来ます。アンティーク家具にはもちろん、落ち着いたデザインなので和室にもおすすめです。 商品ページ→https://x.gd/2bsQu(https://x.gd/2bsQu)

スフレ オーク

132本もの無垢材を組み合わせ、高い技術をもって作られた巻き戸の扉は、左右にスライドして開くため横幅を取りません。内部はゆったりと広く、開放感のある印象です。天然木ならではのあたたかみと、脚付きのデザインが北欧家具を思わせるナチュラルでおしゃれな床置きタイプのお仏壇です。 商品ページ→https://x.gd/VCmqm(https://x.gd/VCmqm)

ロンド 麻の葉

町屋の縦格子を思わせる扉の桟は、上質なオークの無垢材から削り出し、釘などを使わずに戸板の溝に差し込む「指物」の技術で作られています。内部はゆったりと広く、４段ある須弥壇の最上段を取り外すと、さらに大きなお位牌やお仏像も安置していただけます。 商品ページ→https://x.gd/sGrB6(https://x.gd/sGrB6)

オペラ

深く鮮やかなブルーに染まるバーズアイメープルのステージは、全てを映しこむほどに精度の高い鏡面塗装を用いて作られています。背板と須弥壇には透明度の高いガラスを使用。多面カットされた側面から光を取り込み、キラキラと輝いて高級感を纏います。特別な人をお祀りするのに相応しい、ラグジュアリーなオープンタイプ仏壇です。

商品ページ→https://x.gd/pMBmF(https://x.gd/pMBmF)

■「現代仏壇」とは

リビングなどの身近な場所でお祀りできる、現代の住まいにマッチしたモダンなお仏壇です。当社は商品企画から製造販売まで一貫して携わり、常に新しい発想で祈りの空間づくりを行っています。販売店『ギャラリーメモリア』は全国に直営店が16店舗あり、専門店を合わせて全国約100 店舗を展開。大型SC店にも出店し、様々な世代層へ現代における祈りのスタイルを伝えています。

■会社概要

会社名：株式会社現代仏壇

代表者：代表取締役社長 伊井 秀行

設立：2024年8月※2024年10月1日株式会社八木研より仏壇仏具事業部門を承継

事業内容：仏壇仏具の企画・開発・販売（小売・卸）

資本金：100万円

社員数：114名

本社所在地：〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

現代仏壇ブランドサイト https://1-butsudan.jp/

現代仏壇企業サイト https://gendaibutsudan.co.jp/

オンラインショップ https://www.ec-gendaibutsudan.com/

＜お問い合わせ先＞

株式会社現代仏壇 プロモーション課 開

〒537-0011 大阪市東成区東今里2-7-37

TEL / 06-6972-1207 FAX / 06-6972-1301

MAIL / creative@1-butsudan.jp