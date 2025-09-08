iPhone・iPad買取「Cash Go! 王子店」が令和７年9月8日（月）にOPEN！
iPhone・iPad買取「Cash Go! 王子店」が令和７年9月8日（月）にOPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営責任者：池田 修）は、iPhone・iPad買取フランチャイズ事業を展開する「Cash Go!」の新店舗として【Cash Go! 王子店】を令和７年9月8日（月）にオープンいたしました。
■「Cash Go!」について
「Cash Go!」は、全国300店舗以上を展開するiPhone修理店「アイサポ」の運営ノウハウを活かした、信頼と実績のiPhone・iPad買取店です。
お客様一人ひとりに寄り添い、以下の3つの特徴で満足度の高いサービスを提供しています。
１．修理店ならではの高額買取：iPhone・iPadに関する深い知識と業界ネットワークを活用し、他店を上回る買取価格を実現。
２．スピード無料査定：ご来店いただけましたら、その場で査定を行い、お待たせしません。
３．即日現金買取：お客様の大切なiPhone・iPadをその日の内にお買い取りし、現金でお支払いします。
「Cash Go!」でお買い取りしたiPhone・iPadはリユース市場を通じて、次のお客様へ大切に届けられるため、環境にも配慮した持続可能なサービスとなっています。
■ 「Cash Go! 王子店」について
この度オープンしました「Cash Go! 王子店」は、東京都北区にあるiPhone修理アイサポ王子店内にございます。
JR王子駅北口から徒歩1分、東京メトロをご利用の場合は4番出口から直進100m、王子北ICから車で約4分でアクセス可能で、ご来店がしやすくなっております。スピード無料査定ですので、お忙しい方や効率よく時間を使いたい方にとって、とてもおすすめの店舗となっています。
iPhone修理店での経験を活かし、他社では買取を断られてしまった破損してしまった端末や、過去に正規店以外で修理を行い互換品のパーツがついている端末なども買取を行っております。
もちろん新品の買取もお受けしております！
「前に使っていたのは何の機種だろう…？」「けっこう古い機種だけど売れるかな...？」等、まずはお見積りだけでも確認したい場合も無料で査定実施しております。ご自宅で不要なiPhone・iPadが眠っていましたら、まずはお気軽に当店までご依頼ください。
■店舗情報
店舗名：iPhone・iPad買取Cash Go! 王子店
所在地：〒114-0002 東京都北区王子1丁目14-6 iPhone修理アイサポ王子店内
営業時間：11:00-20:00（最終受付 18:00）
電話番号：0120-273-882
■アクセス
・JR王子駅から徒歩約3分（北本通り沿い）
・東京メトロ南北線から徒歩約3分（北本通り沿い）
・都電荒川線から徒歩約5分（北本通り沿い）
■「Cash Go! 王子店」店舗HP
サービスや買取価格の詳細は下記よりご覧ください。
https://www.cashgophone.jp/shop/tokyo/oji/
配信元企業：株式会社ギア
配信元企業：株式会社ギア
