9月6日よりハウスコム西東京 渋谷店をオープン

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコムグループのハウスコム西東京株式会社〔所在地：東京都立川市 代表取締役 社長：篠崎 勇二〕は、2025年9月6日に渋谷店をオープンしました。

＜新店舗概要＞

渋谷店（しぶやてん）

住 所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄

坂2-30-4 玉久ビル６階

交 通：JR山手線 渋谷駅 徒歩１分

営 業 時 間 ：10：00～18：00

定 休 日 ：水曜日(祝日は営業しております）

ホームページ：https://www.housecom.jp/shop/shibuya-hc/

■ハウスコム株式会社概要

全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240以上の店舗を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 田村 穂

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/

