9月6日よりハウスコム西東京 渋谷店をオープン

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコムグループのハウスコム西東京株式会社〔所在地：東京都立川市 代表取締役 社長：篠崎 勇二〕は、2025年9月6日に渋谷店をオープンしました。




＜新店舗概要＞


渋谷店（しぶやてん）


住　　　　所：〒150-0043　東京都渋谷区道玄


　　　　　　　坂2-30-4　玉久ビル６階


交　　　　通：JR山手線 渋谷駅 徒歩１分


営 業 時 間 ：10：00～18：00


定 　休 　日 ：水曜日(祝日は営業しております）


ホームページ：https://www.housecom.jp/shop/shibuya-hc/





■ハウスコム株式会社概要


　全国で直営店とフランチャイズ加盟店、合わせて240以上の店舗を展開し、賃貸仲介サービスを提供するハウスコムは、ITやAIの力で従業員体験と顧客体験の最適な連携を追求し、お客様一人ひとりを「幸せあふれる、未来の暮らしへ」と導くための住まい探しを提供してまいります。



会社名：ハウスコム株式会社


代表者：代表取締役 社長執行役員　田村 穂


所在地：〒108-0075　東京都港区港南2-16-1　品川イーストワンタワー9階


資本金：4億2463万円


URL：https://www.housecom.co.jp/



■問い合わせ先


ハウスコム株式会社　経営企画部　広報グループ


TEL：03-6387-8456　FAX：03-6717-6901


メール：pr＠housecom.jp