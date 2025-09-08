こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜MDV主催Webセミナー10/10開催のお知らせ＞MDV Clinical Insightセミナー：現場で活きるRWD解析と事例紹介
メディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之）は新たにリリースした論文化・安全性検討支援のためのWebツール「MDV analyzer for Clinical Insight」に関連し、10月10日（金）に 『MDV Clinical Insightセミナー：現場で活きるRWD解析と事例紹介』と題したWebセミナーを開催いたします。セミナーの視聴を希望する方は、以下の登録URLからお申込みください。
登録URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017551507957/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
報道機関の方：https://us06web.zoom.us/webinar/register/5917551508074/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
【開催要綱】
日時： 2025年10月10日（金）14:00～15:30
プログラム：
・特別講演
「リアルワールドデータ解析の最前線 - 活用事例と展望」
大阪公立大学大学院 医学研究科 医療統計学 教授 新谷 歩 先生
・対談
「RWD解析におけるMDV analyzer for Clinical Insightの価値」
同 新谷 歩 先生
メディカル・データ・ビジョン EBM推進部 営業ユニット長 香山 京
対象：製薬企業、医療機器メーカー、アカデミアの方
※対象者以外の方のご視聴はご遠慮いただいております。
視聴方法：Web
参加費：無料
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン
EBM推進部
MAIL：ebm_sales@mdv.co.jp
関連リンク
登録URL
https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017551507957/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
報道機関の方
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5917551508074/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
登録URL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017551507957/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
報道機関の方：https://us06web.zoom.us/webinar/register/5917551508074/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
【開催要綱】
日時： 2025年10月10日（金）14:00～15:30
プログラム：
・特別講演
「リアルワールドデータ解析の最前線 - 活用事例と展望」
大阪公立大学大学院 医学研究科 医療統計学 教授 新谷 歩 先生
・対談
「RWD解析におけるMDV analyzer for Clinical Insightの価値」
同 新谷 歩 先生
メディカル・データ・ビジョン EBM推進部 営業ユニット長 香山 京
対象：製薬企業、医療機器メーカー、アカデミアの方
※対象者以外の方のご視聴はご遠慮いただいております。
視聴方法：Web
参加費：無料
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン
EBM推進部
MAIL：ebm_sales@mdv.co.jp
関連リンク
登録URL
https://us06web.zoom.us/webinar/register/4017551507957/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g
報道機関の方
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5917551508074/WN_xNrN-Qi1SZWpF8JQXEwW6g