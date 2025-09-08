【銀座コージーコーナー】いも・くり・かぼちゃ♪秋のスイーツが勢ぞろい。秋の味覚フェアを9月12日から開催

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2025年9月12日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で、「紅はるかのモンブラン」「栗まんきつパイ」「北海道産かぼちゃのタルト」など7品のスイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

素朴で温かみのある味わいに、心も体もほっこり

夏のような陽気が続いていますが、暦の上では秋。今年も秋を代表する味覚「いも・くり・かぼちゃ」を使ったスイーツが登場します。

ラインアップは7品。強い甘みとねっとり食感で人気のさつまいも「紅はるか」や、ほどよい甘さとほくほく食感の「紅あずま」、栗の名産地・茨城県産の和栗、かぼちゃの収穫量日本一を誇る北海道産「くりゆたか」、「えびすかぼちゃ」など厳選素材を使ったスイーツが勢ぞろい。モンブランやパイ、タルトなどバラエティ豊かなので、食べ比べにもおすすめです。

素材をいかした素朴な味わいのスイーツで、暑さで疲れた体を和らげるとともに、秋を先取りしませんか。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/72504.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/72504.html)

紅はるかのモンブラン

価格：460円（税込496円）

販売：9月12日（金）～11月30日（日）頃

※10月17日～31日 休止

特長：甘みが強くねっとりした食感が特長のさつまいも「紅はるか」を堪能できるモンブランです。たっぷり絞ったあん、濃厚な甘みのペースト、まろやかな味わいのクリーム、上面に飾った甘露煮まで、すべてに紅はるかを使用しました。やさしい甘さの黒糖スポンジとも相性抜群です。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

栗まんきつパイ

価格：580円（税込626円）

販売：9月12日（金）～12月4日（木）頃

特長：どこから食べても栗の味わいを満喫できる、栗づくしの季節限定パイです。

パイの上に渋皮栗ペーストクリームとカスタード入りクリームを重ね、上面にはクラッシュマロンを散らし、渋皮栗を飾りました。香ばしい渋皮栗とまろやかな甘さのカスタード入りクリームが生み出す、上品でコク深い味わいをお楽しみください。

北海道産かぼちゃのタルト

価格：480円（税込518円）

販売：9月12日（金）～11月30日（日）頃 ※10月17日～31日 ハロウィン仕様

特長：甘さとほくほくした食感が特長の北海道産かぼちゃ「くりゆたか」の味わいを楽しめる、秋限定のタルトです。ほんのりシナモンをきかせたかぼちゃ生地に、生クリーム入りホイップクリームを重ねてキャラメルソースをかけました。クリーム＆キャラメルが引き立てる「くりゆたか」の魅力をご堪能ください。

茨城県産和栗のモンブラン

価格：530円（税込572円）

販売：9月12日（金）～2026年1月29日（木）頃

※12月23日～25日 休止

特長：栗の名産地、茨城県産の和栗を使用した季節限定モンブランです。和栗ペーストクリームや和栗あんに、まろやかな生クリーム入りホイップクリームとふんわり口どけのよいマロン風味スポンジを組み合わせ、和栗の甘み、コクのある味わいと、ふくよかな香りを堪能できるよう仕上げました。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）

価格：480円（税込518円）

販売：9月12日（金）～11月30日（日）頃

特長：2種のさつまいもの濃密な味わいが楽しめる、ずっしりと食べ応えのある季節限定ケーキです。甘みが強くねっとりした食感が特長のさつまいも「紅はるか」と、ほどよい甘さとホクホクした食感が特長の「紅あずま」を使用した生地に、生クリーム入りホイップクリームと、紅はるかの甘露煮、芋蜜ソースをトッピングしました。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

ジャンボシュークリーム（北海道産かぼちゃ）

価格：190円（税込205円）

販売：9月12日（金）～11月6日（木）頃

特長：北海道産かぼちゃ「くりゆたか」を使用した、季節限定のジャンボシュークリームです。くりゆたかの豊かな甘みをいかした‟かぼちゃカスタード”を、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めました。かぼちゃカスタードとシュー皮が一体となって口どけてゆく食感をお楽しみください。

北海道産えびすかぼちゃのチーズスフレ

価格：700円（税込756円）

販売：9月12日（金）～11月6日（木）頃

特長：‟しっとり、ふわシュワッ”の食感がおいしさの秘密。北海道産「えびすかぼちゃ」の味わいをプラスした季節限定のチーズスフレです。えびすかぼちゃのやさしい甘みが、スフレ独特のふわシュワッ食感と共に広がります。

