チャンネル銀河、番組改編のお知らせ：10/6(月)より、中国現代サスペンスドラマ枠がスタート！

CSエンターテインメントチャンネル「チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」は、10月に番組改編いたします。これまで最新の中国時代劇を多数放送し、多くの視聴者にご好評いただいてきたチャンネル銀河が、近年急速に高まる中国ドラマへのニーズにお応えし、平日9:30に「中国現代サスペンス」ドラマの放送枠を新設いたします。

この新枠の幕開けを飾るのは、中国のトップ俳優ワン・イーボー主演の『追風者～金融界の夜明けへ～』。2024年3月に中国で放送・配信された際には高視聴率を記録し、各種ランキングで好成績を記録した話題作です。

さらに、チェン・シャオ主演の『DUST～十三年の追憶～』を11月に、中国で空前のサスペンスブームを巻き起こした『ロング・ナイト 沈黙的真相』を12月に放送予定。中国ドラマファンのみならず、質の高いドラマを求めるすべての方にお楽しみいただける強力ラインアップをお届けします。ぜひ、進化し続けるチャンネル銀河にご期待ください。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.1930年代の上海で繰り広げられる金融戦争を豪華キャストがスリリングに描く話題作！

＜あらすじ＞（＃1より）

1930年の上海。農村出身の貧しい青年・魏若来（ウェイ・ルオライ）は、借りている住まいの大家・周（ジョウ）に頼まれて証券取引所での株の売買に付き添う。しかし、中央銀行に顧問として赴任してきた沈図南（シェン・トゥーナン）の策略により、周の買った株は大暴落してしまう。一方、沈図南の妹であり共産党地下組織に所属する沈近真（シェン・ジンジェン）は、同志を救うため護送車を襲撃する。

平日9:30～の新枠で放送する中国現代サスペンスドラマラインアップ

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. CCTV.『追風者～金融界の夜明けへ～』

放送日時：2025/10/6（月）スタート

（月-金）9：30-10：30 ※スカパー！第1-2話無料放送

出演：ワン・イーボー（魏若来［ウェイ・ルオライ］）、リー・チン（沈近真［シェン・ジンジェン］）、ワン・ヤン（沈図南［シェン・トゥーナン］）、ワン・シュエチー（徐諾［シュー・ヌオ］）、チャン・ティエンヤン（林樵松［リン・チャオソン］）、ソン・シュアイ（黄従穀［ホアン・ツォンユン］） ほか

監督：ヤオ・シャオフォン

脚本：ウェン・リャンピン

制作：2024年／中国／字幕／全38話／［ヨミ］ツイフウシャ キンユウカイノヨアケヘ

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.『DUST～十三年の追憶～』

放送日時：2025年11月より放送（予定）

出演：チェン・ジェンビン（衛崢粏［ウェイ・ジョンロン］）、チェン・シャオ（陸行知［ルー・シンジー］）、チュオ・ニー（楊漫［ヤン・マン］）、ズオ・シャオチン（白暁芙［バイ・シャオフウ］） ほか

監督：リュウ・ハイボー（『鳳凰の飛翔』『蜀紅錦～紡がれる夢～』）

制作：2023年／中国／字幕／全24話／［ヨミ］ダスト ジュウサンネンノツイオク

＜番組概要＞

ベテラン刑事と“優等生”な新人刑事。かつての師弟が、13年の時を経て再び動き出した連続殺人事件の謎に迫っていく。『三国志 Three Kingdoms』チェン・ジェンビン、『ユン・シャン伝 ～江湖 復讐の嵐～』チェン・シャオ共演でおくる本格サスペンス。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.『ロング・ナイト 沈黙的真相』

放送日時：2025年12月より放送（予定）

出演：リャオ・ファン（厳良［イェン・リャン］）、バイ・ユー（江陽［ジャン・ヤン］）、ニン・リー（張超［ジャン・チャオ］）、タン・ジュオ（李静［リー・ジン］）、ホアン・ヤオ（張暁倩［ジャン・シャオチェン］）、ティエン・シャオジエ（陳明章［チェン・ミンジャン］）、ジャオ・ヤン（朱偉［ジュー・ウェイ］）、ルー・スーユー（候貴平［ホウ・グイピン］） ほか

原作：ズ・ジンチェン（「長夜難明」）

監督：チェン・イーフー

脚本：リウ・グオチン

制作：2020年／中国／字幕／全12話／［ヨミ］ロングナイト チンモクテキシンソウ

＜番組概要＞

2010年。一見単純な殺人事件。しかしその背後には、巨大な秘密が隠されていた。その秘密を明らかにするために7年という年月をかけ、数え切れないほどの代償を払い、さらには人生を賭けた7人の男女。彼らの矜持とは。

そのほか、人気の中国時代劇も充実のラインアップ！

(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd., China『一念関山-Journey to Love-』

放送日時：2025/10/15（水）スタート

（月-金）13：00-14：00 ※スカパー！第1-2話無料放送

第1話先行放送：2025/10/5(日)21:00-22:00 ※スカパー！無料の日

出演：リウ・シーシー（任如意［レン・ルーイー］／任辛［レン・シン］）、リウ・ユーニン（寧遠舟［ニン・ユエンジョウ］）、ファン・イールン（于十三［ユー・シーサン］）、ハー・ランドウ（楊盈［ヤン・イン］）、チェン・ハオユー（初月［チュー・ユエ］）、チャン・ホワセン（李同光［リー・トングアン］）、チェン・ヨウウェイ（元禄［ユエン・ルー］）、ワン・イージョー（銭昭［チエン・ジャオ］）、チェン・ドゥリン（蕭妍［シャオ・イエン］） ほか

監督：ジョウ・ジンタオ（『青雲志～天に誓う想い～』）、ゾウ・シー（『終極筆記』『沙海（原題）』）

脚本：チャン・ウェイ（『夢華録』『黒豊と白夕～天下を守る恋人たち～』）

制作：2022年／中国／字幕／全40話／［ヨミ］イチネンカンザン

(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.『蜀紅錦～紡がれる夢～』＊TV初放送

放送日時：2025年11月よりTV初放送（予定）

出演：タン・ソンユン（季英英［ジー・インイン］）、ジェン・イェチョン（楊静瀾［ヤン・ジンラン］）、ジン・チャオ（白晟［バイ・ション］／晟豊澤［ション・フォンゾー］）、チェン・シャオユン（玉玲瓏［ユー・リンロン］）、ジャオ・ホワウェイ（趙修緣［ジャオ・シウユエン］） ほか

原作：ジュアンジュアン（「少女花不棄」「蜀錦人家」）

演出：リュウ・ハイボー（『鳳凰の飛翔』）、シェン・ヤン（『美人骨』）、ベン・ファン（『美人骨』）

脚本：ワン・ホン（『祈今朝～失われた記憶、共鳴する愛～』）、チャオ・ミン、シュエ・ホェイミン

制作：2023年／中国／字幕／全40話／［ヨミ］ショッコウキン ツムガレルユメ

＜番組概要＞

唐代の“蜀錦”業界を舞台に、勇敢で芯の強いヒロインが、亡き父の染色秘法を守り抜き、蜀錦と織物技術をめぐる陰謀に立ち向かう。『恋心は玉の如き』タン・ソンユン×『三千鴉の恋歌』ジェン・イェチョン共演でおくる真心と信念の物語。

