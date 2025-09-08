¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¼¥Ö¥é¤ÎÀ½¿ÞÍÑ¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡£¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ì¤ë¶âÂ°¥°¥ê¥Ã¥×¤ÈÀèÃ¼¤¬¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤É®µ¤Ø¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤RO¡Ê¥¢ー¥ë¥ªー¡Ë¡×9·î29ÆüÈ¯Çä
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ÂÀÏº)¤Ï¡¢À½¿ÞÍÑ¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×¤«¤é¡¢°®¤ê¤ä¤¹¤¤¶âÂ°À½¤Î¥íー¥ì¥Ã¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤È¡¢²¼¼´¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹½Â¤¤ÇÀèÃ¼¤¬¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤RO¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î29Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤RO¡×²Á³Ê¡§1ËÜ2,750±ß¡ÊÀÇÈ´¡§2,500±ß¡Ë¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó ¿Ä·Â¡§0.5mm ÂØ¾Ã¤·¥´¥à¡§¥¼¥Ö¥é A¥¿¥¤¥×¡¡¼´¿§¡§¡Êº¸¤è¤ê¡Ë¥Àー¥¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥á¥¿¥ë¥·¥ë¥Ðー¡¢¥á¥¿¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¾¦ÉÊÌ¾RO¤ÎÍ³Íè¡§¥íー¥ì¥Ã¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤è¤ê
¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×¤Ï2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿À½¿ÞÍÑ¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢¿¶¤Ã¤Æ¿Ä¤¬½Ð¤ë¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤È¡¢¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëµ¡¹½¡¢Äã½Å¿´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿É®µ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÀµ³Î¤ËÉ®µ¤Ç¤¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤É®µ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ê¤ä¤¹¤¤¶âÂ°¤Î¥íー¥ì¥Ã¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤È¡¢ÀèÃ¼¤¬¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¼¼´Á´ÂÎ¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼´¿§¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¾å¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×È¯Çä¤«¤é18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½¾ÍèÉÊ¤âÊ»Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤RO¡×¤ÎÆÃÄ¹
¶âÂ°¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËºÙ¤«¤¤±úÆÌ¤Î¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¤¬³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±úÆÌ¤Î·Á¾õ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ»Ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
½¾ÍèÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²¼¼´°ìÂÎ¹½Â¤¤ÇÀèÃ¼¤Î¤æ¤ë¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢É®µ»þ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤Ã¤Æ¿Ä¤ò½Ð¤¹¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤È¡¢¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÀÚÂØµ¡¹½¡¢Äã½Å¿´¤Ï½¾Íè¤Î¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼´¿§¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥í¥´°õºþ¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¾å¼Á´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥íー¥ì¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×
ÀèÃ¼¤¬¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤²¼¼´°ìÂÎ¹½Â¤
¡Ê¾å¡§½¾ÍèÉÊ¡¡²¼¡§¿·¾¦ÉÊ¡Ë
¾å¼Á´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó»Ô¾ì¤Î¹â¤Þ¤ê
¾¯»Ò²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ç¤Ê»ÈÍÑ¼Ô¤¬³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡Ë
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1¡¥¶µ°éÈñ¤Î¹â¤Þ¤ê
»²µÄ±¡¤Î·ÐºÑ¥×¥ê¥º¥à¥³¥é¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯»Ò²½¤ËÈ¿¤·¤Æ1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¶µ°éÈñ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡ËÊÙ¶¯Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹â²Á³Ê¤Ç¤âÇã¤¤Í¿¤¨¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡¥YouTuber¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê
¶áÇ¯¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Ê¸¶ñ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹â²Á³Ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¾Ò²ð¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬Æ´¤ì¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2ÅÀ¤è¤ê¶áÇ¯¤Î¡Ö¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Î¹â²Á³Ê²½¡×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ½ÐÅµ¸µ¡§ÆüËÜÉ®µ¶ñ¹©¶È²ñ¡ÖÉ®µ¶ñÅý·×¥Çー¥¿¡×¡Ê¥·¥ãー¥×¥Ú¥óÉôÊ¬¡¢2020 Ç¯～2024 Ç¯¡¢¹ñÆâ¸þ¤±ÈÎÇä¤ÈÍ¢½Ð¸þ¤±ÈÎÇä¤ò´Þ¤à¡Ë
¢¨2 ½ÐÅµ¸µ¡§»²µÄ±¡¡Ö·ÐºÑ¤Î¥×¥ê¥º¥à¥³¥é¥àNo.16¡×¿Þ2»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤È°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¶µ°éÈñ¤Î¿ä°Ü¡¡
¢£¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¤È¤Ï
2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿À½¿ÞÍÑ¥·¥ãー¥×¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£¼´¤ò¿¶¤ë¤À¤±¤Ç¿Ä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤È¡¢¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÀÚÂØµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î¥ê¥ó¥°¤ò²ó¤·¡¢¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í¤Ã¤Æ¿Ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥·¥ãµ¡Ç½¥ª¥Õ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢½Å¤ê¤¬¼´¤Î²¼Â¦¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢Äã½Å¿´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿É®µ¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
º¸¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤¡×²Á³Ê¡§1ËÜ1,320±ß¡ÊÀÇÈ´¡§1,200±ß¡Ë
±¦¡Ö¥Æ¥¯¥È¥Ä¥¥ー¥¦¥§¥¤ ¥é¥¤¥È¡×²Á³Ê¡§1ËÜ825±ß¡ÊÀÇÈ´¡§750±ß¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôPR¥Áー¥à
TEL¡§050-1706-0335
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-555335¡ÊÊ¿Æü9»þ～17»þ¡Ë¡¡https://www.zebra.co.jp/
