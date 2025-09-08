こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店】「JERA セ・リーグ 2025優勝グッズ」を販売します
18年ぶりにリーグ優勝した2023年から2年、再び阪神タイガースがリーグ優勝！
株式会社京王百貨店は、阪神タイガースのリーグ優勝を記念し、新宿店4階シーズンスペースにおいて、9月17日(水)～23日(火・祝)の間、京王百貨店限定販売の商品6種を含めた全46種の「JERA セ・リーグ 2025優勝グッズ」を販売します。
当社は2002年7月に関東以北唯一の「阪神タイガースショップ」を新宿店に開設しました。翌年の2003年には18年ぶりに阪神タイガースがリーグ優勝を記念し、新宿・聖蹟桜ヶ丘両店にて8日間の「優勝記念セール」を全館規模で開催し、来店客数は新宿店約83万人・聖蹟桜ヶ丘店約34万人と大盛況でした。
2023年1月には球団直営ショップとしてリニューアルした「阪神タイガースショップ FAN SHOP BASE」。同年9月にはセ・リーグ優勝、11月には日本一を記念し優勝記念グッズが販売され、開店前から多くのファンが並びました。優勝記念グッズ販売月の「阪神タイガースショップFAN SHOP BASE」売上は、優勝決定前の4－8月の月平均売上の約7倍となりました。
《参考》2023年9月24日～30日に開催した「JERAセ・リーグ2023優勝記念グッズ」販売時の様子
4階シーズンスペースでの「優勝記念グッズ販売」の様子（2023年9月）
5階「阪神タイガースショップ FAN SHOP BASE」も大盛況（2023年9月）
■JERA セ・リーグ 2025優勝グッズ
◆4階 シーズンスペース
JERA セ・リーグ 2025優勝グッズ40種類に加え、京王百貨店限定販売商品6種を販売します。
《京王百貨店限定販売の6種》
2025 JERA セ・リーグ優勝記念ロゴボール
2,001円
2025 JERA セ・リーグ優勝記念カンフーバット
1,100円
2025 JERA セ・リーグ優勝記念ピンバッチ
2,501円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117496/117496_web_1.png
■5階 常設ショップ 「阪神タイガースショップFAN SHOP BASE 」での販売商品について
本イベント期間中、5階の常設ショップでは通常展開商品を販売します。
■同会期、京王百貨店 新宿・聖蹟桜ヶ丘両店では「阪神タイガース リーグ優勝記念セール」を開催します
新宿・聖蹟桜ヶ丘両店では、各階にて様々なお買い得品をご用意します。
新宿店の特設サイト：https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hanshintigers-sale.html
※各階のセールに関する詳細は9/13(土)に公開予定です。
■その他の参考情報
【阪神タイガースショップオープンのきっかけ】
阪神百貨店と当社は、企業規模、立地、顧客層、イメージなどのいくつかの共通点があります。両社は、こうした共通点を持ちながら商圏が重ならない事を踏まえ、2000年頃は両社間で物産展や特徴催事における情報提供や商品情報交換、新服の共同開発を行うなどの協力関係を築いていました。「阪神タイガースショップ」の設置もその一環でした。
【「阪神タイガースショップ」の売上高について】
2002年7月、新宿店7階に設置された球団公認のショップは、2023年1月に球団直営店となる「阪神タイガースショップ FAN SHOP BASE」として、新宿店5階スポーツ用品売場にてリニューアルしました。店舗面積も拡大し、アイテム数・商品ストック数も増えたほか、ファンクラブ会員限定で販売する商品も展開可能になりました。神宮球場、東京ドームでの試合前は観戦グッズを購入される大勢のファンの方で賑わい続けています。直近の2025年度4月～8月実績は、前年比+約43%、2023年度比でも+約56%と盛り上がりを見せています。
会期： 9月17日（水）～23日（火・祝）
場所：京王百貨店 新宿店 4階 シーズンスペース
