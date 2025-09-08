¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¶µ°é»Ù±ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¸øÊ¸¶µ°é¸¦µæ²ñ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ »°¶µ¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖKUMON¡×¡Ë¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê ¾Ê°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é³Êº¹¤Î´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤é¸øÊ¸¼°¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¶µ¼¼¤ÇKUMON¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
KUMON¤Ï¶µ°é³Êº¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸øÊ¸¼°³Ø½¬¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¶µ°é»Ù±ç³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢KUMON¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤¬¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÍÂ¶â¡Ê°¦¾Î¡§¶µ°é¥×¥é¥¹ÍÂ¶â¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¶â¤ò¸µ¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¸øÊ¸¼°¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢KUMON¤Ë¤è¤ë¶µ°éµ¡²ñ¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¶µ°é³Êº¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
KUMON¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¡Û
¡Ú¥¹¥ー¥à¿Þ¤È¼ç¤ÊÌò³ä¡Û
KUMON¤Î¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿¤Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤È¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¶âÍ»¡Ü¤ÇÌ¤Íè¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»Ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÅØ¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¨Æ¯¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤â¶µ°é³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÌ´¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¡https://www.resonabank.co.jp/
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è»Ù±ç¡× ¤ò·Ç¤²¤¿¹ñÆâ½é¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡¡¡¡¡¡
¢¨2025Ç¯9·î8Æü»þÅÀ ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×Ä´¤Ù
¡¦ÍÂÆþ»ñ¶â¤Î0.1%ÁêÅö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢KUMON¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¡×¤ØÌµ½þ¤Î¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢³Êº¹¤Î´ËÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹