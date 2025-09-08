Stray Kids Felix¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡¡¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹¤Ë¤Æ9·î11Æü(ÌÚ)¤è¤êÆÃÊÌ´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ½ß¡¢°Ê²¼¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¥Õ¥¡¥ó¤ÎFelix¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤âÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡Felix¤ÏÄ¹Ç¯¥´¥ó¥Á¥ã¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯¡Ê¥Ñー¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¹¥²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÌÌ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡9·î11Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFelix¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤äBGM´ë²è¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¥ó¥Á¥ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Felix¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥´¥ó¥Á¥ãÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡ÆÃÊÌ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/index.html



¡¡¥´¥ó¥Á¥ã¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¤ªÃãÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£



¢¨ µ­ºÜÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹



¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¡ÃFelix¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦



¡ÚFelix¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àーµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û


My Gong cha¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¦¤¨¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ÎÎß·×¤Ç1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç5,000Ì¾ÍÍ¤ËFelix´Ì¥Ð¥Ã¥¸(2¼ï¥»¥Ã¥È)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£






¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä


2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î6Æü(·î)



¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä


STEP1¡§My Gong cha¤ËÌ¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤


¡¡¡¡¡¡¡¡My Gong cha¤Î¾ÜºÙ¡¿Æþ²ñÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é


¡¡¡¡¡¡¡¡https://campaign.gongcha.co.jp/mygongcha/index.html


STEP2¡§¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ü´ÖÃæÎß·×1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ


¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡Í­¿Í¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤


¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤


¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹


¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥Õー¥É¡¦¥°¥Ã¥º¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶â³Û¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£


STEP3¡§ÍâÆü°Ê¹ß¤ËÃêÁª¤Ø¤Î±þÊç°ÆÆâ¤ò¥´¥ó¥Á¥ã¸ø¼°LINE ¤«¤é¤´Á÷ÉÕ


STEP4¡§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª



¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î±þÊç°ÆÆâ¤Ï¡¢¤´Á÷ÉÕ¤Þ¤Ç¤ËºÇÃ»¤Ç¹ØÆþ¡Ê¼õ¼èÆü¡Ë¤ÎÍâÆü～ºÇÂç7ÆüÄøÅÙ¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¡¢È¯Á÷Àè¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¥´¥ó¥Á¥ã¸ø¼°LINE¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï11·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¡Ú¡ÖGong cha¡ßFelix¤òÃµ¤»¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û


¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹ÊÞ¤ä¡¢³¹Ãæ¤Î²°³°¡¦²°Æâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢²°³°¹­¹ð¤Ê¤É¡¢Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤Ã¤ÆX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ÇÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£






¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä


2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)



¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡ä


¡¦¡¡¥Æ¥£ー¥Þ¥¹¥¿ー¥«ー¥É¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë1Ëç


¡¦¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç



¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä


¢£X¤Ç¤Î»²²ÃÊýË¡


STEP1¡§Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤ë


STEP2¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @gongcha_japan¡Êhttps://x.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


STEP3¡§¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö#Felix¤È¥´¥ó¥Á¥ã¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ


ÅöÁª¼Ô¼Ô¿ô¡§200Ì¾ÍÍ



¢£Instagram ¤Ç¤Î»²²ÃÊýË¡


STEP1¡§Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤ë


STEP2¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@gongcha_japan


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://www.instagram.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


STEP3¡§¡Ú¥Õ¥£ー¥É¡¦¥êー¥ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Û


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö#Felix¤È¥´¥ó¥Á¥ã¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Û


¡¡¡¡¡¡¡¡@gongcha_japan¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ


ÅöÁª¼Ô¿ô¡§50Ì¾ÍÍ



¢¨¡¡»æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ßDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú¡ÖFelix¥Ðー¥¹¥Çー¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û


9·î15Æü¤ÎFelix¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Î12Æü～14Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥´¥ó¥Á¥ãX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖFelix BIRTHDAY SET by Gong cha¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£






¡ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä


2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～9·î14Æü(Æü)



¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡ä


¡¦¡¡¥´¥ó¥Á¥ã¥à¥­ー¥Á¥§ー¥óÉÕ¤­¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥³¥¯¥Á¥ã¡¡1ÅÀ


¡¦¡¡Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö¡¡1ÅÀ


¡¦¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç



¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä


STEP1¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @gongcha_japan¡Êhttps://x.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー


STEP2¡§ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È


ÅöÁª¼Ô¿ô¡§30Ì¾ÍÍ



¢¨¡¡¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢1Æü1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡»æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ßDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Felix Pick¡ÃFelix¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ó¥¯



Felix¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò3¼ïÎà¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤­¡¢¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£ ¹õÅü ±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー+¥Ñー¥ë¡¡ICED/M¡¡670±ß







¹á¤Ð¤·¤¤±¨Î¶¥Æ¥£ー¤È¹õÅü¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡Ö¹õÅü ±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡×¤Ë¡¢¥Ñー¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£



¢£ ±¨Î¶¥Æ¥£ー+ ¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¦¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¡¡ICED/M¡¡500±ß







´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥´¥ó¥Á¥ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¡Ü±¨Î¶¥Æ¥£ー¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤Ï±¨Î¶¥Æ¥£ー¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£



¢£ ¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯+¥Ñー¥ë¡¡ICED/M ¡¡620±ß







Felix°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ö¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¥Ñー¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£»ç¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥í¥¤¥â¤Î¤ä¤ß¤Ä¤­¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



Å¹ÊÞ»Üºö¡Ã¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹ÊÞ¤ËFelix¤¬ÅÐ¾ì



¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹Æâ¤Ç¤â¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËFelix¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎFelix¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¡ÖGong cha¡ßFelix¤òÃµ¤»¡×¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£ Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Ë


Felix¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)


ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡§¥´¥ó¥Á¥ã122Å¹ÊÞ


https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/pdf/gongcha_felix_panel_storelist.pdf


¢¨¡¡ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£ ¼ê½ñ¤­¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥ì¥·ー¥È


¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤êÆÃÊÌ¥ì¥·ー¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£


´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～11·î24Æü(·î)


¢¨¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£



¢£ Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è


Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇFelix¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)


¢¨¡¡°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹



¢£ Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö


¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤´¤È¤Ë3¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òFelix¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§£±. 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£². 2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～10·î31Æü(¶â)


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³. 2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)～11·î24Æü(·î)


¢¨¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£


¢¨¡¡¥Õー¥É¡¦ÊªÈÎ¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£



¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅ¹Æâ¤ÏFelix¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Felix¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ó¥Á¥ã¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£



BGM´ë²è¡Ã¥´¥ó¥Á¥ã¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎSTAY TIME



Å¹ÆâBGM¤Ç¤âStray Kids¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÃæ¡¢¤¤¤ÄÎ®¤ì¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£



¡ã9·î¤Î¥Æー¥Þ ¡¡2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)¡ä


¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¤ËÍè¤ì¤Ð¸µµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×


8·î¥ê¥êー¥¹¤ÎºÇ¿·¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹



¡ã10·î¤Î¥Æー¥Þ¡ä


¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¡ª¡×


World Tour¡ãdominATE JAPAN¡ä¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹



¡ã11·î¤Î¥Æー¥Þ¡ä


¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¤Ö¡ª¿´¤Ë¶Á¤¯Felix's Pick¡×


9·îÃæ½Ü¤ËSNS¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹



¢¨¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅ¹ÆâBGM¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£



ÆÃÊÌÁõ¾þ¡ÃFelix¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª



Felix¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¤­¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦Áõ¾þ¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)


¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¥´¥ó¥Á¥ã9Å¹ÊÞ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÂÃ«¥¹¥Ú¥¤¥óºäÅ¹¡¡ÃæÃÓÂÞ¸ø±àÅ¹ ¡¡½©ÍÕ¸¶Ãæ±ûÄÌ¤êÅ¹¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAYÅ¹


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ë¥·¥§ÂçµÜÅ¹¡¡²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡¡±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹ ¡¡ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¡¿´ºØ¶¶BIGSTEPÅ¹



Å¹³°Áõ¾þ¡ÃFelix¤¬Á´¹ñ¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì



¥´¥ó¥Á¥ã¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Felix¤¬Á´¹ñ¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£ ¤é¤é¤Ýー¤È¡Ê¹ñÆâ18Å¹ÊÞ¡Ë




¹ñÆâ¤Î¤é¤é¤Ýー¤È¡¦¤é¤é¥Æ¥é¥¹¡¦¤é¤é¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Æ¡¢²°³°¡¦²°Æâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ó¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎFelix¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～9·î17Æü(¿å)



¢£ ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§




ºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¤Î²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó/¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ç¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëFelix¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2F¤Ë¤Ï¥´¥ó¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～ 10·î31Æü(¶â)




¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢9·î15Æü～9·î21Æü¤Î1½µ´Ö¡¢Åìµþ¡õÂçºå¤Î³¹¤Ë¤âFelix¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª



¥´¥ó¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡ÊGong cha¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ìó30¤«¹ñ¤Ç2,000Å¹°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó200Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÃãÍÕ¤«¤éÅò²¹¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÅ¹¤ÇÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£



¢£²ñ¼Ò³µÍ×


¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÑÅÄ ½ß


ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-11-1 A-PLACE¿·¶¶6³¬


ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯3·î25Æü


¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§ ¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§»ö¶È¤Î±¿±Ä(¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¦FCÅ¹±¿±Ä)


URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.gongcha.co.jp



¢¨¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¡¡²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£