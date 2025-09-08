Stray Kids Felix¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡¡¹ñÆâ¥´¥ó¥Á¥ãÁ´Å¹¤Ë¤Æ9·î11Æü(ÌÚ)¤è¤êÆÃÊÌ´ë²è¤¬»ÏÆ°¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ½ß¡¢°Ê²¼¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëStray Kids¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¥Õ¥¡¥ó¤ÎFelix¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤âÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Felix¤ÏÄ¹Ç¯¥´¥ó¥Á¥ã¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯¡Ê¥Ñー¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¹¥²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÌÌ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î11Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFelix¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¤äBGM´ë²è¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¥ó¥Á¥ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Felix¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥´¥ó¥Á¥ãÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Þ¤¿¤ÏÆÃÊÌ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆÃÊÌ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/index.html
¡¡¥´¥ó¥Á¥ã¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¤ªÃãÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ µºÜÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¡ÃFelix¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦
¡ÚFelix¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
My Gong cha¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¦¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ÎÎß·×¤Ç1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç5,000Ì¾ÍÍ¤ËFelix´Ì¥Ð¥Ã¥¸(2¼ï¥»¥Ã¥È)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î6Æü(·î)
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
STEP1¡§My Gong cha¤ËÌ¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡My Gong cha¤Î¾ÜºÙ¡¿Æþ²ñÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡https://campaign.gongcha.co.jp/mygongcha/index.html
STEP2¡§¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ü´ÖÃæÎß·×1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ
¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡Í¿Í¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡▶¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï¡¢My Gong cha²ñ°÷¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥Õー¥É¡¦¥°¥Ã¥º¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶â³Û¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
STEP3¡§ÍâÆü°Ê¹ß¤ËÃêÁª¤Ø¤Î±þÊç°ÆÆâ¤ò¥´¥ó¥Á¥ã¸ø¼°LINE ¤«¤é¤´Á÷ÉÕ
STEP4¡§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÃêÁª¤Ø¤Î±þÊç°ÆÆâ¤Ï¡¢¤´Á÷ÉÕ¤Þ¤Ç¤ËºÇÃ»¤Ç¹ØÆþ¡Ê¼õ¼èÆü¡Ë¤ÎÍâÆü～ºÇÂç7ÆüÄøÅÙ¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¡¢È¯Á÷Àè¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¥´¥ó¥Á¥ã¸ø¼°LINE¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï11·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖGong cha¡ßFelix¤òÃµ¤»¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹ÊÞ¤ä¡¢³¹Ãæ¤Î²°³°¡¦²°Æâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢²°³°¹¹ð¤Ê¤É¡¢Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤Ã¤ÆX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤ÇÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡ä
¡¦¡¡¥Æ¥£ー¥Þ¥¹¥¿ー¥«ー¥É¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë1Ëç
¡¦¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
¢£X¤Ç¤Î»²²ÃÊýË¡
STEP1¡§Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤ë
STEP2¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @gongcha_japan¡Êhttps://x.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
STEP3¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö#Felix¤È¥´¥ó¥Á¥ã¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ
ÅöÁª¼Ô¼Ô¿ô¡§200Ì¾ÍÍ
¢£Instagram ¤Ç¤Î»²²ÃÊýË¡
STEP1¡§Gong cha¡ßFelix¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò»£¤ë
STEP2¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È@gongcha_japan
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://www.instagram.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
STEP3¡§¡Ú¥Õ¥£ー¥É¡¦¥êー¥ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö#Felix¤È¥´¥ó¥Á¥ã¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¹¥Èー¥êー¥º¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡@gongcha_japan¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤òÅê¹Æ
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§50Ì¾ÍÍ
¢¨¡¡»æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ßDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖFelix¥Ðー¥¹¥Çー¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
9·î15Æü¤ÎFelix¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Î12Æü～14Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥´¥ó¥Á¥ãX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖFelix BIRTHDAY SET by Gong cha¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～9·î14Æü(Æü)
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¡ä
¡¦¡¡¥´¥ó¥Á¥ã¥à¥ー¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥³¥¯¥Á¥ã¡¡1ÅÀ
¡¦¡¡Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö¡¡1ÅÀ
¡¦¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
STEP1¡§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È @gongcha_japan¡Êhttps://x.com/gongcha_japan/¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
STEP2¡§ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§30Ì¾ÍÍ
¢¨¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢1Æü1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡»æ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ßDM¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Felix Pick¡ÃFelix¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ê¥ó¥¯
Felix¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò3¼ïÎà¤´¾Ò²ð¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¹õÅü ±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー+¥Ñー¥ë¡¡ICED/M¡¡670±ß
¹á¤Ð¤·¤¤±¨Î¶¥Æ¥£ー¤È¹õÅü¤Î¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡Ö¹õÅü ±¨Î¶¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¡×¤Ë¡¢¥Ñー¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¢£ ±¨Î¶¥Æ¥£ー+ ¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¦¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¡¡ICED/M¡¡500±ß
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥´¥ó¥Á¥ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©ー¥à¡Ü±¨Î¶¥Æ¥£ー¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤Ï±¨Î¶¥Æ¥£ー¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯+¥Ñー¥ë¡¡ICED/M ¡¡620±ß
Felix°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ö¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¥Ñー¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£»ç¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥í¥¤¥â¤Î¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ»Üºö¡Ã¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹ÊÞ¤ËFelix¤¬ÅÐ¾ì
¥´¥ó¥Á¥ãÅ¹Æâ¤Ç¤â¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËFelix¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎFelix¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·ー¥ó¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÖGong cha¡ßFelix¤òÃµ¤»¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡Ë
Felix¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀßÃÖ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)
ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡§¥´¥ó¥Á¥ã122Å¹ÊÞ
https://campaign.gongcha.co.jp/felix-ambassador-2025/pdf/gongcha_felix_panel_storelist.pdf
¢¨¡¡ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥ì¥·ー¥È
¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤êÆÃÊÌ¥ì¥·ー¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～11·î24Æü(·î)
¢¨¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£ Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è
Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇFelix¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)
¢¨¡¡°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Felix¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ö¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤´¤È¤Ë3¤Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òFelix¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§£±. 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£². 2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～10·î31Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³. 2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)～11·î24Æü(·î)
¢¨¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¥Õー¥É¡¦ÊªÈÎ¤Î¤ß¤Î¤´¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅ¹Æâ¤ÏFelix¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Felix¤È°ì½ï¤Ë¥´¥ó¥Á¥ã¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BGM´ë²è¡Ã¥´¥ó¥Á¥ã¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎSTAY TIME
Å¹ÆâBGM¤Ç¤âStray Kids¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£±Ä¶ÈÃæ¡¢¤¤¤ÄÎ®¤ì¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ã9·î¤Î¥Æー¥Þ ¡¡2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)¡ä
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿²Æ¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¤ËÍè¤ì¤Ð¸µµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×
8·î¥ê¥êー¥¹¤ÎºÇ¿·¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹
¡ã10·î¤Î¥Æー¥Þ¡ä
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¡ª¡×
World Tour¡ãdominATE JAPAN¡ä¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹
¡ã11·î¤Î¥Æー¥Þ¡ä
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¤Ö¡ª¿´¤Ë¶Á¤¯Felix's Pick¡×
9·îÃæ½Ü¤ËSNS¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
¢¨¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅ¹ÆâBGM¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÊÌÁõ¾þ¡ÃFelix¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª
Felix¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦Áõ¾þ¤ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～10·î5Æü(Æü)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¥´¥ó¥Á¥ã9Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÂÃ«¥¹¥Ú¥¤¥óºäÅ¹¡¡ÃæÃÓÂÞ¸ø±àÅ¹ ¡¡½©ÍÕ¸¶Ãæ±ûÄÌ¤êÅ¹¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈTOKYO-BAYÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ë¥·¥§ÂçµÜÅ¹¡¡²£¿Ü²ìÃæ±ûÅ¹¡¡±É¥ª¥¢¥·¥¹21Å¹ ¡¡ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡¡¿´ºØ¶¶BIGSTEPÅ¹
Å¹³°Áõ¾þ¡ÃFelix¤¬Á´¹ñ¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì
¥´¥ó¥Á¥ã¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Felix¤¬Á´¹ñ¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤é¤é¤Ýー¤È¡Ê¹ñÆâ18Å¹ÊÞ¡Ë
¹ñÆâ¤Î¤é¤é¤Ýー¤È¡¦¤é¤é¥Æ¥é¥¹¡¦¤é¤é¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤Æ¡¢²°³°¡¦²°Æâ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤òÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ó¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎFelix¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～9·î17Æü(¿å)
¢£ ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§
ºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§¤Î²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó/¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ç¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëFelix¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2F¤Ë¤Ï¥´¥ó¥Á¥ã¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)～ 10·î31Æü(¶â)
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢9·î15Æü～9·î21Æü¤Î1½µ´Ö¡¢Åìµþ¡õÂçºå¤Î³¹¤Ë¤âFelix¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥´¥ó¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡ÊGong cha¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ìó30¤«¹ñ¤Ç2,000Å¹°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó200Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÃãÍÕ¤«¤éÅò²¹¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÅ¹¤ÇÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÑÅÄ ½ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-11-1 A-PLACE¿·¶¶6³¬
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯3·î25Æü
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§ ¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§»ö¶È¤Î±¿±Ä(¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¦FCÅ¹±¿±Ä)
URL¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.gongcha.co.jp
¢¨¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£