さくらんぼ感が6倍になった秘密は、”特許出願中”の独自技術。全国496人の声で進化したご褒美ビール「GOHOBI SATONISHIKI IPA」2nd（佐藤錦クラフトビール）9月8日(月)予約開始。

アグイット株式会社

さくらんぼの生産・販売を手掛け、農産物アップサイクルをテーマに商品開発をするアグイット株式会社（山形県東村山郡、代表取締役：沼尻 淳）は、この度独自に開発し特許出願を完了した「完熟佐藤錦ピューレの褐変防止製法」を活用し、全国のファン496名の声に応え大幅にブラッシュアップした「GOHOBI SATONISHIKI IPA」セカンドロットの予約販売を、2025年9月8日（月）午前10時より、公式オンラインストアにて開始いたします。 「もっと、さくらんぼ感が欲しい」というご意見に応え、この特許出願中の独自ピューレをファーストロットの6倍となる30kgに増量。お客様への感謝を込め、価格は据え置きでご提供します。

【GOHOBI SATONISHIKI IPA 予約販売ページ】

https://www.numajiri.net/category/item/sake/beer/

GOHOBI SATONISHIKI IPA 【2nd lot】予約販売開始

■ お客様の「もっと」に応えるための、技術革新という答え

昨年、規格外の完熟佐藤錦をアップサイクルして生まれた私たちのビールは、ありがたいことに完売となり、多くの反響をいただきました。その声に甘えることなく”最高の一杯”を目指すため、全国のクラフトビールファン496名に試飲いただき、特に熱量の高かったご意見が「もっと、さくらんぼ感をダイレクトに感じたい」というものでした。

その声に応えるには、 佐藤錦の量を増やすだけでは不十分でした。佐藤錦の持つ繊細な香りと美しい色合い、そして“生”の風味を、ビールの醸造過程でも損なうことなく閉じ込める必要がある。その難題を解決するために、私たちは原料そのものの開発に着手しました。

■ 独自開発の褐変防止製法（特許出願中）で、佐藤錦の価値を最大限に

試行錯誤の末、私たちが独自に開発したのが「完熟佐藤錦ピューレの褐変防止製法」です。この新技術により、加工時に失われがちだった佐藤錦本来の鮮やかな色と、もぎたてのようなフレッシュな香りをピューレの中に完全に保持することに成功。この技術の独自性と革新性が認められ、先日、正式に特許出願を完了いたしました（現在、特許出願中）。

今回のセカンドロットでは、麦汁のベースとなる完熟佐藤錦50kgはそのままに、この特許出願中の独自ピューレを、前回の6倍となる30kgへと大幅に増量。ホップの華やかな香りと苦味に決して負けない、佐藤錦の瑞々しい果実味と芳醇な香りが口いっぱいに広がる、”究極のさくらんぼ感”を実現しました。

■ お客様への感謝を込めて。技術は革新、品質は進化、価格は据え置き

独自技術を開発し、原料を大幅に増量すれば、コストが上がるのは必然です。しかし、私たちのビールを育ててくださったのは、紛れもなくお客様です。その感謝を形にしたいという想いから、今回は価格を据え置きでご提供することを決断いたしました。技術革新によって進化した”最高のご褒美”を、昨年と同じ価格でお楽しみいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q2ZyhcxZJNs ]

■ 商品概要

商品名： GOHOBI SATONISHIKI IPA（ゴホウビ サトニシキ アイピーエー）佐藤錦クラフトビール

スタイル： フルーツ（佐藤錦）IPA

特徴： 特許出願中の独自完熟佐藤錦ピューレを6倍に増量し、全国496名の声に応えブラッシュアップ

アルコール度数： 5.5%

内容量： 330ml

価格： 1,650円（税込）※価格据え置き

予約開始日時： 2025年9月8日（月） 午前10時

出荷開始時期： 2025年9月末より順次出荷予定

販売場所： 十三代沼尻商店 公式オンラインストア

URL： https://www.numajiri.net/category/item/sake/beer/

※数量限定のため、予約で完売となる可能性がございます。

■ 会社概要

会社名： アグイット株式会社

屋号： 十三代沼尻商店

代表者： 代表取締役 沼尻 淳

所在地：山形県東村山郡山辺町大字山辺８３４番地

電話番号： 023-665-5572

メールアドレス： info@agit.co.jp

企業サイト： https://www.agit.co.jp/

オンラインストア： https://www.numajiri.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

アグイット株式会社 広報担当：沼尻

電話番号： 023-665-5572

メールアドレス： info@agit.co.jp