9月20日（土）より出張店「ONE PIECE 麦わらストア in PARCO」が名古屋、広島、心斎橋で順次開催！MUGIWARA STORE HARAJUKUオリジナルグッズも販売！
ここでしか買えない限定アイテムをはじめ、『ONE PIECE』のさまざまなグッズを販売するオフィシャルグッズストア「ONE PIECE 麦わらストア」。
「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」1周年を記念して、HARAJUKUオリジナルグッズも購入できる出張店「ONE PIECE 麦わらストア」が期間限定で登場します。2025年9月20日（土）より、名古屋、広島、心斎橋のPARCOにて順次開催されます。
大人気の「HARAJUKU CHOPPER」シリーズや「SANJI no OYATSU」シリーズなど、キュートな商品が勢揃い♪
さらに、おしゃれな“原宿ファッション”に身を包んだ「HARAJUKU CHOPPER」が出張店に登場します。
まだONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKUに行ったことがない方はぜひこのチャンスにHARAJUKUオリジナルグッズを手に入れてください！
出張店には麦わらストア限定商品、お菓子、文房具、生活雑貨、さらには原作関連アイテムが集結。
『ONE PIECE』公式グッズストアならではのアイテムが揃っています。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
開催情報
・出張店 ONE PIECE 麦わらストア 名古屋
開催期間：2025年9月20日（土）～2025年10月5日(日)
会場： 名古屋PARCO 西館6F
・出張店 ONE PIECE 麦わらストア 広島
開催期間：2025年11月14日（金）～2025年11月30日(日)
会場： 広島PARCO 本館6F
・出張店 ONE PIECE 麦わらストア 心斎橋
開催期間：2025年12月5日（金）～2025年12月21日(日)
会場： 心斎橋PARCO 本館9F
「ONE PIECE 麦わらストア」とは？
史上最大の『ONE PIECE』公式グッズストア。
全国に10店舗を展開。
（渋谷本店／池袋店／お台場店／東京駅店／HARAJUKU／あべの店／梅田店／名古屋店／福岡店／熊本店）
公式サイト：https://www.mugiwara-store.com/
■企業
東映アニメーション株式会社
■コピーライト
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション