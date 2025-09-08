こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ちょっと贅沢なボートクルージング体験「e-Float Terrace」を開始
～横浜みなとみらいで海の新しい楽しみ方を提案～
ヤマハ発動機株式会社は、京浜フェリーボート株式会社(本社:神奈川県横浜市中区、以下京浜フェリーボート)の協力のもと、10月19日（土）から、横浜みなとみらい地区の「ピア日本丸」桟橋を発着地として、手軽にボートクルージングを楽しめる体験サービス「e-Float Terrace」を開始します。
今回の体験サービスでは、当社製の次世代電動操船システム「HARMO（ハルモ）」を搭載したボートにより、静かに波の音と風を感じながらクルージングを楽しむことができます。また、地元横浜市の企業である京浜フェリーボートの知見をもとに設計したクルージングコースからは、普段とは違う横浜の絶景を楽しむことができます。
また、同じく横浜みなとみらい地区に立地する当社の体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」でeBikeを借りることで、ボートクルージング体験前後の桟橋の行き帰りにサイクリングを楽しむこともできます。
当体験サービスは、抽選制になります。ご興味のある方は、下記URLから詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。
すでに当社体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」があり、海との繋がりも深く観光資源も豊富な横浜港エリア。当社は、このエリアの更なる地域活性化の一助となるべく、今後も様々な体験サービスを提案します。
■募集・開催日程
https://digitalpr.jp/table_img/1624/117365/117365_web_1.png
■場所：ピア日本丸前桟橋
■e-Float Terrace イベントページ／応募Formリンク
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/eft/
■Yamaha E-Ride Baseリンク
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
■本件に関するお問い合わせ先
ヤマハマリンホットライン 0120-730-344
受付時間：9:30～17:30 / 年中無休（年末年始を除く）
ヤマハ発動機株式会社は、京浜フェリーボート株式会社(本社:神奈川県横浜市中区、以下京浜フェリーボート)の協力のもと、10月19日（土）から、横浜みなとみらい地区の「ピア日本丸」桟橋を発着地として、手軽にボートクルージングを楽しめる体験サービス「e-Float Terrace」を開始します。
今回の体験サービスでは、当社製の次世代電動操船システム「HARMO（ハルモ）」を搭載したボートにより、静かに波の音と風を感じながらクルージングを楽しむことができます。また、地元横浜市の企業である京浜フェリーボートの知見をもとに設計したクルージングコースからは、普段とは違う横浜の絶景を楽しむことができます。
また、同じく横浜みなとみらい地区に立地する当社の体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」でeBikeを借りることで、ボートクルージング体験前後の桟橋の行き帰りにサイクリングを楽しむこともできます。
当体験サービスは、抽選制になります。ご興味のある方は、下記URLから詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。
すでに当社体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」があり、海との繋がりも深く観光資源も豊富な横浜港エリア。当社は、このエリアの更なる地域活性化の一助となるべく、今後も様々な体験サービスを提案します。
■募集・開催日程
https://digitalpr.jp/table_img/1624/117365/117365_web_1.png
■場所：ピア日本丸前桟橋
■e-Float Terrace イベントページ／応募Formリンク
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/eft/
■Yamaha E-Ride Baseリンク
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
■本件に関するお問い合わせ先
ヤマハマリンホットライン 0120-730-344
受付時間：9:30～17:30 / 年中無休（年末年始を除く）