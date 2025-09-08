こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
損害車リユースのタウ第7 回タウ・パラリンアートコンテスト協賛企業賞「ケーユーホールディングス賞」表彰式を開催
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本 明岳）は、9月2日に、当社が主催する「第7回タウ・パラリンアートコンテスト」の協賛企業賞「ケーユーホールディングス賞」の表彰式を開催いたしましたのでお知らせいたします。
※1 事故や災害等により損壊した車両のこと
■タウ・パラリンアートコンテスト、ケーユーホールディングス賞について
当社は、障がい者の方々が活躍できる場所を提供したいという想いから、障がい者アート支援の一環として2019年より「タウ・パラリンアートコンテスト」を開催しています。第7回目となる今年も「クルマとかなえる世界」をテーマに株式会社ケーユーホールディングス(本社：東京都町田市、代表：板東 徹行)にご協賛いただき「ケーユーホールディングス賞」を設定いたしました。先日9月2日には、東京都町田市の本社にて表彰式を開催し、板東社長より受賞者へ表彰状が授与されました。
今後もこのような取り組みを通じて自動車業界が一丸となり、障がい者の社会進出に貢献してまいります。
■「ケーユーホールディングス賞」受賞者コメント
関根 満 様（東京都八王子市在住)
子供のころから絵を描き始めましたが、このように賞をいただく経験が初めてでとても嬉しく思っています。その半面、このような表彰式の場に立てていることに不思議な気持ちです。この度はこのような賞をいただき、本当にありがとうございました。
■株式会社ケーユーホールディングス 代表取締役社長 板東様コメント
「ケーユーホールディングス賞」の決定にあたっては、当社グループの全社員の投票により、決定させていただきました。関根様の作品について、投票した社員からは、「シンプルながら未来を感じ、ワクワクする」などの声が挙がりました。今後とも、関根様をはじめとするご応募いただいた皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げますとともに、アートを通じて多くの方々に希望と勇気をお届けいただければと存じます。
■株式会社タウ 代表取締役社長 宮本コメント
本コンテストに協賛いただきましたケーユーホールディングス様ならびに、開催にあたり尽力いただいた皆様にあらためて感謝申し上げます。関根様の作品を拝見した際に、老若男女問わず人々に夢と希望と勇気を与えてくれる絵だと感じました。今回の受賞を機に、より一層素晴らしい作品を作り上げていただけるよう、引き続き自動車業界が一丸となり本取り組みを推進してまいります。
■パラリンアートについて
当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援
活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
