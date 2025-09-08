こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
本田響矢が「なるみ・岡村の過ぎるTV」に初登場！ミルクボーイ内海と775からの圧でタジタジに！？岸和田VS姫路、祭りが熱過ぎる街が決まる！
9月8日(月)の放送では、スペシャルゲストとして今大注目の俳優・本田響矢が初登場！
クールでイケメン過ぎる本田を熱くさせるべく、熱狂的な祭りで知られる、岸和田市と姫路市が激突する企画「熱狂シティ頂上決戦 熱くなり過ぎる街バトル 岸和田市VS姫路市」をお届けする。
福井県出身で、祭りといえば「フェニックスまつり」だという本田。いっちょらいや花火、屋台など、平和で楽しい祭りに慣れ親しんできたのに対し、今回番組が調査するのは、大阪・岸和田市の「岸和田だんじり祭」と兵庫・姫路市の「播州秋祭り」。スタジオでは岸和田代表のレゲエシンガー・775と、姫路代表のミルクボーイ・内海崇がそれぞれの街の魅力をプレゼンし、最終的にどちらの街が熱かったかを決めなければならないが…内海に「(岸和田市民か姫路市民か)どっちかにはキレられるでしょうね」と言われ、本田は戦々恐々！？
平和な祭りで育った本田響矢が参加したい”激し過ぎる祭り”が明らかに
地元・福井には激しいお祭りがなく、内海に「終わったあと生傷とかないんですか？」と聞かれるも、「ないですよ！」と苦笑いの本田だが、スタジオでは「岸和田だんじり祭」と「播州秋祭り」の熱狂ぶりに興味津々。4トンものだんじりを猛スピードでカーブさせる「やりまわし」で建物の壁が壊れても修理をいとわない岸和田っ子や、「よいやさ」という祭りの掛け声を愛し過ぎて、車のナンバープレートにも使っている姫路っ子。そのあまりの熱さを目の当たりにした本田は、まさかの「楽しそう！やってみたい！」と前向き！本田響矢の心を掴んだ、激し過ぎる祭りとは！？
「ちょっと待ってくださいよ！！」なるみ・岡村が本田響矢にまさかのムチャぶり
家族友人総出で熱いプレゼンが繰り広げられた頂上決戦 。775と内海、そして二人の背後に透けて見える数々の岸和田市民、姫路市民から並々ならぬプレッシャーを感じる中、三人の目の前に置かれた三枚の札。岸和田か、姫路か、どちらかを選ばなければならない恐怖の札だが、「どっちかに決めたらややこしいんちゃう？」「代表で(本田の札)一枚でいい？」となるみ・岡村からまさかの裏切り発言！？「審査委員長の本田先生」とまつり上げられ、「ちょっと待ってくださいよ！！」とタジタジの本田だが、一体どちらの街に軍配を上げるのか！？日本一熱過ぎる街が決まる夜、放送をお楽しみに！
【放送情報】
「なるみ・岡村の過ぎるTV」
2025年9月8日 月曜よる11時10分（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/sugirutv/
◆公式X(旧Twitter) ◆ @sugirutv
◆出演◆
（出 演）なるみ、岡村隆史(ナインティナイン)、大石紗椰(ABCテレビアナウンサー)
（ゲスト）本田響矢、内海崇(ミルクボーイ)、775