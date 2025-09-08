Hisense、IFAイノベーションアワード2025で9つの賞を受賞、ディスプレイとスマートリビングのリーダーシップを評価

ベルリン, 2025年9月7日 /PRNewswire/ -- 消費者向け電子機器および家電製品の世界的な大手ブランドであるHisenseは、同社のイノベーション9件が権威あるIFAイノベーションアワード2025で評価され、プレミアムディスプレーとスマートリビングソリューションの両方における同社の強みを再確認したと発表した。

栄誉のトップに立ったHisense L9Qレーザーテレビは、超短焦点設計、鮮やかな色再現、自宅で臨場感あふれる映画体験をもたらす劇場級の視聴性能が高く評価され、最優秀ホームエンターテイメント賞を受賞しました。





ホームエンターテイメント部門では、 Hisenseは世界最大の RGB-MiniLED テレビである 116 インチ UXQ を受賞し、強い印象を与えました。高度なバックライト アーキテクチャと超高輝度パフォーマンスにより、大画面の没入感を再定義します。その他の受賞製品には、136インチMXQUVとローラブルレーザーTVが含まれており、次世代ディスプレイ技術におけるハイセンスのリーダーシップをさらに証明しています。

家電製品の中で、U8 シリーズ S Pro スプリット エアコンは、より清潔で快適な暮らしを実現するスマートなモーション検出、気流制御、殺菌機能により、IFA 家電製品部門の優秀製品として認められました。Hisense 5i ヒートポンプ洗濯乾燥機は、AAAA エネルギー効率と高速で持続可能な洗濯乾燥性能を備えた業界初の 3 インバータ フロントローディング コンボとして、IFA Tech for Good Social Impact Honoree を受賞しました。

デザインイノベーションにおいては、VIDDA AIオーディオグラスが最優秀デザイン賞を受賞し、デザイン賞受賞のX-Zone MasterとHisense S7食器洗い機は、スタイルと機能をシームレスに融合させた点が評価されました。Hisense S7 食器洗い機は、AI 洗浄テクノロジーと人間工学に基づいたデザインを採用し、スマートで直感的な洗浄と毎日の手軽な利便性を提供します。これらの栄誉は、Hisenseの革新的で未来志向のデザイン哲学が IFA によって認められたことを強調するものであり、創造性と消費者中心のデザインへの取り組みを反映しています。

これら 9 つの賞は、Hisense が「AI Your Life」を実現し、世界中でよりスマートで刺激的な暮らしを実現するイノベーションを実現していることを示しています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において、2023年から2025年上半期にかけて世界第1位のシェアを誇っています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、世界的なスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

