Midea、IFA 2025で「Master Your Home」に向けた変革的イノベーションを披露

ベルリン、2025年9月7日 /PRNewswire/ -- IFA 2025において、Mideaは「Master Your Home（わが家を思いのままに）」をテーマに、欧州の家庭向けに快適性、エネルギー、空間において優れた性能を備えた顧客中心のソリューションを発表しました。

スマートホーム家電ブランドとして世界No.1のMideaは、FCバルセロナとの今後のメインパートナースリーブスポンサー契約を発表しました。





5つのスイート、1つのホーム：新たな統合された景観

MideaのSPACE MASTERコレクションは、省スペースでありながら卓越した機能性を実現し、空間効率の新たなベンチマークを打ち立てました。さらに、XPRESS MASTERシリーズは、調理品質を損なうことなく時間を取り戻すことを目的に設計されています。

展示会では、AIがエネルギー管理を自動化し、最適な体験を提供するために設定を能動的に調整するSMART MASTERおよびECOMASTER技術が続きます。

Essenza、Ispira、Elevaシリーズで構成されるMideaのビルトインキッチンスイートコレクションは、時代を超えたミラノ風デザインの統合的な優雅さと、知的な機能性の両立を実現しています。

シナリオタッチ：家庭における手間の軽減を強化

CHILL MASTER冷蔵庫は、OneTouch AutoFillディスペンサーにより、4種類のオプションでハンズフリーの製氷と給水を実現し、柔軟な収納を維持しながら日々の水分補給を簡単にします。

一方、Flow-In Hob 3.0は洗練された外観を保ちながら、より多くのキャビネットスペースを確保します。One Ovenは、エアフライヤー、電子レンジ、スチーマー、オーブンを一つに統合し、あらゆる料理ニーズに対応する多用途ソリューションを提供します。Titan食器洗い機は、広々とした16人分対応の内部空間で、皿、ボウル、カトラリーのフルセットを手間なく洗浄できます。

キッチン以外では、Raynorヒーターが－40℃でも安定した暖かさを提供し、性能と優雅さを両立させた北欧風デザインで受賞歴を誇ります。

ランドリー分野では、28インチヒートポンプ式洗濯乾燥機が先進的なヒートポンプ技術を採用し、従来より大幅に少ないエネルギーで、衣類にやさしい低温乾燥を実現します。

マルチブランドのポートフォリオ

Midea Groupのハイエンドホームライフ分野を牽引する、100年の歴史を持つドイツの高級キッチンブランド、Küppersbuschは、その独自のデザインと究極のクラフトマンシップを披露しました。欧州発のTEKAは、世界初となるVan Goghシリーズのキッチン家電を発表し、ヨーロッパの優雅さを現代の住まいにシームレスに融合させました。

さらに、COLMOとEurekaもそれぞれ新たなフラッグシップシリーズを発表しました。

MideaおよびMidea Groupについて

Mideaは、Midea Groupのスマートホーム事業に属する10以上のブランドの一つです。

1968年に設立されたMidea Groupは、世界を代表するテクノロジー企業であり、2025年のフォーチュン・グローバル500ランキングで246位に位置しています。世界最大級の家電メーカーの一つであるMideaは、2025年に新たな成長への道を切り開くため、主要部門をスマートホーム、産業技術、建築技術、ロボティクス&自動化、Mideaヘルスケア、Anntoロジスティクスという6つの高成長事業の柱へと再編しました。

www.midea-group.com

www.midea.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com