Midea、IFA 2025で「SPACE MASTER」家電を発表し、省スペース効率を再定義

ベルリン、2025年9月7日 /PRNewswire/ -- Midea Groupは、2025年版フォーチュン・グローバル500に選出された企業であり、IFA 2025において「SPACE MASTER」家電を注目の中心に据えました。「Same Size, Big Surprise（同じサイズで、大きな驚き）」というコンセプトを基盤に開発されたSPACE MASTERシリーズは、標準サイズの家電から得られる有効スペースに対するユーザーの期待を再定義しています。





メガ容量と先進的な性能

SPACE MASTERは、設置面積を最小限に抑えながら、卓越した機能性を提供します。主力製品であるSPACE MASTER冷蔵庫は、業界をリードする443Lの有効容量を実現しており、これは従来のMidea製336Lコンビ冷蔵庫、66Lミニ冷蔵庫、31L冷凍庫を合わせた有効スペースを上回ります。さらに、130Lの冷凍庫と、47%拡大した野菜室を備えています。内部には、Infinite ShelfとDoor Binシステムが搭載されており、高さのある牛乳パック、バースデーケーキ、パーティーサイズの飲料容器など、大型のアイテムにも対応できるよう自在にレイアウトを変更することができます。

夕食後にシンクが食器で山積みになった時、SPACE MASTER食洗機が片付けの主役となります。3層ラックシステムを採用しており、大型のベーキングトレイから背の高いステム付きグラスまで、最大16人分の食器を余裕をもって収納できます。作動すると、食洗機の回転スプレーがあらゆる隙間や溝に水流を届け、油汚れや食べかすを残さず洗浄します。

食事の後片付けが一段落すると、SPACE MASTER洗濯乾燥機が面倒な洗濯を手軽な作業へと変えてくれます。大容量ドラムは寝具一式や1週間分の衣類を収容でき、PowerMix Spray技術により洗剤が繊維の奥深くまでしっかり浸透します。

散らからない住まいを実現する完成された家電スイート

SPACE MASTERシリーズの他の製品も同じ理念を受け継いでいます。オーブンは、広いキッチンを必要とせずに美味しいロースト料理や大人数向けのご馳走を調理できます。エアフライヤーは、従来の8リットルエアフライヤーと比べて最大45%広い調理スペースを提供します。最後に、エアコンは、極めてスリムなフォルムと控えめなデザインで卓越した冷却性能を提供します。空間を極めることで、SPACE MASTERはユーザーが自身のライフスタイルを自在に操る力を与えます。

MideaおよびMidea Groupについて

Mideaは、Midea Groupのスマートホーム事業に属する10以上のブランドの一つです。

1968年に設立されたMidea Groupは、世界を代表するテクノロジー企業であり、2025年のフォーチュン・グローバル500ランキングで246位に位置しています。世界最大級の家電メーカーの一つであるMideaは、2025年に新たな成長への道を切り開くため、主要部門をスマートホーム、産業技術、建築技術、ロボティクス&自動化、Mideaヘルスケア、Anntoロジスティクスという6つの高成長事業の柱へと再編しました。

www.midea-group.com

www.midea.com

