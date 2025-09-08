Midea XPRESS MASTERキッチン、IFA 2025で調理習慣を一新

ベルリン、2025年9月7日 /PRNewswire/ -- Midea Groupは、2025年版フォーチュン・グローバル500に選出された企業であり、新たなXPRESS MASTERキッチン技術を発表しました。早朝の会議、子どもの送り迎え、通勤ラッシュの合間でも、MideaのXPRESS MASTERは効率性が美味しく健康的な食事を犠牲にしないことを証明しています。





包括的な時短調理ソリューション

この誘導加熱調理器は、数秒で調理面を加熱するXpressHeat技術を搭載した、初の多用途ソリューションです。オートミールはとろりとしたクリーム状に煮上がり、ミルクはラテに最適な温度に温められ、朝を元気づけます。インテリジェントな設定により、鍋が吹きこぼれることも、チョコレートが焦げることもありません。

疲れた一日の後、夕食の時間と手間を省くために、デュアルゾーンエアフライヤーが活躍します。この調理器は完全に独立した2つのチャンバーを備えており、それぞれが独立した調理設定を提供することで、片方ではポテトフライをカリッと仕上げ、もう片方ではサーモンをふっくらと焼き上げながら、風味が移ることはありません。

特別な日のために、XpressGrillステーキオーブンは自宅にいながらステーキハウス級の品質を実現します。グラフェン加熱技術と高品質な鋳鉄製パンを活用し、肉をひっくり返すことなく理想的な焼き加減に仕上げます。

XPRESS MASTERはMideaのイノベーション製品群すべてで利用可能



XPRESS MASTERシリーズのすべての製品は、象徴的な利便性を提供します。Twin Convection Ovenは、チキンをローストしながら繊細なタルトを同時に焼き上げても、風味が重なることなく完璧に仕上げます。Combination Ovenは、蒸す・焼く・電子レンジ調理・エアフライを1台に統合しています。Smart Range Hoodは調理の進行に応じて、自動的に性能を調整することができます。

Light Meal Cookerは、シンプルな食材を素早く栄養豊富なグレインボウルや柔らかなタンパク質料理へと仕上げます。さらに、Micro Pressure Cookerは平日の夕食に最適なシチューを作り、Built-in Compact Ovenはパンを焼き立てのように完璧に温め直します。

人生において時間は最も重要な通貨であり、MideaのXPRESS MASTER技術は可能な限りその時間を節約します。

MideaおよびMidea Groupについて

Mideaは、Midea Groupのスマートホーム事業に属する10以上のブランドの一つです。

1968年に設立されたMidea Groupは、世界を代表するテクノロジー企業であり、2025年のフォーチュン・グローバル500ランキングで246位に位置しています。世界最大級の家電メーカーの一つであるMideaは、2025年に新たな成長への道を切り開くため、主要部門をスマートホーム、産業技術、建築技術、ロボティクス&自動化、Mideaヘルスケア、Anntoロジスティクスという6つの高成長事業の柱へと再編しました。

