Hisense、IFA 2025でRGB-MiniLEDディスプレイの画期的な技術と没入型サウンドの革新を発表

ベルリン、2025年9月7日 /PRNewswire/ -- 消費者向け電子機器および家電製品の世界的な大手ブランドであるHisenseは、「AI Your Life」をテーマにIFA 2025で声明を発表し、プレミアムビジュアルおよびオーディオエンターテインメントのイノベーションを披露した。





ショーケースの中心には、世界最大の RGB-MiniLED TV 116 インチ UX が設置され、純粋な色彩と極めて滑らかなグラデーションによる、まさに映画のような映像をお届けします。RGB-MiniLED の発祥として、Hisense は正確な光と色の制御への新しいアプローチを開拓しました。この画期的な技術は、高度なローカル ディミング、高ビット精度、最大 8,000 nit のピーク輝度を活用しながら、BT.2020 の色域を 100% 再現し、リアルな遷移、鮮やかな色、並外れた鮮明さを保証します。

Hisense の最先端のプロセッサである Hi-View AI Engine X を搭載したローカル ディミングは、明るさの制御から統合された光と色の制御へと進化しています。赤、緑、青を動的にブレンドし、バックライトとパネルを超高精度の色と明るさで同期します。フレームは画像、サウンド、設定に合わせてリアルタイムで最適化されます。Opéra de Paris | Devialet と共同開発された 6.2.2 CineStage X サラウンド システムは、360 度の映画のようなオーディオを追加します。ゲーマー向けに、116UX はネイティブ VRR を備えた 165Hz ゲーム モード ウルトラを提供し、非常にスムーズで応答性に優れたゲームプレイを実現します。

IFA では、Hisense は Dolby と提携して、コンテンツ インテリジェンス、映画のディテール、環境認識を通じて優れた視覚体験を実現する次世代テクノロジーである Dolby Vision 2 の世界初の公開デモンストレーションを発表しました。Dolby Vision 2は、OTAアップデートを通じてHisense RGB-MiniLED TVに最初に搭載される予定であり、両社の協力における画期的な出来事となる。これらのテレビには MediaTek Pentonic 800 が搭載されます。

ホームオーディオでは、Devialet 社が調整し、Hi-Concerto 同期機能を搭載した HT SATURN サウンド システムを Hisense テレビと組み合わせることで、Dolby Atmos、DTS:X、バーチャル サラウンドによる 4.1.2 サラウンド サウンドを実現します。

AI シネマ ゾーンでは、Hisense が L9Q により TriChroma レーザー ホーム シネマ ソリューションを拡張します。5,000 ANSI ルーメンと 5,000:1 のコントラストにより、明るい場所でも深い黒とシャープなディテールを備えた鮮明な画像を実現します。投影サイズは 80 インチから 200 インチまでで、IMAX Enhanced と Dolby Vision をサポートし、映画館レベルの没入感を実現します。デビアレはパリ・オペラ座とのコラボレーションにより、Hisenseのテレビを音響の傑作に変身させました。

レーザー ミニ プロジェクター C2 Ultra は最大 300 インチを投影し、あらゆる部屋を映画館やゲーム アリーナに変えます。Xbox 向けに設計されており、ゲーマーや映画愛好家向けに超低遅延と鮮やかな投影を実現します。

Hisense のレーザーイノベーションが業界初の栄誉を獲得。PT1 と M2 Pro は、世界初の SGS 低視覚疲労認定レーザー プロジェクターで、WVF スコアは 2.98 と 2.86 で、どちらも業界平均の 4 を下回っています。PT1 は SGS カーボンフットプリント認証も取得しています。これらは、Hisenseのヘルスケアと持続可能性への取り組みを反映しています。

インテリジェント ディスプレイから没入型サウンドやゲームまで、Hisense の IFA 2025 での存在感は、AI を活用したライフスタイル時代への同社の一歩を示しています。これらのイノベーションは、テクノロジーが日常の体験をどのように向上させ、人々が瞬間を楽しむことができるかを再定義します。 Hisenseは、FIFAワールドカップ2026™の公式スポンサーとして、ファンの情熱をさらに高めます。知性と共感力で先導する Hisense は、ユーザーがその瞬間を自らのものとして捉えられるよう支援します。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において、2023年から2025年上半期にかけて世界第1位のシェアを誇っています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、世界的なスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。





