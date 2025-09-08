業界をリードする6つの画期的な成果！GACが中国最高峰の航続距離延長技術「ADiMOTION」を正式に発表

ミュンヘン、2025年9月7日 /PRNewswire/ -- GACはこのほど、レンジエクステンダーの効率、パワーレスポンス、NVH性能を向上させる全く新しいレンジエクステンダー技術ADiMOTIONを正式に発表した。AI を活用したエネルギー管理プラットフォームと組み合わせることで、1 キロワット時の電力の正確な利用と、1 滴の燃料の最適な変換が保証されます。GAC はこの画期的な技術により、航続距離延長型電気自動車に関する消費者の中心的な懸念に対処し、「バッテリーが満充電でも低残量でも、体験は変わらない」という新たな移動オプションを提供します。



HYPTEC HL Equipped with ADiMOTION



レンジエクステンダーのユーザーは長い間、バッテリーが消耗したときの燃料消費量の増加、出力の弱さ、騒音や振動が多すぎるなどの問題に悩まされてきました。GAC が新たに導入した ADiMOTION テクノロジーは、業界をリードする 6 つの機能でこれらの問題点を解決し、超効率的、超パワフル、超静音で走行距離を延長するエクスペリエンスを実現します。

エネルギー効率のチャンピオン: エネルギー利用を最大化し、「超効率的」なパフォーマンスの特徴を実現します。

電気駆動のチャンピオン：エネルギー消費が少なく、航続距離が長いため、高速走行時にエアコンを使用しているときでも、ユーザーは航続距離の不安を感じることなく、より長い航続距離を楽しむことができます。

パワーチャンピオン: 最大 85kW の最大連続発電量を誇るレンジエクステンダーは、坂道を登るときでも満載の荷物を運ぶときでも、あらゆるシナリオに信頼性の高い豊富なエネルギーを提供し、「超パワフル」なパフォーマンスを実現し、バッテリー切れの不安を解消します。

効率のチャンピオン：革新的な材料とほぼロスのないエネルギー変換により、毎日の通勤コストが削減され、長距離旅行の計画が容易になります。

沈黙のチャンピオン：アイドリング発電により業界トップクラスの車内静粛性を実現。CATARCによる最高評価「Silent Star AAA」の認定を取得。バッテリーが消耗した状態で走行しているときでも、車内は図書館レベルの静寂を超え、純粋なEVと同等の静かさを保ち、「超静音」の強みを発揮します。

イノベーションチャンピオン：画期的な材料とプロセスを通じて実現され、より速い電力応答とより優れたパフォーマンスを保証します。

さらに、ADiMOTION は次の 4 つのインテリジェントなエネルギー戦略を採用しています。AI全領域エネルギー管理、AI充電調整、AIエネルギー回収、AI瞬間最適配分。交通状況、充電の可用性、運転習慣を分析して、エネルギーをリアルタイムで計画および割り当てます。

GAC の ADiMOTION テクノロジーは、ユーザーのニーズに焦点を当て、航続距離の不安という課題に対処することで、バッテリーの消耗によるパフォーマンスへの懸念を解消するだけでなく、中国の航続距離延長テクノロジーを次のレベルに引き上げます。最先端のイノベーションを通じて、NEV 業界の高品質な発展に新たな勢いを注入し、より信頼性が高くプレミアムなモビリティ価値を消費者に継続的に提供します。

