GlocalMe、IFA 2025にて受賞歴のある革新的な実用的な接続ソリューションを提供

ベルリン（ドイツ）、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- 世界最大級の家電・コンシューマーテクノロジーの展示会「IFA 2025」において、uCloudlink Group Inc.（NASDAQ: UCL）傘下のグローバル接続ブランド「GlocalMe」は、実行可能なイノベーションと商業化に耐えうる製品を通じて世界で最も解決が困難であったデジタル格差の解消を目指す包括的戦略「3-3-5 デジタルインクルージョンフレームワーク」を発表しました。



GlocalMe Draws Huge Attention at IFA



このフレームワークは、通信キャリア間、国内および国を超えたユーザー間、人間とペット間といった3大デジタル格差解消を中心に構築されています。これは、CloudSIM®、AI HyperConn®、6層精密測位といった3つの画期的な技術を活用したものであり、5つの革新的な製品ラインを通じて提供されるため、既に世界中の消費者が利用可能となっているものです。

以下の製品ラインが該当します：

・ペット用ネットワーク：ペット向けとして初のスマートフォンで「PetPhone」が代表例であり、IFA 2025展の「Innovative Honoree（イノベーティブ・オナーリー）」賞および『Yanko Design』誌の「The Best of IFA2025（ベストオブIFA2025）」賞などを受賞

・個人用モバイルネットワーク：iOSとAndroidに対応した初の汎用SIM、「eSIM Trio」

・旅行用ネットワーク：Numen Air（世界初のSIMフリー5Gモバイルホットスポット）、MeowGo G40 Pro（機内・家庭両用の旅行/生活マルチ設定デバイスで、統合アカウントへのアクセスとコスト効率の高いソリューションにより優れたネットワークを提供、SlashGearよりIFA25にて「Innovative Award（イノベーティブアワード）」受賞）、およびG50 Pro（衛星接続の統合により、包括的な空中・地上ネットワークサービス提供範囲を実現）を含む高性能ホットスポット

・生活用ネットワーク：UniCord ProやRoamPlugといった、多機能ホットスポット対応デバイスを提供なかでも、UniCord Proは、イギリス系評価サイト「Tusted Review」の「Best In Show Award（ベスト・イン・ショー賞）」と、『Yanko Design』誌の「The Best of IFA2025（ベストオブIFA2025）」賞の2冠を達成しました。

・家庭用ネットワーク：安定したインターネット接続を実現するGuardFlex Pro（5G）をはじめ、スマートカメラや車載システムなどIoTアプリケーションを拡大しています

各製品にGlocalMeのデュアル接続手法を反映：利用可能な地域では高性能5Gを提供しつつ、4Gでの提供範囲を維持し、すべての人が接続できる包括性を確保します。このような機器では、衛星、機内、地上、Wi-Fi（有料および無料）、携帯電話ネットワーク（4G/5G）へのアクセスをインテリジェントに統合し、性能とコスト効率を両立した接続ソリューションを形成するなど、AI HyperConn®技術が重要な役割を果たしています。

uCloudlinkのCEOを務めるJeff Chen氏は、「10年以上にわたり、当社はビジョンを具現化してきました。この枠組みは机上のものではなく、重要な製品開発に活用される実践的なロードマップなのです」と、述べています。

革新的な製品群によって既にいくつもの数十億ドル規模の市場で成長を遂げている「GlocalMe」は、単に包括的な接続性を目指すよりも、測定可能な現実を実証しています。

IFA 2025展示会（9月5日～9日、国際見本市「メッセ・ベルリン」H3.2-171ブース）にて、GlocalMeのコネクテッドな未来を体感してください。

GlocalMeについて：

GlocalMeは、uCloudlink Group Inc.（NASDAQ: UCL）傘下の電子ライフスタイルブランドであり、特許技術と愛を重視したデザインを通じて、人とペット間の格差といったデジタル格差の解消に取り組んでいます。生物種や地理を超えたシームレスで感情面の絆を実現します。その製品は、200以上の国と地域でシームレスかつ手頃なモバイルインターネット接続サービスを提供します。



GlocalMe Wins Five Awards at IFA 2025





Jeff Chen, CEO of uCloudlink in Media Interview at IFA 2025



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com