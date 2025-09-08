Olympus、MacroLux Medicalと単回使用型泌尿器科用製品に関する販売提携を発表





ウェストボロー（マサチューセッツ州）、2025年9月8日 /PRNewswire/ -- Olympus Corporationは、人々の生活をより健康的で、安全かつ充実したものにすることを使命とするグローバルな医療技術企業として、本日、MacroLux Medical Technology Co., Ltd.と単回使用型泌尿器科用製品の全世界における独占的販売契約を締結したことを発表しました。



同契約には、複数の単回使用型膀胱鏡、尿管鏡および吸引式アクセスシースが含まれています。これらのデバイスは、膀胱および尿路へのアクセスと可視化に使用され、腎結石などの泌尿器疾患や障害の診断および治療に役立ちます。

「私たちは、この新たなパートナーシップを開始できることを大変嬉しく思います。これは、患者ケアの向上に対する当社の揺るぎないコミットメントを示すシナジーです。」と、Olympus Corp.の外科・インターベンショナルソリューション担当執行副社長であるGabriel McHugh氏は述べました。「革新的な単回使用型技術を泌尿器科の製品群に統合することで、当社の顧客とその患者に対し、泌尿器科医療のあり方をさらに発展させてまいります。」

Olympusは、腎結石および膀胱結石の管理から、筋層非浸潤膀胱がん（NMIBC）の検出・治療に至るまで、広範な可視化およびアクセスソリューションを提供しています。MacroLux Medicalの単回使用型内視鏡およびアクセスシースの製品群が加わることで、Olympusは医師に対し、可視化および外科的精度において、より高い柔軟性と確信を提供できるようになります。

「Olympusは泌尿器疾患治療における信頼できる内視鏡パートナーであり、現在では幅広い高品質な内視鏡へのアクセスを提供できる独自の立場にあります。これには、再使用型および単回使用型の軟性スコープ、硬性および準硬性スコープ、強力な砕石ソリューション、そしてゴールドスタンダードとされるNMIBCの検出が含まれます。」と、Olympus Corp.の泌尿器科・婦人科担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーであるGlen Branconier氏は述べました。「私たちは、泌尿器科医および医療提供者が患者に自信を持って治療を行うために必要なツールを提供できることを、大変嬉しく、また光栄に思います。」

同契約には、米国、カナダ、欧州各国およびアジア太平洋地域の各国における販売が含まれています。欧州に含まれる国は次のとおりです。

• 英国（イングランド、スコットランド、ウェールズおよび北アイルランド）

• アイルランド

• オーストリア

• ベルギー

• ドイツ

• オランダ

• ルクセンブルク

• ノルウェー

• デンマーク

• スイス

• スウェーデン

アジア太平洋地域に含まれる国・地域としては、次のとおりです。

• オーストラリア

• ニュージーランド

• 香港特別行政区

• シンガポール

• 韓国

「Olympusは、私たちが深く敬意を抱く非常に高く評価されている業界のリーダーです。Olympusとの戦略的協力により強力なシナジーが生まれ、互いの強みを結集することで、MacroLuxの泌尿器科用ディスポーザブル内視鏡およびアクセスシースソリューションという臨床的価値を提供する製品の市場導入を加速させることが可能になります。」と、MacroLux Medicalの最高経営責任者であるMartin Zhang氏は述べました。「これらの製品は、臨床効率を高め、患者の治療成果の改善に寄与する可能性があります。また、この協業は、当社に製品イノベーションおよび研究開発を継続し、世界中のお客様に臨床ソリューションを提供していくための大きな励みとなります。」

MacroLuxの単回使用型膀胱鏡は、次の特徴を備えています。

• 視野角：140°

• 先端部の屈曲角度：上方235° / 下方145°

• 外径：14.4Fr、処置用チャンネル径：2.2mm

MacroLuxの単回使用型尿管鏡は、次の特徴を備えています。

• 外径：7.5Frおよび8.25Frのスコープを提供

• 先端部の屈曲角度：275°

• AutoHold Technologyによるサムレバー操作

• 視野角：120°

MacroLuxの単回使用型吸引式アクセスシースは、さまざまな泌尿器科手技のニーズに対応する複数のサイズを揃えており、結石除去のための陰圧接続機能を備えています。

これらの製品は、すべての地域で入手可能とは限りません。また、あらゆる医療機器と同様に、製品に関連する潜在的なリスクおよびベネフィットを含む、適用されるすべての表示事項を慎重に考慮する必要があります。

Olympusの泌尿器科用製品ラインアップの詳細については、Olympusの泌尿器科用製品ページをご覧ください。

Olympusについて

Olympusは、人々の生活をより健康的で、安全かつ充実したものにするという同社のパーパスの実現に取り組んでいます。グローバルな医療技術企業として、同社は医療従事者と連携し、早期発見、診断、低侵襲治療のための革新的なソリューションとサービスを提供しています。これにより、特定の疾患領域におけるケアの水準を引き上げ、患者の治療成果の向上を目指しています。Olympusは100年以上にわたり、世界中のお客様に最適な成果を提供することを目的として設計された製品を生み出すことで、社会に貢献するという目標を追求してきました。詳細については、olympus-global.com をご覧いただき、同社のグローバルLinkedInおよびXアカウントをフォローしてください。

MacroLux Medicalについて

MacroLux Medical Technology Co., Ltd.は、中国深センに本社を置き、2020年10月に設立されました。ディスポーザブル内視鏡による診断・治療のための革新的ソリューションを専門とする医療技術企業であり、創業チームは中国の大手医療機器企業の出身者で構成されています。このチームは、内視鏡および低侵襲外科用機器の研究開発、グローバルな商業化、製造管理において10年以上の経験を有しています。継続的なイノベーションに取り組むMacroLux Medicalは、世界中にディスポーザブル内視鏡による診断・治療ソリューションを提供し、疾患の早期発見と患者治療の向上を実現することを目指しています。詳細については、microlite.cn をご覧ください。

