新製品 DP Xeon-SP,12*SAS/SATA/NVMe可脱着ベイ,CRPS 冗長化電源搭載,マルチGPU対応サーバー「Omni 6412SAR」「Omni 6412SBR」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、第5/4世代 Xeon SP 2基と、最大3200W（@200Vac） CRPS （1+1） 冗長化電源を搭載し、12基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA および G4 PCIe（X4） NVMeリムーバブルベイが利用可能で、複数のG5 PCIe（X16）バス シングル/デュアル/トリプル スロットGPUの接続が可能な、タワー型サーバー「Omni 6412SAR」および「Omni 6412SBR」シリーズ の販売を2025年9月中旬より開始いたします。
◆Dual 5/4th Gen Xeon SP搭載◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） Intel 5/4Gen. Xeon SP 2基を搭載し、12G SAS/SATA/G4 PCIe（X4） NVMeドライブ対応のホットスワップベイ12基を装備したタワーサーバーシステムで、4Uラックマウントにコンバートが可能です。3.5インチドライブはツールレスで、2.5インチドライブは螺子で固定されます。
640MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大1.5TB ECC R-DIMM または 4TB ECC 3DS R-DIMM が実装可能な16本の288ピンDDR5 DIMMソケットを装備し、SARシリーズでは4本のG5 PCIe/CXL1.1（X16）バス、2本のPCIe5.0/CXL1.1（X8）バス、3基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターが、SBRシリーズでは6本のG5 PCIe/CXL1.1（X16）バス、1本のG5 PCIe/CXL1.1（X8）バス、3基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターがCPUに直接接続されています。
◆Intel C741チップセット◆
最新I/O Hub機能をサポートするサーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。
SARシリーズでは、ストレージ機能として6基の6G SATAポートと2基のG3 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能として10GbEおよびGbEネットワークコントローラーが接続されています。
SBRシリーズでは、ストレージ機能として12基の6G SATAポートと2基のG4 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能としてGbEネットワークコントローラーが接続されています。
◆ストレージ機能◆
T2およびL2モデルでは12台の12G SAS/SATAドライブが、N4モデルでは8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが、N8モデルでは4台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが、N12モデルでは12台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが使用できます。
SATAドライブは、12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、SASディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が利用できます。
NVMeドライブは、Intel VROC NVMe RAIDによるRAID 0,1,5,10のサポート、またはハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,6,10のサポートが可能です。（2）
◆GPU対応◆
ボード長340mm以下、TDP≦450WのGPUをG5 PCI （X16） バスに接続可能です。SARシリーズでは2基のシングル/ダブルスロットGPU、1基のトリプルスロットGPUが、SBRシリーズでは4基のシングル/ダブルスロットGPU、2基のトリプルスロットGPUが接続できます。
