新製品 UP 5/4th Xeon-SP,12*SAS/SATA/NVMe可脱着ベイ,シングル/冗長化電源搭載 タワー型サーバー「Omni 5412SA」「Omni 5412SAR」シリーズのご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329063&id=bodyimage1】
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、第5/4世代 Xeon SP CPU 1基を搭載し、12基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA および G4 PCIe（X4） NVMeリムーバブルベイ、2基の 2.5インチ 6G SATAベイが利用可能で、G5 PCIe（X16） バス シングル/デュアル スロットGPUの接続が可能なタワー型サーバー「Omni 5412SA」および「Omni 5412SAR」シリーズ の販売を2025年9月中旬より開始いたします。
◆5/4th Gen Xeon SP搭載◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） Intel 5/4Gen. Xeon SP 1基を搭載し、12G SAS/SATA/G4 PCIe（X4） NVMeドライブ対応のホットスワップベイ12基を装備したタワーサーバーシステムで、4Uラックマウントにコンバートが可能です。3.5インチドライブはツールレスで、2.5インチドライブは螺子で固定されます。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装可能な8本の288ピンDDR5 DIMMソケットと、4本のG5 PCIe/CXL1.1（X16） バス、2基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターがCPUに直接接続されています。
◆Intel C741チップセット◆
最新I/O Hub機能をサポートするサーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。
ストレージ機能として6基の6G SATAポートと2基の2280/22110タイプ G3 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能として10GbE およびGbEネットワークコントローラー、システム管理機能としてBMCチップが接続されています。
◆ストレージ機能◆
T2L2モデルでは12台の12G SAS/SATAドライブが、T2L2N4モデルでは8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが、T2L2N8モデルでは4台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが使用できます。
SATAドライブは、12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、SASディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が利用できます。
NVMeドライブは、Intel VROC NVMe RAIDによるRAID 0,1,5,10のサポート、またはハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
◆GPU対応◆
ボード長340mm以下、TDP≦450WのGPUをG5 PCI（X16） バスに接続します。T2L2モデルおよびT2L2N4モデルではシングル/ダブルスロットGPU は3基まで、トリプルスロットGPUは1基が、T2L2N8モデルではシングル/ダブルスロットGPUが2基まで、トリプルスロットGPUは1基が接続できます。 搭載可能GPU数は、システムの駆動電圧と電源容量、GPUの消費電力により変わります。200Vacでの運用を推奨します。
◆ネットワーク機能◆
C741 PCHに接続されるBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートはIEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。 NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 U3g/8.0での優れた接続性を発揮します。Intel i210チップによるデュアルGbE LANポートは、チーミング機能、リモート・ブートを可能にするPXE機能、仮想化支援技術をサポートしたネットワーク環境を提供します。
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、第5/4世代 Xeon SP CPU 1基を搭載し、12基の3.5/2.5インチ共用12G SAS/SATA および G4 PCIe（X4） NVMeリムーバブルベイ、2基の 2.5インチ 6G SATAベイが利用可能で、G5 PCIe（X16） バス シングル/デュアル スロットGPUの接続が可能なタワー型サーバー「Omni 5412SA」および「Omni 5412SAR」シリーズ の販売を2025年9月中旬より開始いたします。
◆5/4th Gen Xeon SP搭載◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） Intel 5/4Gen. Xeon SP 1基を搭載し、12G SAS/SATA/G4 PCIe（X4） NVMeドライブ対応のホットスワップベイ12基を装備したタワーサーバーシステムで、4Uラックマウントにコンバートが可能です。3.5インチドライブはツールレスで、2.5インチドライブは螺子で固定されます。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装可能な8本の288ピンDDR5 DIMMソケットと、4本のG5 PCIe/CXL1.1（X16） バス、2基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターがCPUに直接接続されています。
◆Intel C741チップセット◆
最新I/O Hub機能をサポートするサーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。
ストレージ機能として6基の6G SATAポートと2基の2280/22110タイプ G3 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能として10GbE およびGbEネットワークコントローラー、システム管理機能としてBMCチップが接続されています。
◆ストレージ機能◆
T2L2モデルでは12台の12G SAS/SATAドライブが、T2L2N4モデルでは8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが、T2L2N8モデルでは4台の12G SAS/SATAドライブと8台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが使用できます。
SATAドライブは、12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、SASディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が利用できます。
NVMeドライブは、Intel VROC NVMe RAIDによるRAID 0,1,5,10のサポート、またはハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。（2）
◆GPU対応◆
ボード長340mm以下、TDP≦450WのGPUをG5 PCI（X16） バスに接続します。T2L2モデルおよびT2L2N4モデルではシングル/ダブルスロットGPU は3基まで、トリプルスロットGPUは1基が、T2L2N8モデルではシングル/ダブルスロットGPUが2基まで、トリプルスロットGPUは1基が接続できます。 搭載可能GPU数は、システムの駆動電圧と電源容量、GPUの消費電力により変わります。200Vacでの運用を推奨します。
◆ネットワーク機能◆
C741 PCHに接続されるBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートはIEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。 NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 U3g/8.0での優れた接続性を発揮します。Intel i210チップによるデュアルGbE LANポートは、チーミング機能、リモート・ブートを可能にするPXE機能、仮想化支援技術をサポートしたネットワーク環境を提供します。