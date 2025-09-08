新製品 UP 5/4th Xeon-SP搭載, 8*リムーバブルベイ装備、シングル/CRPS 冗長化電源 タワー型サーバー「Omni 5408SD」「Omni 5408SDR」シリーズのご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329062&id=bodyimage1】
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、第5/4世代 Xeon SP CPU 1基を搭載し、8基の12G SAS/SATA リムーバブルベイ、3基の5.25インチ オープンベイ、2基の2.5インチ内蔵ベイ、2基までのG5 PCIe（X16）バス GPUが接続可能な、4本のG5 PCIe（X16）バスを装備したタワー型サーバー「Omni 5408SD」および「Omni 5408SDR」シリーズ の販売を2025年9月中旬より開始いたします。
◆5/4th Gen Xeon SP搭載◆
350WまでのLGA-4677ソケット（ソケットE） Intel 5/4th Gen. Xeon SPを搭載し、8基の3.5インチ / 2.5インチドライブ共用リムーバブルベイ、2基の2.5インチ内蔵ベイ、3基の5.25インチベイを装備したタワー型サーバーです。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装可能な8本の288ピンDDR5 DIMMソケットと、4本のG5 PCIe/CXL1.1（X16）バス、2基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターがCPUに直接接続されています。
◆Intel C741チップセット◆
最新I/O Hub機能をサポートするサーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。ストレージ機能として6基の6G SATAポートと、2基の2280/22110タイプのG3 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能として10GbE およびGbEネットワークコントローラー、システム管理機能としてBMCチップが接続されています。
◆ストレージ機能◆
8基のリムーバブルベイは12Gbps SAS/SATA RAIDコントローラに接続され、RAIDレベル0,1.5,6,10,50,60データ保護、高速SASディスクの使用、RAIDドライブのホットスワップ化、データキャッシュのバッテリーバックアップなど、高度なデータ保護環境と管理機能が利用できます。
◆グラフィックス機能◆
CPUに接続されるAspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートを装備しています。16MB DDR4 VRAMを使用した2Dグラフィックスは、最大解像度: 1920 x 1200 dpiをサポートします。PCIeバスには、ボード長330mm以下のグラフィクスカード/GPUを2枚まで増設できます。
◆ネットワーク機能◆
Broadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートはIEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。 NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 u3g/8.0での優れた接続性を発揮します。Intel i210チップによるデュアルGbE LANポートは、チーミング機能、リモート・ブートを可能にするPXE機能、仮想化支援技術をサポートしたネットワーク環境を提供します。
◆IPMI2.0をサポート◆
専用LANポートとVGAポートを備えたAspeed AST2600 BMCチップによるIPMI2.0準拠のシステム管理機能は、OS非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOSのアップデート、KVM over IPを利用したバーチャルメディアからのOSインストール等を可能にします。
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、第5/4世代 Xeon SP CPU 1基を搭載し、8基の12G SAS/SATA リムーバブルベイ、3基の5.25インチ オープンベイ、2基の2.5インチ内蔵ベイ、2基までのG5 PCIe（X16）バス GPUが接続可能な、4本のG5 PCIe（X16）バスを装備したタワー型サーバー「Omni 5408SD」および「Omni 5408SDR」シリーズ の販売を2025年9月中旬より開始いたします。
◆5/4th Gen Xeon SP搭載◆
350WまでのLGA-4677ソケット（ソケットE） Intel 5/4th Gen. Xeon SPを搭載し、8基の3.5インチ / 2.5インチドライブ共用リムーバブルベイ、2基の2.5インチ内蔵ベイ、3基の5.25インチベイを装備したタワー型サーバーです。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、Intel Turbo Boost Technology 2.0、Intel Deep Learning Boost Technologyなど最新技術をサポートします。（1）
最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装可能な8本の288ピンDDR5 DIMMソケットと、4本のG5 PCIe/CXL1.1（X16）バス、2基のG5 PCIe（X8） MCIOコネクターがCPUに直接接続されています。
◆Intel C741チップセット◆
最新I/O Hub機能をサポートするサーバー向けチップセットIntel C741 PCHを搭載しています。ストレージ機能として6基の6G SATAポートと、2基の2280/22110タイプのG3 PCIe（X4） NVMe M.2 SSDソケット、通信機能として10GbE およびGbEネットワークコントローラー、システム管理機能としてBMCチップが接続されています。
◆ストレージ機能◆
8基のリムーバブルベイは12Gbps SAS/SATA RAIDコントローラに接続され、RAIDレベル0,1.5,6,10,50,60データ保護、高速SASディスクの使用、RAIDドライブのホットスワップ化、データキャッシュのバッテリーバックアップなど、高度なデータ保護環境と管理機能が利用できます。
◆グラフィックス機能◆
CPUに接続されるAspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートを装備しています。16MB DDR4 VRAMを使用した2Dグラフィックスは、最大解像度: 1920 x 1200 dpiをサポートします。PCIeバスには、ボード長330mm以下のグラフィクスカード/GPUを2枚まで増設できます。
◆ネットワーク機能◆
Broadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートはIEEE802.3an規格に準拠し、VM密度（Virtual machine density）を向上するTruFlowオフロードエンジンを内蔵しています。 NCSI、PXE、SR-IOV、GENEVE、VXLAN、NVGRE、RoCE、SDN、NFVをサポートし、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 u3g/8.0での優れた接続性を発揮します。Intel i210チップによるデュアルGbE LANポートは、チーミング機能、リモート・ブートを可能にするPXE機能、仮想化支援技術をサポートしたネットワーク環境を提供します。
◆IPMI2.0をサポート◆
専用LANポートとVGAポートを備えたAspeed AST2600 BMCチップによるIPMI2.0準拠のシステム管理機能は、OS非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOSのアップデート、KVM over IPを利用したバーチャルメディアからのOSインストール等を可能にします。