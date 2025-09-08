アイスマイリー、10/22（水）から3日間「Japan DX Week【秋】2025 / AI・業務自動化 展」にブース出展
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセにて開催の「Japan DX Week【秋】2025 / AI・業務自動化 展」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===＞https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・業務自動化 展：A18-54」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage3】
■展示会概要
「Japan DX Week【秋】2025」は、DXを推進することにより、業務効率化や新たな価値創出を生み出す製品・サービスを有する企業が一堂に集結する展示会です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DX推進により多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。
なかでも、「AI・業務自動化 展」は、今まで人が行っていた業務を、主にAIを活用して「自動化」するソフトウェアや関連サービスが出展する展示会です。業務の効率化、コスト削減、品質向上を目指す企業にとって、最新の技術やサービスの情報を得る絶好の機会となります。
・名称：Japan DX Week【秋】2025 （AI・業務自動化 展）
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===＞https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html#/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェントカオスマップを無償提供
AIエージェントカオスマップは、AIエージェントサービスを体系的に分類し、各企業が自社に最適な製品を選びやすくすることを目的としたカオスマップです。「自律型AIエージェント」「業務自動化」「生成AIプラットフォーム」「特化型AIエージェント」の4カテゴリに分類、それぞれをカオスマップとしてマッピングしております。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他「予測AI」や「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・業務自動化 展：A18-54」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328841&id=bodyimage3】
■展示会概要
「Japan DX Week【秋】2025」は、DXを推進することにより、業務効率化や新たな価値創出を生み出す製品・サービスを有する企業が一堂に集結する展示会です。AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DX推進により多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。
なかでも、「AI・業務自動化 展」は、今まで人が行っていた業務を、主にAIを活用して「自動化」するソフトウェアや関連サービスが出展する展示会です。業務の効率化、コスト削減、品質向上を目指す企業にとって、最新の技術やサービスの情報を得る絶好の機会となります。
・名称：Japan DX Week【秋】2025 （AI・業務自動化 展）