【岡山大学】岡山大学TCカレッジ医工系コース中級カリキュラム「フローサイトメーター（基礎）」を実施～技術職員の知識・技能修得により、研究支援力の向上を目指す～

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する組織のひとつである総合技術部は、2025年8月4日および7日に、TCカレッジ「医工系TCコース」の中級カリキュラム「フローサイトメーター（基礎）」を本学鹿田キャンパスで開講しました。本講義は、第88回医学部共同実験室セミナー「フローサイトメーターの基礎」を兼ねており、4日はオンラインによる座学、7日は対面とオンラインを併用したハイブリッド形式での実習を開催しました。



対面実習には、本学総合技術部医学系技術課の井澗美希技術専門職員、機器分析・動植物資源技術課の藤井匡寛技術専門職員が参加。オンライン実習には、群馬大学 生体調節研究所 拠点研究支援センターの萩原慶彦技術専門職員とTCカレッジの他コース（物質分析系）聴講生1人も受講しました。



セミナーでは、総合技術部医学系技術課の礒本幸成技術専門職員が講師を務め、フローサイトメーターの種類や構造、解析の原理について解説。2024年に新規導入されたフローサイトメーター「CytoFlex」の操作方法や仕様について紹介しました。また、機器の詳細な説明に加え、学内参加者が提供したサンプルを用いた測定や、礒本技術専門職員と研究者との測定時のやり取りを見学しました。加えて、セルソーター「FACSAria3」の装置構造や測定方法についての説明も行われました。



受講した藤井技術専門職員は、「以前から学習したいと考えていた分野ではありましたが、データの見方等、独学では理解に至らなかったことが多く頓挫していていました。本講義では詳しい解説と実習で多くのことを理解でき、抱えていたモヤモヤがスッキリしました。また、指導に当たっていただいた礒本技術専門職員の機器に対する理解度の深さに感銘を受けると同時に、自分自身の担当機器に対するさらなる理解の必要性を痛感しました」とコメント。井澗技術専門職員は、「フローサイトメーターは、私にとって未知の機器であったので、大変興味深く学ぶことができました。このように、普段ではなかなか触れることのない機器についての知識を得られるのが、TCカレッジのカリキュラムの強みであると思います。丁寧にご説明くださった礒本様、ならびにTCカレッジ関係者様には感謝しております」とコメント。萩原技術専門職員（群馬大学）は、「本講義で学んだことを生かした細かな情報に目を向けた解析を行うことで、今後の研究支援に貢献したいです」とコメントしました。



総合技術部本部長・技術副総監である佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAは「研究機器が高度化すると、仕組みや原理などの本質を深く理解する前に実務操作を覚えることで、十分に習得したと思ってしまうこともあります。そのような姿勢では、技術職員としての役割を十分に発揮できません。今後も技術職員の高度化を進めていきます。引き続き、岡山大学総合技術部の活動にご期待ください」と述べました。



医工系TCコースでは今後も受講生の履修登録に合わせ順次開催される予定です。



本学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップを図ることにより、岡山大学の研究・教育・臨床支援の強化を推進。さらに、強みある分野を生かした取り組みを戦略的に推進しています。今後も地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の絶え間ない変化と挑戦と、それを担う技術職員の活動にどうぞご期待ください。

本情報は、2025年8月29日に岡山大学から公開されました。

CytoFlexの操作方法を説明する礒本技術専門職員（右）

CytoFlexでのサンプル測定の様子

FACSAria3の装置内部構造の見学

測定結果を見る受講生

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

