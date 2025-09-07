新アイドルグループ「sllow」「SHAKEBE」デビュー
chipll株式会社は、新たなアイドルグループ「sllow（スロウ）」および「SHAKEBE（叫べ）」の
デビュー公演が本日開催されることをお知らせいたします。
両グループは、元AKB48で女優・モデルとしても活躍する永尾まりや氏をプロデューサーに迎え、
今後本格的に活動を展開してまいります。
【プロデューサー：永尾まりや】
2010年に国民的アイドルグループAKB48の9期生としてデビュー。
以降、グループ活動を通じて高い人気を獲得し、音楽・バラエティ・舞台など幅広く活躍。
2016年の卒業後は、女優・モデル・タレントとして活動の場を広げ、映画・ドラマ出演やファッション誌でのモデル活動をはじめ、多方面で存在感を発揮。
さらに、自身がプロデュースを手掛けたアイドルグループ「かぷ(ハート)ちゅーる」では、アイドル育成・マネジメントを実践。
ファンとの新しい関係性づくりやプロデューサーとしての手腕も注目を集める。
今回の「sllow」「SHAKEBE」では、その経験を活かし、よりスケールの大きなプロジェクトに挑戦。
【グループ紹介】
・SHAKEBE（叫べ）
強いメッセージ性と表現力を重視するアーティスト寄りのグループ。
音楽とパフォーマンスを通じて「自分らしさを叫ぶ」スタンスを打ち出し、新しい世代のカルチャーを発信していきます。
・sllow（スロウ）
可愛らしさを前面に出し、親しみやすい魅力で国内外のファンとつながるグループ。
アジア圏をはじめ世界に向けた発信も視野に入れ、グローバルに愛される存在を目指します。
【デビュー公演概要】
公演日程：2025年9月7日（日）
・sllow
--開場時間：12:45
--開演時間：13:30
・SHAKEBE
--開場時間：18:15
--開演時間：19:00
--会場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）
【公式情報】
--sllow公式X：https://x.com/sllow_info
--SHAKEBE公式X：https://x.com/shakebe_info
最新情報は各グループの公式SNSにて随時発信してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
chipll株式会社 広報担当
E-mail：info@chipll.jp