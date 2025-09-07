新アイドルグループ「sllow」「SHAKEBE」デビュー

Chipll株式会社

chipll株式会社は、新たなアイドルグループ「sllow（スロウ）」および「SHAKEBE（叫べ）」の

デビュー公演が本日開催されることをお知らせいたします。

両グループは、元AKB48で女優・モデルとしても活躍する永尾まりや氏をプロデューサーに迎え、

今後本格的に活動を展開してまいります。

【プロデューサー：永尾まりや】

2010年に国民的アイドルグループAKB48の9期生としてデビュー。

以降、グループ活動を通じて高い人気を獲得し、音楽・バラエティ・舞台など幅広く活躍。

2016年の卒業後は、女優・モデル・タレントとして活動の場を広げ、映画・ドラマ出演やファッション誌でのモデル活動をはじめ、多方面で存在感を発揮。

さらに、自身がプロデュースを手掛けたアイドルグループ「かぷ(ハート)ちゅーる」では、アイドル育成・マネジメントを実践。

ファンとの新しい関係性づくりやプロデューサーとしての手腕も注目を集める。

今回の「sllow」「SHAKEBE」では、その経験を活かし、よりスケールの大きなプロジェクトに挑戦。

【グループ紹介】

・SHAKEBE（叫べ）

強いメッセージ性と表現力を重視するアーティスト寄りのグループ。

音楽とパフォーマンスを通じて「自分らしさを叫ぶ」スタンスを打ち出し、新しい世代のカルチャーを発信していきます。

・sllow（スロウ）

可愛らしさを前面に出し、親しみやすい魅力で国内外のファンとつながるグループ。

アジア圏をはじめ世界に向けた発信も視野に入れ、グローバルに愛される存在を目指します。

【デビュー公演概要】

公演日程：2025年9月7日（日）

・sllow

--開場時間：12:45

--開演時間：13:30

・SHAKEBE

--開場時間：18:15

--開演時間：19:00

--会場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）

【公式情報】

--sllow公式X：https://x.com/sllow_info

--SHAKEBE公式X：https://x.com/shakebe_info

最新情報は各グループの公式SNSにて随時発信してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

chipll株式会社 広報担当

E-mail：info@chipll.jp