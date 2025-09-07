新アイドルグループ「sllow」「SHAKEBE」デビュー

Chipll株式会社


chipll株式会社は、新たなアイドルグループ「sllow（スロウ）」および「SHAKEBE（叫べ）」の


デビュー公演が本日開催されることをお知らせいたします。


両グループは、元AKB48で女優・モデルとしても活躍する永尾まりや氏をプロデューサーに迎え、


今後本格的に活動を展開してまいります。



【プロデューサー：永尾まりや】








2010年に国民的アイドルグループAKB48の9期生としてデビュー。


以降、グループ活動を通じて高い人気を獲得し、音楽・バラエティ・舞台など幅広く活躍。


2016年の卒業後は、女優・モデル・タレントとして活動の場を広げ、映画・ドラマ出演やファッション誌でのモデル活動をはじめ、多方面で存在感を発揮。



さらに、自身がプロデュースを手掛けたアイドルグループ「かぷ(ハート)ちゅーる」では、アイドル育成・マネジメントを実践。


ファンとの新しい関係性づくりやプロデューサーとしての手腕も注目を集める。


今回の「sllow」「SHAKEBE」では、その経験を活かし、よりスケールの大きなプロジェクトに挑戦。



【グループ紹介】


・SHAKEBE（叫べ）
強いメッセージ性と表現力を重視するアーティスト寄りのグループ。


音楽とパフォーマンスを通じて「自分らしさを叫ぶ」スタンスを打ち出し、新しい世代のカルチャーを発信していきます。




・sllow（スロウ）


可愛らしさを前面に出し、親しみやすい魅力で国内外のファンとつながるグループ。


アジア圏をはじめ世界に向けた発信も視野に入れ、グローバルに愛される存在を目指します。




【デビュー公演概要】


公演日程：2025年9月7日（日）


・sllow


--開場時間：12:45


--開演時間：13:30



・SHAKEBE


--開場時間：18:15


--開演時間：19:00



--会場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷区）



【公式情報】


--sllow公式X：https://x.com/sllow_info


--SHAKEBE公式X：https://x.com/shakebe_info


最新情報は各グループの公式SNSにて随時発信してまいります。




