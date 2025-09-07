キングスU18香港での海外遠征・国際大会出場のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

この度、キングスU18は、2025年9月13日(土)から9月14日(日)にかけて香港のTsuen Wan Sports Centreで開催される国際大会「GOAT Lab International Rising Youth Invitational Tournament Hong Kong 2025」に出場することが決定いたしました。海外で行われる国際大会への出場は、キングスU18にとって初めてとなります。

本大会は、日本から唯一の参加チームとなるキングスU18のほか、海外からSimeon Career Academy (アメリカ)、Indigenous Basketball Team (オーストラリア)、AthletIQ Geelong (オーストラリア)、Selangor Basketball Club (マレーシア)、GOAT Lab (香港)の計6チームが出場します。

キングスU18はグループAに属し、予選リーグ初戦は9月13日(土)14:00よりGOAT Lab (香港)と、第2戦は同日20:00よりIndigenous Basketball Team (オーストラリア)と対戦いたします。

今回の海外遠征・国際大会への出場は、キングスユースチームにとって非常に貴重な機会です。同世代の各国のトップレベルのチームと対戦することで、技術力の向上だけではなく、普段とは異なる環境への適応力や、精神的な強さを養うことを期待しています。さらには「沖縄を世界へ(https://goldenkings.jp/news/detail/id=21931)」を掲げるキングスにおいて、海外チームとの対戦は大きな挑戦であり、飛躍の機会と捉えています。チーム一丸となり、全力で戦い抜きます。

▽安永淳一 ゼネラルマネージャーコメント

琉球ゴールデンキングスU18は、琉球ゴールデンキングス(トップチーム)で活躍できるプロ選手を育てる組織として活動しています。キングスU18というチームの一員として海外の強豪チームとの対戦経験ができるのは、育ち盛りの選手にとってはプラスの経験が多く、選手の成長に加速が期待できます。

今大会を主催するGOAT LABは香港とメルボルンを拠点とするユースバスケットボール育成組織です。2年前には香港中学校1位のチームがキングスU15と対戦する為に沖縄を訪れ、キングスU15の強さと沖縄サントリーアリーナを体感し、高い目標と大きな夢を持ち帰りました。その経験をした選手が香港GOAT LABチームでキングスを目標に日々練習をしていると伺っております。

その他にも、シメオン高校は、NBAの大スター選手のデリック・ローズが、インディジェナスチームはオーストラリア出身のNBA選手であるパティ・ミルズが派遣します。ローズやミルズは、後輩たちを育てたいという想いでユースチームを支えています。また、シメオン高校は、歴代11名のNBA選手を輩出している伝統校で現在もシカゴ地区の最強高校です。

世界の強豪校が集まる今大会への参加はキングスU18にとって、勝ち負け以上に選手たちが今までに経験したことのない成長の機会になる他、このような一つひとつの取り組みが未来のプロ選手輩出につながると信じております。

「沖縄を世界へ」のビジョンのもと、アジアを代表するユースチームを目指すキングスU18へあたたかい応援をお願いします。

▽浜口炎 キングスU18ヘッドコーチコメント

私たちキングスU18は、沖縄の子どもたちが「世界を目指せる環境」と「世界を夢見るきっかけ」を届けるために新しい挑戦を始めます。その取り組みの第一歩として、9月12日から香港遠征を行う運びとなりました。これは競技以外の事も含めて、子どもたちが世界を五感で体感できる素晴らしいチャンスでもあります。

海外遠征や「ELITE LEAGUE」への参加などを通して、選手一人ひとりが技術、フィジカル、メンタル面で成長し、チームとして一丸となって試合に臨めるよう、育成に励んでいきます。私も選手たちと共に、この学びを楽しめるよう、情熱を持ってチャレンジしたいと思いますので、引き続き、キングスU18への応援をよろしくお願いいたします。

■大会概要

・日程：2025年9月13日(土)～14日(日)

・会場：Tsuen Wan Sports Centre（香港）

【グループA】

琉球ゴールデンキングスU18

GOAT Lab (香港)

Indigenous Basketball Team (オーストラリア)

【グループB】

Simeon Career Academy (アメリカ)

AthletIQ Geelong (オーストラリア)

Selangor Basketball Club (マレーシア)

■キングスU18 試合情報

〈初戦〉予選リーグ(グループA)

・日程：9月13日(土) 14:00 TIP-OFF

・対戦相手：GOAT Lab (香港)

〈第2戦〉予選リーグ(グループA)

・日程：9月13日(土) 20:00 TIP-OFF

・対戦相手：Indigenous Basketball Team (オーストラリア)

〈第3戦〉

・日程：9月14日(日)

・対戦相手：未定 ※Aグループの結果により決定

〈第4戦〉

・日程：9月14日(日)

・対戦相手：未定 ※第3戦の結果により決定