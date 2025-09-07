調布PARCO地下1階　食品フロア改装第2弾

株式会社パルコ

調布PARCOの食品フロアに、フローズンのスペシャリストがプロデュースする新しいスタイルの冷凍食品専門店「FROZEN JOE’S(フローズン ジョーズ)」が、東京都内初店舗としてOPENいたします。

働く単身者・共働き世帯やミドルシニア層のライフスタイル変化に伴い、「時短・手軽さ・簡便さ」がより求められる中、こうしたニーズにお応えするべく新たに導入いたします。

調布PARCOでは、食品フロア改装第1弾で、「慶弔ギフトや気の利いた手土産」需要に応えられる和洋スイーツ「菓匠清閑院/西洋菓子鹿鳴館」を導入したことに加え、今回の改装で、改めて地元の皆さまに「良質な食＝調布PARCO」と感じていただくと同時に、新たに調布市や京王線沿線（仙川、千歳烏山等）に移り住んでこられたニューファミリー層にも、ご利用いただききたいと思います。

冷凍食品「FROZEN JOE’S」 9/12(金) NEW OPEN（都内初出店）

「FROZEN JOE’S」は、「本当に欲しいものものが見つかる店」「持続可能な世界の実現に貢献する店」をコンセプトとした、新しいスタイルの冷凍食品専門店です。冷凍食品卸売とスーパー運営を行う株式会社アイスコが、その強みを生かして、神奈川県内に3店舗展開。今回の4店舗目となる調布PARCO店では、特に有名レストランメニューとご当地品を充実。エリアでここにしかない商品が見つかります。

●有名レストランメニュー：

ナポリピッツア世界チャンピオンの店「チェザリ」の「匠ピッツァ マルゲリータ」、名古屋名物山本屋本店の「味噌煮込みうどん」、1963年創業の渋谷の人気オムライス専門店「ラケル」の「ふわふわオムライス」とやさしい甘みの「ラケルパン（6個入り）」等

●全国の特産アイス：

北は北海道から南は沖縄まで、ローカルアイスの品揃えが充実(約60品目）。鹿児島名物天文館の「白熊ビッグサイズ」や、北海道を代表するセイコーマートの「北海道クリーミーソフトバニラ」、沖縄のブルーシール新商品「ウベ＆ピスタチオ」等

＜店舗概要＞ ●取扱品目：約400品目

●出店者：株式会社アイスコ

【調布PARCO】 東京都調布市小島町1-38-1

B1食品フロア営業時間： 10：00～21：00

公式 HP：https://chofu.parco.jp/