人材紹介サービス「ナビスタッフ」、公式アンバサダー・オーディションを開催！キャリアの魅力を発信する次世代アンバサダーを募集

ウィンナビ株式会社

ウィンナビ株式会社（本社：東京都中央区、代表：大橋武馬）が運営する人材紹介サービス「ナビスタッフ」は、このたび公式アンバサダー・オーディションを開催いたします。就職・転職・海外キャリアの魅力をSNSで広く発信し、キャリア支援を共に盛り上げていただける次世代アンバサダーを募集いたします。

「ナビスタッフ」は、国内外の幅広い業界・職種を対象とした人材紹介サービスとして、多くの求職者と企業をつなぐキャリア支援を行っています。

今回開催する「公式アンバサダー・オーディション」では、キャリアの選択肢を広げ、若者や転職希望者に向けて就職活動や働き方の魅力を発信できる方を求めています。SNSを通じて、ナビスタッフの活動を共に広めていただけるアンバサダーを募集します。

■ オーディション概要

募集人数：2～3名（集まり次第終了）

応募資格：SNSでの発信に積極的で、キャリアや働き方に関心がある方

応募方法：専用フォームまたは公式SNSのDMよりエントリー

選考フロー：書類（SNSアカウント）審査 → オンライン面談 → 最終選考

■ 今後の展望

■ アンバサダー活動内容- Instagram・TikTok・YouTube・X（旧Twitter）でのキャリア関連投稿- インタビューやキャリア体験談の発信- 就職・転職セミナーやイベント企画への参加- キャリア支援サービスの魅力を広げる活動■ アンバサダー特典- 公式アンバサダー認定証の授与- SNS発信活動におけるPR案件の優先参加権- 就職・転職支援サービス「ナビスタッフ」の無料カウンセリング利用- イベント出演・メディア露出の機会

ナビスタッフは「キャリアをもっと自由に」をテーマに、若者から社会人まで幅広い世代のキャリア支援を展開しています。今回のアンバサダー制度を通じて、SNS世代に向けたキャリア情報発信を強化し、求職者と企業の新しい接点を生み出してまいります。

会社概要

会社名：ウィンナビ株式会社

所在地：東京都中央区溱2-11-1

代表者：大橋武馬

事業内容：人材紹介、インフルエンサー事務所、PR広告代理店、留学支援、イベントプロデュース

公式Instagram：https://www.instagram.com/navistaff_tokyo

■本件に関するお問い合わせ先

ナビスタッフ 広報担当

E-mail：info@navistaff.jp