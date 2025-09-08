ASTRAUX、都市モビリティを再定義：わずか5,999ユーロのSEVが欧州市場に衝撃を与える
ベルリン、2025年9月6日 /PRNewswire/ -- ドバイ発のグローバル・ライフスタイル・テック・ブランドであるASTRAUXは、都市モビリティの未来を再定義しています。待望のベルリンでのグローバル発表会において、ASTRAUXは3つのオリジナル・デザインを発表。中でも5,999ユーロのトレンディな電動マイクロカーが注目を集めました。
ASTRAUX Global Launch Event
この発表イベントには200以上の国際メディア、業界リーダー、テック・インフルエンサーが集結し、YouTube、TikTok、Instagramで120万人のライブ視聴者が視聴しました。発表イベントでは、10社のパートナー企業が即座に3万台以上のASTRAUX EVの注文を締結し、ブランドのグローバル展開における大きな節目となる成果を達成しました。
ASTRAUX Mini EV | 5,990ユーロで楽しい都市モビリティを再定義
先行販売価格5,990ユーロ（通常価格6,990ユーロ）のASTRAUX Mini EVは、次世代にパーソナル・モビリティを提供します。コンパクトでスタイリッシュなデザインは瞬く間に注目を集め、ファンが列をなして写真を撮り、SNSで共有しました。
14歳以上から運転可能：欧州の一部の国では14歳から運転資格を取得可能です。
印象的なデザイン：自動車グレードのボディ構造、パノラミック・ガラス・ルーフ、360°の視界を実現しています。
車輪の上のエンターテインメント：内蔵カラオケ、アンビエント照明、アプリ連携、即座に起動する「パーティー・カー」モードを備えています。
Aimonコンパニオン・ロボット
触覚、動作、気分に反応するインタラクティブなエモーショナルなAIコンパニオンです。ダイナミックな応答機能に加え、別のデバイスとペアリングすると、隠された「サプライズ・モード」が発動します。
ASTRAUXスマート・グラス
ASTRAUXスマート・グラス（79ユーロ）は、軽量デザインでスタイルと機能性を融合し、UV400サングラス、AIインタラクション、800万画素のファーストパーソン・カメラ、オープンイヤー・オーディオ、翻訳・音声制御・ハンズフリーコンテンツ作成のためのリアルタイムChatGPT統合を特徴としています。
ASTRAUX AL6/AL7
ASTRAUXブランド・ビジョン
「Style it.Live it.Show it.」の理念のもと、ASTRAUXはテクノロジー、デザイン、手頃な価格が融合した新たなグローバル・ライフスタイルを提唱し続け、プレミアムな都市型モビリティをすべての人に提供します。
ASTRAUXは、ベルリンを欧州展開の起点とし、現地パートナーシップ、没入型試乗プログラム、限定先行予約キャンペーンを通じた成長計画を発表しました。
リプレイ視聴し、今すぐ予約注文
ベルリン発表のフル・リプレイをご覧ください。本日よりASTRAUX製品を予約注文できます：
発表リプレイ：https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=share
ミニEVを予約注文：
https://astra-ux.com/products/electric-mini-car
https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt
最新情報はSNSでフォローしてください：
Instagram：@Astraux.global
TikTok：@astrauxglobal
Facebook：@Astraux.global
期間限定発売オファー（9月6日23時59分（CET）まで）
・9.9ユーロ予約パス→今すぐお申し込みで優先予約を確保、12月4日までいつでもキャンセル可能。
・ASTRAUX AL7先行販売価格：7,990ユーロ（通常価格8,990ユーロ）
・ASTRAUX AL6先行販売価格：5,990ユーロ（通常価格6,990ユーロ）
メディア問い合わせ先：info@maktoumtech.com
公式サイト： https://astra-ux.com/
（日本語リリース：クライアント提供）
