ASTRAUX、都市モビリティを再定義：わずか5,999ユーロのSEVが欧州市場に衝撃を与える

ベルリン、2025年9月6日 /PRNewswire/ -- ドバイ発のグローバル・ライフスタイル・テック・ブランドであるASTRAUXは、都市モビリティの未来を再定義しています。待望のベルリンでのグローバル発表会において、ASTRAUXは3つのオリジナル・デザインを発表。中でも5,999ユーロのトレンディな電動マイクロカーが注目を集めました。



ASTRAUX Global Launch Event



この発表イベントには200以上の国際メディア、業界リーダー、テック・インフルエンサーが集結し、YouTube、TikTok、Instagramで120万人のライブ視聴者が視聴しました。発表イベントでは、10社のパートナー企業が即座に3万台以上のASTRAUX EVの注文を締結し、ブランドのグローバル展開における大きな節目となる成果を達成しました。

ASTRAUX Mini EV | 5,990ユーロで楽しい都市モビリティを再定義

先行販売価格5,990ユーロ（通常価格6,990ユーロ）のASTRAUX Mini EVは、次世代にパーソナル・モビリティを提供します。コンパクトでスタイリッシュなデザインは瞬く間に注目を集め、ファンが列をなして写真を撮り、SNSで共有しました。

14歳以上から運転可能：欧州の一部の国では14歳から運転資格を取得可能です。

印象的なデザイン：自動車グレードのボディ構造、パノラミック・ガラス・ルーフ、360°の視界を実現しています。

車輪の上のエンターテインメント：内蔵カラオケ、アンビエント照明、アプリ連携、即座に起動する「パーティー・カー」モードを備えています。

Aimonコンパニオン・ロボット

触覚、動作、気分に反応するインタラクティブなエモーショナルなAIコンパニオンです。ダイナミックな応答機能に加え、別のデバイスとペアリングすると、隠された「サプライズ・モード」が発動します。

ASTRAUXスマート・グラス

ASTRAUXスマート・グラス（79ユーロ）は、軽量デザインでスタイルと機能性を融合し、UV400サングラス、AIインタラクション、800万画素のファーストパーソン・カメラ、オープンイヤー・オーディオ、翻訳・音声制御・ハンズフリーコンテンツ作成のためのリアルタイムChatGPT統合を特徴としています。



ASTRAUX AL6/AL7



ASTRAUXブランド・ビジョン

「Style it.Live it.Show it.」の理念のもと、ASTRAUXはテクノロジー、デザイン、手頃な価格が融合した新たなグローバル・ライフスタイルを提唱し続け、プレミアムな都市型モビリティをすべての人に提供します。

ASTRAUXは、ベルリンを欧州展開の起点とし、現地パートナーシップ、没入型試乗プログラム、限定先行予約キャンペーンを通じた成長計画を発表しました。

リプレイ視聴し、今すぐ予約注文

ベルリン発表のフル・リプレイをご覧ください。本日よりASTRAUX製品を予約注文できます：

発表リプレイ：https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=share

ミニEVを予約注文：

https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt

最新情報はSNSでフォローしてください：

Instagram：@Astraux.global

TikTok：@astrauxglobal

Facebook：@Astraux.global

期間限定発売オファー（9月6日23時59分（CET）まで）

・9.9ユーロ予約パス→今すぐお申し込みで優先予約を確保、12月4日までいつでもキャンセル可能。

・ASTRAUX AL7先行販売価格：7,990ユーロ（通常価格8,990ユーロ）

・ASTRAUX AL6先行販売価格：5,990ユーロ（通常価格6,990ユーロ）

メディア問い合わせ先：info@maktoumtech.com

公式サイト： https://astra-ux.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com