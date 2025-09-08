Yutong Bus Link+、インテリジェント管理と高い運用効率で車両群を強化

鄭州、中国、2025年9月6日 /PRNewswire/ -- 世界の大手電気バスメーカーであるYutong Bus（「Yutong」、SHA: 600066）は、次世代国際版車両インターネット（Internet of Vehicles、IoV）プラットフォーム「Link+」を発表しました。Vehicle+の包括的なアップグレード版であるLink+は、フリート運営向けに安全でインテリジェントかつ効率的なワンストップソリューションを提供し、フリートの運用効率最適化を実現します。



24/7監視からインテリジェント管理、データ駆動型サービスまで、Yutong Link+はフリートにライフサイクル管理ソリューションを提供します。

・包括的監視：車両の位置とリアルタイム状態を追跡し、100以上の部品・コンポーネントを遠隔監視します。1分間隔のインテリジェント点検でリスクを事前に検知・解決し、より安全な運行を確保します。

・インテリジェント管理：ジオフェンシングにより指定区域でのインテリジェント速度制限を実現します。リモート空調制御で車内温度を事前調整します。Link+が自動的にオフピーク充電をスケジュールし、エネルギーコストを削減します。Yutongは高エネルギー消費パターンを特定し、データに基づく改善戦略を提供します。

・効率化サービス：YutongのAIアシスタントが故障を瞬時に特定し、段階的な修理手順を案内します。48万点以上の純正OEM部品を透明性のあるオンライン注文とリアルタイム追跡で入手可能です。ワンクリック予約で修理をスケジュールし、認定エンジニアと直接連携できます。

チリの公共交通事業者であるVOY Santiago SpA（Yutong製新エネルギーバス214台を管理）は、Link+導入後に大幅な改善を報告しました。チリの複雑な道路状況によるブレーキシステムの高摩耗に直面したVOYは、Link+のリアルタイムマップ監視で重要データを可視化し、車両点検時間を4～5日から10分に短縮しました。

エネルギー管理では、Link+により手動監視からインテリジェント制御への移行を実現しました。全車両で空調設定を標準化（温度22℃、ファン速度50%維持）することで、VOYは乗客の快適性を確保しつつ運転手の順守率を向上させました。このスマートな調整により、1日あたりのエネルギー消費量は1,848kWh削減されました。チリの電気料金（1kWhあたり127チリペソ）に基づくと、エアコン使用のピークシーズンにおいて、運営会社は年間約4,931万チリペソを節約しています。

AIとビッグデータを活用したYutong Link+は、スマートなライフサイクル管理ソリューションを提供し、グローバルな顧客に持続的な価値を創出します。

詳細については、https://en.yutong.com/ をご覧ください。

