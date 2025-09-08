Lucidは、アカデミー賞ノミネートのTimothee ChalametとJames Mangold監督と協力し、爽快な新ブランド・ストーリーを制作





Chalametをグローバル・ブランド・アンバサダーとして迎えた数年にわたるパートナーシップの第1弾となる、新しいLucid Gravityキャンペーンが本日デビューします。

カリフォルニア州ニューアーク, 2025年9月6日 /PRNewswire/ -- 世界で最も先進的な電気自動車のメーカーであるLucid Group, Inc.（NASDAQ：LCID）は、受賞歴のある俳優Timothée Chalametを起用したアドレナリン全開の新しいブランド・ストーリーによる最新のクリエイティブ・キャンペーン「Driven」を発表しました。有名な映画監督、Minted ContentのJames Mangoldが監督を務め、 Mangoldの2019年の大ヒット映画『Ford v Ferrari』のスタント・チームも出演するこのストーリーでは、全電気自動車のLucid Gravityの比類なき性能が紹介されます。



Lucid Gravity undergoes testing at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”



Lucid Gravityの新しいキャンペーンは、同ブランドとChalametとの複数年にわたるパートナーシップの始まりを示すもので、30秒、60秒、および2分間のディレクターズ・カット版が用意されています。同ブランド初のグローバル・アンバサダーとして、Chalametは今後のキャンペーンやクリエイティブ・コンテンツなどに登場します。

このブランド・ストーリーは、新郎役のChalametと、Larsen Thompson演じる新婦が「世界を見る」というミッションに乗り出す旅を追うものです。埃っぽい砂漠の道でバイクが故障すると、2人は辺鄙な政府施設に忍び込み、秘密のスーパーカーをハイジャックして地平線を目指して走り続けます。このキャンペーンでは、Lucid Gravityを単なる乗り物としてではなく、奇跡的な発見として位置付けています。空間、速度、航続距離が前例のない形で組み合わされ、この世のものではないとしか説明できない車です。

2分間のディレクターズ・カット版では、 Mangold とLucidの共通のビジョンが結集され、2人が従来のパートナーシップの限界を押し広げ、イノベーションを刺激し、称賛する視覚体験を生み出しています。カメラの前と後ろで受賞歴のある才能を補完するLucidのストーリーでは、比類のない汎用性を備えた車両と、有名なプロのドライバーTanner Foustのスタント運転が組み合わされています。ストーリーには、Yeah Yeah Yeahsの「Burning」のユニークなアレンジも登場します。

「このキャンペーンは、Lucidにとって新しいタイプのストーリーテリングへのエキサイティングな一歩となります」と、Lucid Motorsのマーケティング担当上級副社長、Akerho "AK" Oghoghomeh氏は述べています。「TimothéeとJamesが一緒になったことで、映画技術がどのように『Lucid Gravity』に命を吹き込むことができるかを探る素晴らしい機会が得られました。Jamesのビジョンは、その汎用性、性能、ハンドリングを、仕様だけでなくストーリーを通じて人々にブランドを違った形で体験してもらうように捉えています。」

このスポットではLucid Gravityも大きく取り上げられ、多用途性、性能、デザイン、そして総合的な能力をこれまでにない組み合わせで提供する全電気式SUVが紹介されています。洗練された3列SUVの多用途性に加え、スポーツ・カー並みの性能を誇るLucid Gravityは、最大7人の乗客と荷物をどこへでも運ぶことができる航続距離を誇ります。1 世界を旅したい人にとって、理想的な旅のパートナーとなるでしょう。

Chalametはアカデミー賞に2度ノミネートされており、最近では2024年のMangold監督作品『A Complete Unknown』でBob Dylanを演じ、初の全米映画俳優組合賞を受賞しました。彼は今年後半にJosh Safdie監督の『Marty Supreme』で主演し、来年は『Dune: Part Three』（Denis Villeneuve監督）で主演を務める予定です。

Lucid Groupについて

Lucid（NASDAQ：LCID）はシリコンバレーを拠点とするテクノロジー企業であり、世界で最も先進的なEVの開発に注力しています。受賞歴のあるLucid Airと新しいLucid Gravityは、クラス最高のパフォーマンス、洗練されたデザイン、広々とした室内空間、比類のないエネルギー効率を実現します。Lucidは、アリゾナ州にある最先端の垂直統合型工場で両車両を組み立てています。Lucidは、業界をリードするテクノロジーとイノベーションを通じ、すべての人々の利益のために最先端のEVテクノロジーを進歩させています。

1 Lucid Gravity Grand Touringは、20"F/21"Rホイールを装備し、3列7人乗り車両として構成されている場合、EPA推定航続距離は437マイルです。走行距離とバッテリ電力は、気温、運転習慣、充電、バッテリの状態によって変化するため、実際の結果は異なります。

Lucid Gravity awakens as it is discovered at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”





The Groom and his bride, portrayed by Timothée Chalamet and Larsen Thompson, respectively, hijack a Lucid Gravity, and rides on towards the horizon in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”





The Groom and his bride, portrayed by Timothée Chalamet and Larsen Thompson, respectively, stumble upon a Lucid Gravity at a remote government facility in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”





The Groom, portrayed by Timothée Chalamet, attempts to fix his motorcycle in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”





The Groom, portrayed by Timothée Chalamet, sits inside the cockpit of Lucid Gravity in Lucid’s latest creative campaign, “Driven.”



