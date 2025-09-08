StarCharge、インドの大手EPCおよびIPPのProzeal Green Energyと1GWh規模のBESSソリューション契約を締結

常州（中国）、2025年9月6日 /PRNewswire/ -- StarChargeは、統合エネルギーソリューションのグローバルリーダーとして、インド最大級のEPCおよびIPPの1社であるProzeal Green Energyと、最先端のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を最大1GWh供給する戦略的契約を締結したことを発表しました。この協業により、StarChargeの先進的なBESSソリューションがインド国内の多様なエネルギー分野に展開され、同国の再生可能エネルギー移行が加速することになります。





同契約の下、StarChargeは革新的な5MWhコンテナ型エネルギー貯蔵システムを導入し、電力網の安定性を高め、再生可能エネルギーの統合を促進する予定です。今後1年以内に1GWh規模の導入が予定されており、同プロジェクトはインドが2030年までに再生可能エネルギー発電容量500GWを達成するという目標に大きく貢献することになります。

「インドを代表するEPCおよびIPPであるProzeal Green Energyと提携し、同国の再生可能エネルギー移行を支援できることを大変光栄に思います。」と、StarChargeのBESS APAC担当マネージングディレクターであるGeorge Zhang氏は述べています。「今回の協業は、当社のグローバル展開における戦略的なマイルストーンであり、持続可能なエネルギー開発に向けた共通のビジョンを反映するものです。」

このパートナーシップは、StarChargeがインド特有の市場ニーズに合わせたカスタマイズ型エネルギー貯蔵ソリューションを提供するという強いコミットメントを示すものです。同社の先進的なBESSソリューションは、電力網の信頼性向上、エネルギー効率の改善、そしてインド全土の多様な電力インフラにおける大規模な再生可能エネルギー導入の促進に寄与します。

注目すべき点として、StarChargeは8月に東欧の主要顧客との間で100MWh規模のBESS契約も締結しています。同プロジェクトは段階的な納入スケジュールに従って実施され、年内に初回出荷が開始される予定であり、同社が国際的なエネルギー貯蔵市場において戦略的拡大と実行力を継続的に発揮していることを示しています。

StarChargeについて

StarChargeは、包括的なエネルギーソリューションを提供するグローバルリーダーです。同社は最先端技術を基盤とした多様で高度な信頼性を備えた充電およびBESSソリューションを提供しており、さまざまな用途に対応するとともに、より効率的で強靭なエネルギーの未来構築に貢献しています。

詳しくは、www.starcharge.com をご覧いただくか、または BESSinfo@starcharge.com にお問い合わせください。

