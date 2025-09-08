







国内認定機関の集まりである「日本認定機関協議会（JAC）」主催のセミナー（無料）を2025年10月3日（金）、NITE大阪事業所（＋Webexウェビナー）にて開催します。是非ご参加下さい。

JACでは、｢認定｣の重要性をより多くの方々に知ってもらう取り組みとして、毎年、認定に関わる様々な社会的テーマに沿った広報活動を展開しています。

今年のテーマは、 “ 認定、それは中小企業の発展に力を与える ” です。

本セミナーでは、 経済産業省による最新の政策動向の講演をはじめ、 中小企業のみなさまに役立つ認定・適合性評価についてご紹介します。

特に JAS制度の活用（SAF原料リサイクルに関する取組）、大阪・関西万博の展示（未来航路）、JCSS質量分野、中小企業における生成AI活用の現状にご興味のある方は必聴です。

開催概要

名称 ：2025年度JACセミナー 「認定、それは中小企業の発展に力を与える」

主催 ：日本認定機関協議会（JAC）

開催日時 ：2025年10月3日（金）12:50～16:30

対象者 ：以下の方々を想定しています。

＊標準化・適合性評価制度の最新動向について関心のある方

＊中小企業にお勤めの方

＊特に、「SAF原料リサイクル」「大阪・関西万博」「JCSS質量分野」｢生成AI｣に興味のある方

開催形式 ：ハイブリッド（会場＋オンライン）

会場 ：製品評価技術基盤機構 大阪事業所（大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16）

製品評価技術基盤機構(大阪) 案内地図 | ナイトについて | 製品評価技術基盤機構

定員 ：会場参加80名 ※オンライン参加は定員設定をしておりません

費用 ：無料

お申し込み ： ｢2025年度JACセミナー」参加者募集のお知らせ（2025年10月3日 (金) 12:50～16:30） | 適合性認定 | 製品評価技術基盤機構

※会場参加先着30名様まで、ご希望に応じてNITE大阪事業所のNLABをご見学いただけます。

講演プログラム

※講演内容等、都合により一部変更となる可能性がございます。また、最新の情報は、本ウェブサイトにて、随時更新いたします。

日本認定機関協議会（JAC）とは？

日本認定機関協議会(Japan Accreditation Council: JAC)は、我が国全体として、認定機関の信頼性と技術レベルの向上を 図るとともに、日本の適合性評価制度全体の信頼性・透明性の向上に寄与することを目的に、認定制度の啓発・普及活動の ために必要な活動を行っています。現在は以下の 5 機関で構成されています。

・独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター (IAJapan)

・一般社団法人情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC)

・ 公益財団法人日本適合性認定協会 (JAB)

・ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 認定センター（JASaff）

・ 株式会社電磁環境試験所認定センター (VLAC）

NITE認定センター（IAJapan）とは？

IAJapanは、試験所・校正機関等を国際規格に基づき認定することにより、試験・校正データの信頼性や製品の品質を支える公的認定機関です。