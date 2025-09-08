BekoがAI搭載のスマート家電を発表、持続可能性と消費者の利便性を推進

イスタンブール, 2025年9月6日 /PRNewswire/ -- 世界最大の家庭用・コンシューマテクノロジーイベントであるIFAベルリンは、進化し続ける消費者ニーズを予測し、それに応える最先端のイノベーションを発表するために、再び業界のリーダーを一堂に集めています。業界にとって重要なこの機会において、Bekoは持続可能性への強い取り組みとユーザーエクスペリエンスの向上を反映した、スマート家電における先駆的な進歩を発表しています。



信頼性の伝統を基盤に、Bekoは日常的な家庭用電化製品に人工知能（AI）を統合することで、大きな前進を遂げています。この統合により、家電製品はユーザーの日常的な習慣から学習し、利便性や機能性を損なうことなく、エネルギーおよび水の効率を最適化することが可能になります。

このスマートホーム革命を支える重要な要素が、BekoのプラットフォームであるHomeWhizです。同プラットフォームは、ユーザーに実用的なインサイトを提供するとともに、スマートフォンを通じて家電製品をシームレスに操作できる環境を実現します。HomeWhizは、環境負荷の低減や家電製品の寿命延長を目的とした、次のような強力な機能を提供しています。

• エネルギーと水の管理：消費パターンを追跡し、ユーザーが資源を節約しながら光熱費を削減できるよう、明確で実用的なインサイトを提供します。

• オーバー・ジ・エアーによるアップデート：新機能や効率改善をリモートで配信できるため、家電製品を常に最新の状態に保ち、時間の経過とともに継続的な進化を実現します。

• 予知保全：家電製品の稼働状態を監視し、問題が深刻化する前に潜在的な不具合を特定することで、故障を未然に防ぎ、製品寿命を延ばします。

Bekoのイノベーション・ポートフォリオにおいて、インテリジェントな洗濯ケア製品群は、生地のケアとエネルギー効率の両立に対する同社の取り組みを示しています。SenseWashテクノロジーを搭載したこれらの洗濯機は、複数のセンサーを用いて生地の種類や洗濯物の量を検知し、最適なケアとパフォーマンスを実現するよう洗濯サイクルを自動的に調整します。注目すべき点として、A-60%モデルはEU規制基準における標準Aクラスのエネルギー制限と比較して、最大60%高いエネルギー効率を達成しています。[1]

HomeWhizを介して接続されたAdaptiveWashテクノロジーは、AIを活用して各サイクル後にフィードバックを収集し、洗濯プログラムを継続的に改良することで、個々の消費者ニーズに合わせたカスタマイズされた洗濯結果を提供します。一方、新しいFabricCare™テクノロジーは、特別に設計されたドラムとパドルシステムにより洗剤を均一に分散させ、生地摩擦を最小限に抑えることで、最大2倍やさしい洗浄[2]を実現し、衣類の寿命を延ばします。

さらなる省エネ効果を実現するため、EnergySpin[3]テクノロジーはドラムの動きを最適化し、従来のBekoモデルと比較してエコモードに限らず幅広い日常的な洗濯プログラムにおいて最大35%のエネルギー削減を可能にする、洗濯効率における画期的な技術となっています。

さらに、効率的な乾燥性能を発揮しながら、SilentDryタンブル乾燥機は57～60dBAという静音運転により、優れた静音性を提供します。HomeWhizを介して接続されたAdaptiveDryテクノロジーは、各サイクル後にフィードバックを収集し、AIによってプログラムを適応させることで、消費者の好みに完全に合致した洗濯結果を保証します。また、Stiftung Warentestによる最新のテストでは、Bekoの乾燥機2機種がトップ5にランクインし、そのうち1機種は卓越したエネルギー効率で、もう1機種は最速の乾燥時間で評価されました。これらのモデルは「コストパフォーマンスに優れた製品」としても評価され、信頼性と手頃な価格を兼ね備えることで、より多くの人々にエネルギー効率の高い乾燥機を提供しています。[4]

Bekoの最高マーケティング責任者であるAkın Garzanlı氏は、次のように述べています。「私たちのビジョンは、AI技術を巧みに活用し、日常生活にシームレスに適応する、よりスマートな家電を創出することです。しかし、イノベーションが私たちを前進させる一方で、信頼性は常にあらゆる取り組みの基盤であり続けます。消費者は一貫して性能を発揮し、長年使用できる家電を求めており、私たちは最先端技術とともにその約束を果たすことに尽力しています。HomeWhiz、AdaptiveWash、AdaptiveDryといった機能を統合することで、進化するニーズに確実に応えるだけでなく、信頼性をもってそれを実現し、ユーザーが安心して環境に配慮した選択を行えるよう支援しています。」

Bekoについて

Bekoは、世界55か国以上に子会社を持ち、5万人以上の従業員を擁し、欧州、アジア、アフリカ、中東を含む複数の地域に生産拠点を持つ、世界的に存在感のある国際的な家電メーカーです。Bekoは、22ブランド（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）を所有または限定ライセンスで使用しています。Bekoは、その市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーとなり、2024年には連結売上高106億ユーロを達成しました。Bekoは、世界各地29の研究開発（R&D）とデザイン・センターおよび事務所に2,300名の研究者を擁し、これまでに3,500件以上の国際特許を出願しています。同社は、（2024年11月22日時点の結果に基づき）DHP家庭用耐久消費財業界におけるS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ評価（CSA）で6年連続して最高スコアを獲得し、8年連続でダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスに選出されています。**同社は、TIME誌とStatistaによる2025年版「世界で最も持続可能な企業（World's Most Sustainable Companies）」リストで第17位に選ばれました。Bekoのビジョンは、「世界を尊敬し、世界から尊敬される」ことです。

www.bekocorporate.com

*ライセンシーは特定法域に限定されています。

**提示されたデータはBekoの親会社Arçelik A.Ş.に帰属します。

1.EU規則2019/2014で定義されるAエネルギークラス（EEl上限値52）と比較して、60%高い効率性（EEl値20.8）を達成しています。

2.SGSによるテストにおいて、新しいFabricCareモデルとFabricCareテクノロジーを搭載していない従来モデルのCotton 40°プログラムを比較しました。

3.Eco 40-60プログラム（宣言プログラム）に加えて、コットン、合成繊維、エクスプレス/スーパーエクスプレス、デリケート、ミックス、手洗い、ウール、ダークケア、屋外/スポーツといったプログラムにおけるエネルギー消費量は、洗浄性能を損なうことなく、Beko WTV 9636 XS0洗濯機と比較して最大35%削減されています。EnergySpinは、低温洗濯、20°C、ドラム洗浄、およびダウンロードプログラムでも利用できます。

4.Stiftung Warentestによるタンブル乾燥機テスト（2025年9月）において、B3T4224SD（良2.0）およびB3T3249S（良2.1）の両モデルが「良」と評価され、価格性能比に優れた推奨モデルとして選ばれました。

