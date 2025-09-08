HAIER、LIVERPOOL FOOTBALL CLUBおよびPARIS SAINT-GERMAINとサッカー界で新たなパートナーシップを締結

Haierは、LALIGA、La Liga Portugal、Royal Moroccan Football Federationとの提携、およびATPツアー（ATP Tour）との契約更新により、世界的なスポーツ・パートナーシップ戦略を強化します。

ベルリン、2025年9月6日 /PRNewswire/ -- 大手家電ブランドの世界小売販売量で首位を走るHaierは本日、Liverpool Football ClubおよびParis Saint-Germainとの複数年にわたるグローバル・パートナーシップを発表しました。この契約により、世界で最も多くのフォロワーを持つサッカー・クラブ2つと、ユーザ中心のイノベーションで知られるブランドが結びつくことになります。



本日、IFAベルリンにおいて、両クラブの幹部がHaierに加わり、Haierの新しいブランド戦略の発表に立ち会い、世界的なパートナーシップを発表しました。この提携により、Haierはスタジアム、デジタル、小売のタッチポイント全体で活動を展開し、特別なファン体験を提供し、試合当日のエネルギーを日常生活に取り込む共同ブランドのスマートホーム製品の開発に取り組んでいきます。

「世界で最も称賛されている2つのチャンピオンクラブ、Liverpool Football ClubとParis Saint-Germainと提携することで、当社のスポーツ・マーケティング戦略を向上できることを大変うれしく思います。彼らの絶え間ない卓越性の追求と革新の精神は、Haierの起業家精神と真にグローバルなブランドを構築するという当社の取り組みと深く共鳴しています。これらのパートナーシップを通じて、世界中のファンと消費者にインスピレーションを与え、彼らとつながり、より豊かでスマートな体験を創造することを目指しています」と、Haier Groupの取締役会副会長兼社長であるHaishan Liang氏は述べています。「優れたチームは、正確性、チームワーク、そして継続的な改善を通じて勝利を収めます。私たちは同じ方法で製品を構築しています。つまり、人を中心に設計し、テクノロジーを活用し、日常的な使用で実証された製品です。」



「Haierは野心的で革新的な、世界をリードするブランドであり、我々は同社をLiverpool Football Clubファミリーに歓迎します」とLiverpool Football Clubの最高商務責任者Ben Latty氏はコメントしています。「Haierは、大手家電製品サプライヤーとして、品質に対する評判と世界中の市場での強力な存在感を築いてきました。この世界的な広がりは、Liverpool Football Clubの世界的なファン層の規模と一致しており、私たちはこのパートナーシップが実現することをうれしく思っており、一緒に仕事ができるのを楽しみにしています。」



「HaierをParis Saint-Germainファミリーに迎えることができ、大変うれしく思います」とParis Saint-Germainの最高売上責任者Richard Heaselgrave氏は述べています。「世界をリードする家電ブランドとして、Haierは人々の日常生活の一部となっています。このパートナーシップは、スタジアムと自宅の両方で、クラブを世界中のファンにさらに近づけるユニークな機会です。」

サッカー分野では、世界で最も視聴されているサッカーリーグの1つであるLALIGA、ヨーロッパで最も急成長している国内リーグの1つであるLiga Portugal、そして世界的な認知度が高まっているアフリカのトップランクの代表チームを統括するRoyal Moroccan Football FederationともHaierは提携しています。これらのパートナーシップは、Haierのサッカー関連の戦略において、スペイン、ポルトガル、モロッコが中核的な役割を担っていることを浮き彫りにしています。

Haierは、テニスを含むスポーツ界における新たなデュアルスポンサー戦略の一環として、ATPツアー（ATP Tour）との戦略的パートナーシップを2028年まで更新しました。ブランドのトーナメント・ポートフォリオには、プラヴァ・ラグーナ・クロアチア・オープン（Plava Laguna Croatia Open、ウマグ）、ABNアムロ・オープン（ABN Amro Open、ロッテルダム）、BMWオープン（BMW Open、ミュンヘン）、そしてトリノで開催される権威あるシーズン最終戦のNitto ATPファイナルズ（Nitto ATP Finals）が含まれます。この契約延長により、Haierは引き続き、厳選されたATPツアー（ATP Tour）イベントにおいて、コート上でのブランド認知度、最高級のホスピタリティ体験、現地での製品統合を獲得し、最新のスマート・リビング・イノベーションを披露する世界規模のプラットフォームを提供します。同ブランドは、ATPのデジタル・チャンネルを通じての露出からも恩恵を受け、10億人を超えるオンライン視聴者にリーチすることになります。テニス界では、Haierは、全仏オープン（Roland-Garros）やロレックス・パリ・マスターズ（Rolex Paris Masters）、全豪オープン（Australian Open）やムチュア・マドリード・オープン（Mutua Madrid Open）とのパートナーシップを継続し、テニスを同社の世界戦略におけるプレミアム・プラットフォームとしてさらに強化しています。

この新たな段階の一環として、HaierはATPゴールド・パートナー（ATP Gold Partner）としての役割を家電製品部門だけでなくホーム・エンターテイメント＆テレビ部門にも拡大し、部門を超えた知名度と世界中のファン層との継続的な対話を強化します。

「Haierとのパートナーシップの拡大は、これまでの私たちの協力の価値と影響の大きさを示しています。」ATPのパートナーシップ担当副社長、Rodolphe Tastet氏は次のように述べています。 「2023年に協力して以来、私たちはHaierの優れた技術をATPの世界中の観客に紹介するために緊密に協力してきました。私たちは、この勢いを継続的に高め、イノベーションと卓越性に対する共通の取り組みを強化できることを誇りに思います。」

同社の各ブランドと主要な国際テニス・イベントとのパートナーシップは、優雅さ、精密さ、トップレベルのパフォーマンスの追求といった価値観の深い共有から生まれています。偉大なチャンピオンたちとHaierのコネクテッド・ソリューションには、他にはない共通の特質があります。つまり、技術、卓越性、スタイルの表現の完璧な組み合わせです。

Haierは、Liverpool Football ClubやParis Saint-Germainとチームを組み、ATPツアー（ATP Tour）や主要な国際トーナメントとの長期的パートナーシップを更新し、スペイン・リーグ、ポルトガル・リーグ、モロッコ・サッカー界での存在感を強化することで、単にチャンピオンの横にその名を連ねるだけではなく、世界一の家電ブランドが世界一のクラブやアスリートと同じレベルでプレーしていることを証明しています。私たちは力を合わせ、ピッチやコートでの情熱を、家庭でのよりスマートでつながりのある暮らしに変えていきます。卓越性はどこにでもあります ― チャンピオンのホームでナンバー・ワンの人々と共に生き、応援し、勝利しましょう。今回のパートナーシップは、決して孤立した取り組みではなく、Haierとスポーツの長年にわたる物語の最新章であり、「スポーツは刺激を与え、つながりを築き、共通の価値を創造する強力なプラットフォームである」という信念に基づいて形作られた旅です。これらのスポンサーシップは、サッカー、テニス、バレーボール、その他の競技ですでに確立されている名門スポンサーシップのポートフォリオをさらに充実させるものであり、卓越性、チームワーク、継続的な改善というブランドの価値を反映するプラットフォームを選択するという、パートナーシップに対するHaier独自のアプローチを裏付けています。

1980年代後半から1990年代前半にかけて、Candy（現在はHaierヨーロッパの傘下）はLiverpool Football Clubのメイン・スポンサーを務めていました。その時代は、クラブの歴史の中でも最も象徴的な時期の1つとして今も記憶されています。本日の発表により、この物語は完成形となり、当グループのサッカーおよび世界中のファン・コミュニティとの長年にわたるつながりが強化されることになります。

Haierはスポーツを体現しています

Haierとスポーツのつながりは幅広く、戦略的かつグローバルであり、マルチスポーツ・ブランドとしてのアイデンティティを反映しています。中国のバレーボール・コートから全仏オープン（Roland-Garros）のクレー・コートまで、南アジアのクリケット・スタジアムからヨーロッパやアフリカのサッカー競技場まで、Haierはグローバル・ビジョンを強化しながら地域の情熱に沿ったスポンサーシップ・モデルを構築してきました。この哲学は、Haierの幅広い製品ポートフォリオに反映されています。それぞれの製品は、文化的な特徴や地域の習慣を尊重しながら、消費者の真のニーズを満たすように設計されています。



伝統的で繊細な生地の手入れに特化した洗濯機であれ、電力サージ時でも作動可能なエアコンであれ、あらゆるソリューションは世界中の人々の生活をより良くするために考案されています。



同じビジョンが、Haierのスポーツ・スポンサーシップ戦略の指針となっています。つまり、世界的な目的を果たしながら、地域の情熱を反映したパートナーシップのポートフォリオです。サッカー場からテニス・コートまで、ヨーロッパからアジア、アフリカまで、Haierは人々の生活に真に響くプラットフォームに投資し、スポーツを、テクノロジー、文化、感情を、1つの共通のストーリーの下に統合する世界共通言語に変えています。ナンバー・ワンたちと遊びましょう。

Haier Groupについて 1984年に設立されたHaier Groupは、「より多くの創造、より多くの可能性」を理念に、より良い生活とデジタル変革ソリューションを提供する世界有数の企業です。Haierは常にユーザ中心であり、3つの柱からなる環境を構築してきました。スマート・リビング、総合健康産業、デジタル経済産業です。同社は10の研究開発センター、35の工業団地、163の製造センターを設立しており、2024年には世界売上高559億米ドルを達成する見込みです。Haierは、Kantar BrandZの「世界で最も価値のあるブランドトップ100（Top 100 Most Valuable Global Brands）」に7年連続でランクインしています。さらに、HaierはEuromonitorの「世界主要家電ブランド（Global Major Appliances Brand）」で16年連続第1位の地位を維持しています。Haierは上場企業を8社有しており、子会社のHaier Smart HomeはFortune Global 500および「Fortuneによる世界で最も賞賛される企業（Fortune World's Most Admired Companies）」に選ばれています。

Liverpool Football Clubについて

1892年に設立されたLiverpool Football Clubは、世界で最も歴史と名声を誇るサッカー・クラブの1つです。プレミア・リーグを含む20のリーグ・タイトル、FAカップ（FA Cup）8回、リーグ・カップ（League Cup）10回、ヨーロッパ・カップ（European Cup）6回、UEFAカップ（UEFA Cup）3回、ヨーロッパ・スーパー・カップ（European Super Cup）4回、チャリティ・シールド（Charity Shield）16回、ウィメンズ・スーパー・リーグ（Women's Super League）2回、ウィメンズ・チャンピオンシップ（Women's Championship）1回の優勝を誇ります。社会的に責任のあるクラブとして、Liverpool Football Clubは、受賞歴のある取り組み「ザ・レッド・ウェイ（The Red Way）」を通じて行っている活動、つまり人々、地球、そしてコミュニティのためにより良い未来を創造するという継続的な取り組みを誇りに思っています。これには、クラブ全体の持続可能性を改善し、あらゆる分野で平等、多様性、包摂性を高め、公式慈善団体であるLFC財団を通じてマージーサイドとその周辺の子供や若者に人生を変えるような機会を創出する取り組みが含まれます。

Paris Saint-Germainについて

1970年に創設され、2025年にUEFAチャンピオンズ・リーグで初優勝を果たしたParis Saint-Germain（PSG）は、フランスで最も成功したスポーツクラブであり、ヨーロッパのサッカーを牽引する存在です。2011年以来、Qatar Sports Investments（QSI）の所有下で、PSGは男子・女子サッカー、ハンドボール、柔道、eスポーツで優れた成績を収める多目的スポーツ団体に成長しました。2022年には、米国に拠点を置くArctos Partnersがクラブの長期成長戦略をサポートするために投資しています。世界中に5億人を超えるファンがおり、ソーシャル・メディア全体で2億3,000万人を超えるフォロワーを抱えるPSGは、スポーツ、ファッション、エンターテイメントが交わる文化的アイコンとなっています。Jordanなどの世界的ブランドとのコラボレーションにより、同クラブは世界的に認知されたライフスタイル・ブランドとしての地位を確固たるものにしました。2024年、クラブはアスリートの育成とパフォーマンスの新たな基準を確立する最先端の施設、Paris Saint-Germain Campusを開設しました。新世代のクラブとして、Paris Saint-Germainはスポーツの卓越性、文化的影響力、社会的影響を融合し、スポーツと社会の未来を形作ります。

The ATPについて

ATPの使命はテニスに貢献することです。ATPツアー（ATP Tour）とATPチャレンジャー・ツアー（ATP Challenger Tour）の統括団体として、私たちは世界中の10億人のファンを楽しませ、権威あるトーナメントで世界最高の選手たちを披露し、ゲームの次世代を刺激しています。オーストラリアのユナイテッド・カップ（United Cup）からヨーロッパ、アメリカ大陸、アジアまで、テニス界のスターたちはATPマスターズ1000（ATP Masters 1000）、500、250イベントやグランド・スラム（Grand Slams）でタイトルとPIF ATPランキング・ポイントをかけて戦います。すべての道は、イタリアのトリノで開催される名誉あるシーズン最終戦、Nitto ATPファイナルズ（Nitto ATP Finals）に通じます。このトーナメントには、シーズン・ベスト8のシングルス選手とダブルス・チームのみが参加し、PIFが主催するテニス界最高の栄誉である年間ATP世界No. 1（ATP World No. 1）をかけた決定戦が行われます。詳細については、www.ATPTour.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

