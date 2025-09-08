ペットとのお出かけをもっと楽しくするショールーム　　「CAMBY」（キャンビー）をオープン！

名古屋市昭和区に本社を構える名陽電機株式会社は、約60年間にわたって車載用品の販売・設置事業を展開してまいりました。

音響メーカーの代理店としてカーオーディオの販売・取付からスタートし、現在ではETC、カーナビ、ドライブレコーダー、カーセキュリティシステムなど、幅広い車載用品を扱う専門商社として成長を続けています。

その一方で、これまでに培った経験と実績を活かし、キャンピングカーやカスタムカーの企画・販売事業に参入しました。特に近年は「ペットとずっと」をコンセプトに、ペットとの快適なドライブを実現するクルマづくりに注力しています。

今回、そのブランド名でもある「CAMBY」の名を冠したショールームを、本社隣接地に新たに開設することとなりました。

オープン日時：2025年9月27日（土）10時より新規オープン

プレオープン：2025年9月24日（水）,25日(木) 11:00～17:00 関係者向け

ショールーム外観パース図

■ショールーム「CAMBY」の目的

「CAMBY」は、ショールームでありながら、単にクルマの展示場やペット用品の店舗としてだけではなく、むしろ地域にお住いのペットオーナー様が集って談笑し、気軽に情報交換ができることを大切にした空間を目指しています。その中で、ペットに優しいクルマづくりのポイントや、いつでも、どこでもワンちゃん、猫ちゃんと楽しい時間を過ごすための最適な方法を提案していきます。

お散歩中の休憩や、ペットを通じたお友達との憩いの場として活用いただければと考えております。

「CAMBY」特設サイト：https://camby.co.jp/

ペットと一緒に過ごすことができるショールーム内観

■「CAMBY」で利用できる3つのサービス

サービス① 「ペットに優しい」クルマづくり

「ペットとのお出かけがもっと楽しくなる」をテーマに、ペットにやさしいクルマづくりを提案いたします。

［車内仕様プラン例］

ペットの健康に配慮したフローリング（関節炎予防のため滑りにくい床材）の採用や、ペットが生理的に好む狭くて暗い空間づくり、簡易シャワーやリードフックの設置、限られた車内空間を有効利用する収納スペースの設置など細部にまでこだわり抜いた仕様を提案いたします。

［ポータブル電源の活用］

オーナーがホテルや旅館に宿泊し、ペットがクルマの中で過ごすことを想定した仕様にも対応しています。見守りカメラの設置のほか、エンジンを切っても使える簡易エアコンシステムの搭載も可能です。

サービス② ペットマッサージで健康促進

ペットマッサージは、血行促進、筋肉の凝りをほぐし、ストレス軽減などに効果的なケア方法です。ショールーム内に設けたサロンでは、長年にわたり柔道整復師として高齢者施設での施術経験を積み、日本ペットマッサージ協会（JPMA）認定のペットマッサージ・セラピスト資格を取得した施術者が、一頭一頭の愛犬・愛猫の状態に合わせて、やさしいマッサージを提供いたします。

サービス③ こだわりのペット用品販売

手軽に入手できる一般的な商品ではなく、獣医師のアドバイスに基づき、厳選したこだわりの良品を取り揃えてまいります。ペットの健康状態に合わせたフード、安全で使いやすいキャリー、季節に応じたウェア、便利なお散歩グッズなど、多角的な視点から選んだ用品を展示する予定です。ショールームにお越しいただいたお客様への販売を基本としながらも、各商品の特長や魅力をお客様と共有し、最適な用品選びをサポートできればと考えております。

ペットが落ち着ける暗くて狭い車内ゲージ

ドア開閉時ペット飛び出し防止のためリードフック設置 お散歩の後で足をきれいにする簡易シャワー

車内ケージは中型犬まで対応可能 ほどよい柔らかさがあり、水や、爪立てに強く、防臭効果の高い

床材を採用。もちろん、有害物質は一切使用していません

オーナー様ご夫妻でもゆったりと眠れるスペースを確保 多目的に活用できるフラットな広々空間を実現

運転席と後部座席の間にリードフック付きのセカンドテーブルを設置

※仕様モデルはハイエースを使用

＜契約を希望される場合の条件について＞

①車両（中古・新車）購入からの注文②車両持ち込み製作注文のどちらも可能です。車種は特に条件はありませんが、設置したいキッチン（ギャレー）等の設備などがある場合は、国が定めた「構造要件」を満たす必要があります。

■今後の展開

「CAMBY」では、愛犬同伴のお客様により快適にお過ごしいただけるよう、ドッグランエリアや専用の水飲み場を設置する予定です。さらに、YouTube配信による限定会員向け無料マッサージ体験会など、特別なイベントも企画しています。これらの取り組みを通じて、「CAMBY」がお客様にとって新たな発見の場となり、ペットを通じた人とのつながりや心に残る体験を提供できる場所を目指してまいります。

■会社概要

法人名：名陽電機株式会社

本店所在地： 〒466-0853 愛知県名古屋市昭和区川原通1丁目2番地

代表者：代表取締役 粟田 博之

設 立：1964年11月

資本金：1,200万円

従業員数：22名

事業内容：カーナビゲーション・カーオーディオ・電装品・カー用品・ITS・業務用電装品等の販売・取付業務、キャンビー事業部

URL：https://meiyo-d.com/