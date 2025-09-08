千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）は、9月18日（木）にZOZOマリンスタジアムで行 われる千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦を「千葉商科大学マッチデー2025」として、本学学生が各種イベントの企画・運営を担当します。

本イベントは、学生×地域×千葉ロッテマリーンズのつながりを深め、スポーツの力でともに地域を盛り上げることを目的としています。今年度のコンセプトは「新商開幕～千葉の風を巻き起こせ～」。「新章開幕」の“章”の字を “商”に置き換えた「新商開幕」は、本学が今年度学部・学科再編をし、さらに未来志向の学びにアップデートしたことを表現しています。また、副題の「千葉の風を巻き起こせ」は、ZOZOマリンスタジアムの象徴である“風”を味方に、学生たちが主体となって“変化”を起こしていくという決意が込められています。

学生が運営する各ブースでは、本学と球団に関するクイズに挑戦し、ピンボールゲームを通じて選手サイン入りグッズなど豪華景品が当たる体験型ブース、楽しみながら防災や環境問題について学べるゲームブース、本学学生ベンチャー食堂の学生経営者による抽選会、本学付属高校生と球団によるコラボ商品の販売など数多くの企画を用意しています。また、数量限定で来場者に配布するハンディ扇子やパンフレットは、学生がデザインしました。

千葉商科大学マッチデー2025

千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦

【日時】2025年9月18日（木）18：00プレイボール（16：00開場）

【場所】ZOZOマリンスタジアム（JR海浜幕張駅より徒歩約15分、送迎バス約6分）

【チケット入手方法】千葉ロッテマリーンズ公式Webサイトから申し込み

https://www.marines.co.jp/

＜当日のスケジュールと主なイベント概要＞







