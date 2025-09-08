RISC-Vチップ市場：世界調査報告書、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年9月に『RISC-Vチップ市場のセグメンテーション：製品タイプ別（マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、SoC（システム・オン・チップ）、FPGAベースのRISC-Vプロセッサおよび開発ボード）、エンドユーザー産業別（通信、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、産業オートメーション、学術・研究機関）、プロセッサ構成別（シングルコアRISC-Vチップ、マルチコアRISC-Vチップ、カスタマイズ可能なプロセッサアーキテクチャ、ASIC（特定用途向け集積回路））―世界市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年』という調査報告書を発表したと公表した。この報告書はRISC-Vチップ市場の予測評価を提供している。成長要因、市場機会、課題、脅威など、RISC-Vチップ市場における主要な市場ダイナミクスが強調されている。
RISC-Vチップ市場概要
RISC-Vチップは、オープンスタンダードであるRISC-V（Reduced Instruction Set Computing - Five）アーキテクチャに基づく半導体プロセッサであり、モジュール式、柔軟性、ロイヤリティフリーといった特性を備え、従来のCPU設計に代わる選択肢を提供する。従来型プロセッサとは異なり、RISC-Vは設計者が命令セットをカスタマイズし、特定用途において性能、電力効率、チップ面積を最適化できる点に特徴がある。IoT機器や組込みシステムから高性能コンピューティングまで幅広く応用可能である。オープンソースであることにより、革新の促進、コスト削減、開発スピードの加速を実現する。RISC-Vチップは、スケーラブルで安全かつ省エネルギーなコンピューティングソリューションを求める産業において注目を集めており、AI、エッジコンピューティング、自動車、コンシューマーエレクトロニクス市場において競争力をもたらしている。
Surveyreportsの専門家によるRISC-Vチップ市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は18億ドルであった。さらに、RISC-Vチップ市場の収益は2035年末までに126億ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は約26.2% の年平均成長率（CAGR）で成長する見込みである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038113
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329048&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なRISC-Vチップ市場分析によれば、RISC-Vチップの市場規模は、IoTおよびエッジコンピューティングの需要増大、自動車エレクトロニクスの拡大、AIおよび機械学習への投資増加、オープンソースアーキテクチャとカスタマイズ性、省エネルギーかつ高性能なコンピューティング需要の高まりといった要因により拡大すると見込まれている。RISC-Vチップ市場における主要な企業としては、Ventana Micro Systems、Cypress Semiconductor、Sifive、Google、Samsung、LOONGSON、Intel、Xilinx、Huawei、Qualcomm、Nvidia、Western Digital、Microsoftが挙げられる。
RISC-Vチップ市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびその各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● RISC-Vチップ市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
