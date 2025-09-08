ADFW 2025：世界の金融エリート、総額60兆ドル超を運用しテクノロジーが金融をいかに変革するかを探求





アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年9月5日 /PRNewswire/ -- ADFW 2025は、同地域最大の金融会合であり、今年のイベントに登壇する世界的著名な講演者の第一弾を発表しました。ADFW 2025は、アブダビ国際金融センターであるADGMが主催し、2025年12月8日から12月11日にかけて、UAEの首都アブダビにおいて5つのイベントを通じて、世界を代表する思想家、投資家、政策リーダーを集結させます。

総額60兆ドル超の資産を運用する企業を代表する300名以上の国際的リーダーが、今年のイベントでの登壇をすでに確定しており、新たなテクノロジーが金融の未来にどのような影響を及ぼしているかについて議論します。この人数は今後さらに登壇者が追加されることで増加する見込みであり、すでに運用資産総額42.5兆ドル規模のグローバル企業が集結したADFW 2024を上回っています。

強力な講演者陣は、ADFWが世界有数の金融会合であり、国際的金融リーダーを惹きつける存在であることを改めて示しています。登壇者として再び参加するのは、ADDEDおよびADGMの議長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下、KBW Venturesの議長であるKhaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud王子、Bridgewaterの創業者兼CIOメンターであるRay Dalio氏、そしてMorgan Stanley InternationalのCEOであるClare Woodman氏が名を連ねています。さらに、新たな登壇者として、CarlyleのCEOであるHarvey Schwartz氏、Netflixの共同創業者であるMarc Randolph氏、TemasekのCEOであるDilhan Pillay Sandrasegara氏、Franklin Templetonの社長兼CEOであるJenny Johnson氏、Emirates Investment AuthorityのCEOであるMohamed Al Mehairi氏、Balyasny Asset Managementのマネージング・パートナー兼CIOであるDmitry Balyasny氏、そしてBarclaysの社長であるStephen Dainton氏が加わります。

ADFW 2025について、ADGMの議長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下は、次のように述べています。「ADFWまで100日となり、すでに数兆ドル規模を代表する世界的なスピーカー陣が確定しています。これは、同イベントが資本を結び付けるダイナミックなプラットフォームへと発展し、金融の未来に影響を与える重要な課題が最高水準で議論される場となっていることを示しています。ADFWが世界有数の金融会合としての地位を確立していることは、アブダビが金融、イノベーション、そしてビジネス機会のハブとして際立った存在であることを強調しています。私たちは、『資本の首都』であるアブダビにおいて、再び卓越した1週間を共に過ごすために、世界の金融コミュニティをお迎えできることを心より楽しみにしています。」

今年の戦略的テーマ「首都ネットワークの構築（Engineering the Capital Network）」は、新興テクノロジー、特にAIや量子コンピューティングが現代の金融をいかに変革しているかを反映しています。また、アブダビがこの新たな金融重心の中心として、世界的な資本フローのダイナミクスの変化を体現していることも示しています。かつては主に資本輸出国であった同首長国は、現在では主要機関とADGMの世界水準の国際金融センターに支えられ、双方向の資本フローが行き交うダイナミックなハブへと進化しています。

ADFWの開会式は2025年12月8日に開催され、初日の締めくくりとしてガラディナーが行われます。イベントの4日間にわたり、参加者はアブダビ経済フォーラム（Abu Dhabi Economic Forum、ADEF）、アセット・アブダビ（Asset Abu Dhabi）、フィンテック・アブダビ（Fintech Abu Dhabi）、RESOLVE、そしてアブダビ持続可能な金融フォーラム（Abu Dhabi Sustainable Finance Forum、ADSFF）といった主要イベントに引き続き参加することができます。

その他のイベントには、世界金融規制当局サミット（Global Financial Regulators Summit）、グリニッジ経済フォーラム（Greenwich Economic Forum）、UBS投資家フォーラム（UBS Investor Forum）、国際金融オフィス会議（International Financial Office Congress）、ブロックチェーン・アブダビ（Blockchain Abu Dhabi）、リスク4.0フォーラム（Risk 4.0 Forum）、DLT財団フォーラム（DLT Foundation Forum）、そしてイスラム金融サミット（Islamic Finance Summit）が含まれます。今年のADFWでは、新たに複数のフォーラムも開催されます。具体的には、CNBC Internationalと共催する初のエネルギーサミットとなる新エネルギー・ファイナンス（New Energy Finance）、Googleによる金融・テクノロジー・サミット（Finance & Technology Summit、GtFT）、AIMA（Alternative Investment Management Association）と提携したプライベート・クレジット・サミット（Private Credit Summit）、Mubadalaと共催するインフラ・サミット（Infrastructure Summit）、財務・CFOサミット（Treasury & CFO Summit）、GCFCラウンドテーブル（GCFC Roundtable）、そしてプライベート・ウェルス・ラウンドテーブル（Private Wealth Roundtable）が含まれます。

ADFWは今後数週間のうちに、追加の講演者、イベントパートナー、およびアジェンダの概要を順次発表します。

