レオナルド・ディ・コスタンツォ監督作品「Elisa」第82回ベネチア国際映画祭
長編映画の初作品で第58回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞で新人監督賞を受賞した、レオナルド・ディ・コスタンツォ監督の最新作 「Elisa」がプレミア上映されました。
過去の代表的な作品としては 第70回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映された『侵入する女』（L'intrusa, 2017年）
イタリアを代表する名優であるトニ・セルヴィッロとシルヴィオ・オルランドが出演した、第67回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞でオリジナル脚本賞を受賞した『内なる檻』（Ariaferma, 2021年）彼の作品は、ドキュメンタリー出身ならではのリアリティのある描写が評判です。
現場の様子
https://youtube.com/shorts/p4CYL8Lk5bE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage1】
ディエゴ・リボンと
主演のバルバラ・ロンキは、イタリア映画界において、現代の多様な女性像を体現する演技で注目を集める実力派女優の一角。
彼女の演技は、表面的な感情表現に留まらず、登場人物の内面の葛藤や複雑な感情を繊細に描き出すことに定評があります。
映画評論家たちは、彼女の演技を「内省的」「抑制された情熱」といった言葉で評価されています。
例えば、『セッテンブレ』で演じた若い母親役では、言葉にならない孤独感や不安、そしてかすかな希望を、表情や眼差し、わずかな仕草で巧みに表現しました。
その自然体でありながら深い人間性を感じさせる演技は、観客に強い共感を呼び起こし
彼女が「ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞」というイタリア最高の栄誉を手にする大きな要因となりました。
また、彼女は様々な監督の作品に出演し、幅広い役柄をこなすことでも知られています。
マルコ・ベロッキオ監督の歴史劇『エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命』のような重厚な作品から、現代的なドラマまで、その適応力の高さは特筆すべき点です。
彼女は、それぞれの役柄に深く潜り込み、人間的な真実を掘り起こすことで、スクリーンに確かな存在感を示していると評価されています。
バルバラ・ロンキの演技は、まさに「役を生きる」という言葉がふさわしいものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage2】
バルバラ・ロンキが演じる主人公エリアの父親役であるディエゴ・リボンは、その寡黙で内省的な演技スタイルで、登場人物の内に秘めた感情を深く掘り下げて表現する俳優だ。表面的な激しさよりも、目の動きやわずかな表情の変化といった繊細な表現で、観客に強い印象を与える。
彼の演技は、一見静的でありながら、内なる葛藤や孤独を雄弁に物語る。その存在感は、彼の出演作に独特のリアリティと奥行きを与えているといった評価を受けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage3】
ジャンル：ドラマ
内容：服役中の殺人犯の女性が、犯罪心理の研究に協力する意欲を描く作品。
上映情報：2025年9月4日に本選部門（コンペティション）で世界初上映され、ゴールデンライオンを争うノミネート作でした
エリサ・ザネッティ（主人公）
BarbaraRonchi
アラウイ教授（犯罪精神科医）
Roschdy Zem
エリサの父親
DiegoRibon
未公表の役名
Valeria Golino
その他サポートキャスト
Giorgio Montanini、Hippolyte Girardot、Monica Codena、Roberta Da Soller、Marco Brinzi
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage4】
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
過去の代表的な作品としては 第70回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映された『侵入する女』（L'intrusa, 2017年）
イタリアを代表する名優であるトニ・セルヴィッロとシルヴィオ・オルランドが出演した、第67回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞でオリジナル脚本賞を受賞した『内なる檻』（Ariaferma, 2021年）彼の作品は、ドキュメンタリー出身ならではのリアリティのある描写が評判です。
現場の様子
https://youtube.com/shorts/p4CYL8Lk5bE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage1】
ディエゴ・リボンと
主演のバルバラ・ロンキは、イタリア映画界において、現代の多様な女性像を体現する演技で注目を集める実力派女優の一角。
彼女の演技は、表面的な感情表現に留まらず、登場人物の内面の葛藤や複雑な感情を繊細に描き出すことに定評があります。
映画評論家たちは、彼女の演技を「内省的」「抑制された情熱」といった言葉で評価されています。
例えば、『セッテンブレ』で演じた若い母親役では、言葉にならない孤独感や不安、そしてかすかな希望を、表情や眼差し、わずかな仕草で巧みに表現しました。
その自然体でありながら深い人間性を感じさせる演技は、観客に強い共感を呼び起こし
彼女が「ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞」というイタリア最高の栄誉を手にする大きな要因となりました。
また、彼女は様々な監督の作品に出演し、幅広い役柄をこなすことでも知られています。
マルコ・ベロッキオ監督の歴史劇『エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命』のような重厚な作品から、現代的なドラマまで、その適応力の高さは特筆すべき点です。
彼女は、それぞれの役柄に深く潜り込み、人間的な真実を掘り起こすことで、スクリーンに確かな存在感を示していると評価されています。
バルバラ・ロンキの演技は、まさに「役を生きる」という言葉がふさわしいものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage2】
バルバラ・ロンキが演じる主人公エリアの父親役であるディエゴ・リボンは、その寡黙で内省的な演技スタイルで、登場人物の内に秘めた感情を深く掘り下げて表現する俳優だ。表面的な激しさよりも、目の動きやわずかな表情の変化といった繊細な表現で、観客に強い印象を与える。
彼の演技は、一見静的でありながら、内なる葛藤や孤独を雄弁に物語る。その存在感は、彼の出演作に独特のリアリティと奥行きを与えているといった評価を受けている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage3】
ジャンル：ドラマ
内容：服役中の殺人犯の女性が、犯罪心理の研究に協力する意欲を描く作品。
上映情報：2025年9月4日に本選部門（コンペティション）で世界初上映され、ゴールデンライオンを争うノミネート作でした
エリサ・ザネッティ（主人公）
BarbaraRonchi
アラウイ教授（犯罪精神科医）
Roschdy Zem
エリサの父親
DiegoRibon
未公表の役名
Valeria Golino
その他サポートキャスト
Giorgio Montanini、Hippolyte Girardot、Monica Codena、Roberta Da Soller、Marco Brinzi
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329074&id=bodyimage4】
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ