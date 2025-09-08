住宅業界のCTR徹底分析！クリック分散時代の住宅業界におけるSEOの最適解（8月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援実績4,300社のランクエストが住宅業界検索ユーザーの行動を徹底分析！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329070&id=bodyimage1】
SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年8月、住宅業界のクライアントサイトを対象に「検索順位別クリック率（CTR）」の大規模調査を実施しました。
本調査では、検索結果の上位10位にランクインした6,453件の住宅関連キーワードを対象に順位ごとのクリック率の変動を詳細に分析。さらに、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注）のクリック率データとも比較することで、住宅業界ならではの検索ユーザーの動向とその背後にある行動心理を明らかにしています。
本記事の調査結果は、「どの順位を目指すべきか」「実際に見込めるクリック数はどの程度か」といった、住宅関連企業のSEO戦略策定における実践的な指標の一つとしてお役立てください。
目次
1．2025年8月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
1-1．上位表示の圧倒的な成果
1-2．2位でも十分に高い流入効果
1-3．中位以下でも確実に成果を得るチャンス
2．2025年8月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．クリック率の分散傾向とトップ集中度
2-2．3位から5位のクリック率の分布
2-3．下位順位のクリック構造
3．クリック分散時代の『住宅業界SEO』のカギは“選ばれる設計”
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年8月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329070&id=bodyimage2】
1-1．上位表示の圧倒的な成果
1位のクリック率が16.4%と非常に高く、上位に表示されることで圧倒的なクリック数を獲得できることが分かります。
表示回数に対するクリック数が他の順位を圧倒しており、上位表示が最も効果的に流入を得るためのキーポイントとなることが示されています。
1-2．2位でも十分に高い流入効果
2位のクリック率は13.9%で、依然として非常に高い水準を維持しています。1位との差はありますが、2位でも大きな注目を集め、十分な流入が得られることが分かります。
これにより、上位2つの順位は、いずれも高い効果を持つ位置であることが再確認できます。
1-3．中位以下でも確実に成果を得るチャンス
3位以降になるとクリック率は減少しますが、中位や下位の順位でも確実にクリックが得られるチャンスが残されています。3位は6.8%、4位は4.5%と依然として高い水準であり、5位以下でも数値は少しずつ低下するものの、ポテンシャルが感じられます。
特に、クリック率が1%台になるまで順位を下げても流入のチャンスは十分に存在しており、順位改善や表示工夫次第で成果を伸ばす余地があると言えます。
2．2025年8月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329070&id=bodyimage3】
2-1．クリック率の分散傾向とトップ集中度
住宅業界の1位CTRは 16.4% で、SEO業界の 41.0% と比べて▲24.7pt と大きな差があります。一方、2位（13.9%） はSEO業界より +1.8pt 高く、3位（6.8%） も同様に +3.1pt 上回っています。
●事実：SEO業界は「1位集中型」、住宅業界は「順位間で比較的分散している」傾向
