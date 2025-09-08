細田守監督作品『果てしなきスカーレット』芦田愛菜、岡田将生、細田守がレッドカーペットに登壇
第82回ベネチア国際映画祭
『果てしなきスカーレット』プレミア上映について弊社CEO樽谷大助が取材させていただきました
「素晴らしいアニメ映画です。感動して涙が出てきます。ぜひご覧になってください！」
『果てしなきスカーレット』レッドカーペット！
友人達と一緒にレッドカーペットに行きました。
監督
細田守（脚本・原作も担当）
上映日時（ヴェネチア）
2025年9月4日 21:30（Sala Grande）
声優キャスト（主要キャスト）
芦田愛菜：スカーレット（王女／主人公）
岡田将生：聖（現代から迷い込んだ看護師）
役所広司：クローディアス（スカーレットの叔父・宿敵）
細田守のコメント
「世界中で悲劇的な衝突を目の当たりにする中、愛を見つけ、共に手を取り合い生きることが、私たちの未来を肯定することに繋がると信じて、この新しい作品を全世界の皆さんに届けたい」と、今回の選出に対する思いを語られています。
役所広司さんはお越しになってませんでした。
セキュリティーの友人達も会えたのでよかったです。
こちらではカラテマンとしていつもセキュリティー、カメラマンなどが私に会いに来てくれます。
樽谷大助
d.tarutani0120@gmail.com
European Federation of Journalists
会員JP465 N J269フォトグラファー
日本外国特派員協会準会員
（社）モナコウィークインターナショナル
CEO 行政書士 樽谷大助
文責:国際ジャーナリスト KANAMEYAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ