暴れん坊大使！奈良市観光大使の徳丸新作氏が大東賢監督「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」出演協力の理由とは？
大東賢監督・主演の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
この話題は、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を劇場でご覧になったお客様から波及していると思えます。
また、映画のクライマックス、ライトニング将軍を演じるのは奈良市観光大使を務めている俳優の徳丸新作さんです。
この映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはさまさまな異色の俳優さんが登場します。
まず、監督・主演の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、ムスタング大佐役の白川奉信さんはボディビル元日本王者、バーニング総帥役の富樫宜弘さんは世界梁山泊空手道連合の創設者、そして闇の組織ゴッハイ大幹部ライトニング将軍役は奈良市観光大使の徳丸新作さんが演じます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage1】
≪俊丸新作氏の映画出演の理由≫
１．伊勢の安土城がロケ地であること
２．社会問題をテーマにしていること
３．時代劇アクションと特撮ヒーローアクションを一度に経験できること
４．大東賢監督の経歴と熱意、人脈、行動力
５。脚本に関心
等がこれまでの舞台挨拶で挙げられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の見どころは特に、ライトニング将軍が登場してからのメインアクション、C級の運送会社や工場で使用される主人公の美剣疾風が装着する不完全なパワードスーツを愛称で呼ぶクーリエ（バトルクーリエ）、対するは莫大なパワーを発揮すると言われる、鎧型A級パワードスーツを装着する闇の組織ゴッハイ、闇戦国部隊大幹部ライトニング将軍が変身する超人ゴッド・ハイ、安土城の天守閣での最終決戦、果たして、天守閣はどちらにほほえむのか…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage3】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。
この話題は、映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」を劇場でご覧になったお客様から波及していると思えます。
また、映画のクライマックス、ライトニング将軍を演じるのは奈良市観光大使を務めている俳優の徳丸新作さんです。
この映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはさまさまな異色の俳優さんが登場します。
まず、監督・主演の大東賢さんはアームレスリング元日本王者、ムスタング大佐役の白川奉信さんはボディビル元日本王者、バーニング総帥役の富樫宜弘さんは世界梁山泊空手道連合の創設者、そして闇の組織ゴッハイ大幹部ライトニング将軍役は奈良市観光大使の徳丸新作さんが演じます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage1】
≪俊丸新作氏の映画出演の理由≫
１．伊勢の安土城がロケ地であること
２．社会問題をテーマにしていること
３．時代劇アクションと特撮ヒーローアクションを一度に経験できること
４．大東賢監督の経歴と熱意、人脈、行動力
５。脚本に関心
等がこれまでの舞台挨拶で挙げられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage2】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の見どころは特に、ライトニング将軍が登場してからのメインアクション、C級の運送会社や工場で使用される主人公の美剣疾風が装着する不完全なパワードスーツを愛称で呼ぶクーリエ（バトルクーリエ）、対するは莫大なパワーを発揮すると言われる、鎧型A級パワードスーツを装着する闇の組織ゴッハイ、闇戦国部隊大幹部ライトニング将軍が変身する超人ゴッド・ハイ、安土城の天守閣での最終決戦、果たして、天守閣はどちらにほほえむのか…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329064&id=bodyimage3】
《映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のあらすじと特徴》
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、大東賢監督のリアルな運送会社での経験とアクションへの愛情から生まれた作品です。2050年の社会問題とヒーローが融合した社会派アクションコメディ映画であり、時代劇アクションや空手アクションとともに特撮ヒーローアクションも含んでいます。同時に、社会問題もコミカルに描かれ、現代社会の課題を考えさせられる作品となっています。
監督・主演の大東賢はアームレスリング元日本王者、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の創作の一部となっています。
映画『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は現代社会を鮮やかに描きつつ、アクションとコメディの要素を巧みに組み合わせた新風の映画となっています。社会問題とヒーローという一見相反する要素を融合させた斬新な作品です。運送業界という我々にとって身近な世界を舞台に、パワハラや人手不足といった現代社会が抱える問題を、コミカルかつシリアスに描き出しています。