【無料】厚生労働省による、毒物及び劇物取締法の概要と最新動向についての説明セミナー 10/3（金）［オンライン］
ハニカム・テクノリサーチ株式会社は、一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会とともに、
以下の内容でセミナーを開催いたします。
厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係の平河 顕也様をお迎えし、
毒物及び劇物取締法の概要と最新動向についてご講演いただきます。
ご説明の後には質疑応答の時間も設けております。
参加費は無料ですので、どなたでもぜひご参加いただき、
有益な情報を得る機会としてご利用いただければ幸いです。
■本講座のポイント
毒物及び劇物取締法（以下「毒劇法」という。）は、毒性の強さにより、 毒物又は劇物として指定して、
毒物又は劇物の製造、輸入、販売、物流等で保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、
取扱等について、規制を行う法律です。
毒物又は劇物の流通に携わる方々に、本法の係る規定等をより理解していただくために、
本講義では毒劇法の概要、関連する事項、最近の動向等を説明いたします。
■本講習会で得られる知識
・毒劇法の概要と取扱業態別の対応事項（取扱・表示・運搬・廃棄等）
・毒劇法に係るGHS対応状況等
・毒劇法に係る最近の指導等の状況
■申込期限について
10/2（木）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
講演によりましては、定員に達した時点で締め切らせていただく場合がございます。
予めご了承ください。
■講師への事前質問につきまして
本セミナーでは、事前のご質問をお受けしておりません。
講師へのご質問がございましたら、セミナー当日にご質問頂けますと幸いです。
セミナー時間の都合上、すべてのご質問にお答えできない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
【日 時】2025年10月03日（金）14:00～14:55（開場 13:30）
【テーマ】【無料】厚生労働省による、毒物及び劇物取締法の概要と最新動向についての説明セミナー 10/3（金）［オンライン］
■要旨
１．毒物及び劇物取締法の概略
２．毒物劇物営業者の登録等
３．毒物劇物取扱責任者の設置
４．技術上の基準等
５．最近の動向 等
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
厚生労働省 医薬局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室 毒物劇物係
平河 顕也様
【場所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
会議URLはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】無料
【お申込み】ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/cms/?i=2420
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
