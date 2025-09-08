突然のシステム停止、顧客対応がパンク？信頼回復に数か月以上かかることも・・【個別相談受付中】～IT企業の資産と顧客を守る、東京都の無料サイバーセキュリティ支援～
【個別相談受付中】
突然のシステム停止、顧客対応がパンク？信頼回復に数か月以上かかることも・・
～IT企業の資産と顧客を守る、東京都の無料サイバーセキュリティ支援～
サイバー攻撃の被害は全体的に増加傾向にあり、中でもIT・Web関連業種における顧客データの流出や開発資産の窃取、そしてサービス停止といった被害は、企業の信用失墜や事業継続の危機に直結するため、より一層の対策が求められます。ランサムウェアや不正アクセスといった攻撃によって、顧客情報や機密データが漏えいしたり、システムやサービスが停止したりする事態が発生すれば、その復旧と信頼回復には多大な時間と費用を要します。
【なぜ、攻撃者はIT・Web関連業界を狙うのか？】
IT・Web関連業界が狙われる理由は、保有する情報の価値が高く、攻撃による影響が大きいためです。これにより、攻撃者は高額な金銭や長期的な利益を狙える可能性が高いことにあります。
例えば、以下のような理由が挙げられます。
1. 高価値な顧客データや機密情報の窃取
開発中のソフトウェアのソースコード、設計情報、そして大量の顧客データは、攻撃者にとって非常に価値の高い「お宝」です。これらを窃取することで、攻撃者は高値で売却するだけでなく、競合他社に悪用させて市場での優位性を獲得させることで、間接的に大きな利益を狙います。
2. インフラの中枢を担っており一石二鳥の標的
多くのIT企業は、他社の業務システムやクラウドサービスを支えているため、一社を攻撃することで広範囲に影響を及ぼせる可能性があります。いわば「一石二鳥」の標的です。
3. システムやサービス停止で高額な身代金要求が可能
IT企業のシステムは、外部との通信が多く、サイバー攻撃の入り口が多い傾向があります。特に開発環境やテスト環境が外部に公開されている場合、脆弱性を突かれやすくなります。それによってシステムが停止すると、サービス提供ができなくなり、顧客に多大な影響を与えます。攻撃者はこの影響力の大きさを利用して、高額な身代金や利益を要求できるため、この業界を狙うのです。
こうしたサイバー攻撃の深刻な状況に対応するため、東京都では「令和7年度 中小企業サイバーセキュリティ基本対策事業」を通じて、東京都の中小企業の皆様に向けた実践的な支援を提供しています。
「安定したサービス提供」と「情報資産の保護」を実現するため、今こそセキュリティ対策の強化に取り組むべき時です。
東京都の支援を活用し、企業の信用と未来を守るために技術面と組織面の両方からセキュリティを強化しましょう。
【この事業に参加するメリット】
1. 技術的な守り：UTMとEDRの試用導入を通じて、サイバー攻撃への多層防御を体験
・ UTMによる外部からの攻撃の遮断： 企業ネットワークの入り口でUTMが異常な通信を検知し、外部からの侵入を防ぎます。
3か月間の試用を通じて、自社環境での効果を実際に確認できます。
・ EDRによる内部の異常検知と迅速対応： UTMをすり抜けた攻撃や、社内で発生した不審な動きをEDRが検知し、即座に対応します。
3か月間の試用を通じて、サイバー攻撃の現状を把握しながら、自社における防御力の向上を実感できます。
2. 組織的な守り：専門家の支援により、資産の見える化とリスクの予防を推進
・ 専門家による現場に即したアドバイス
