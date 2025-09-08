「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）」市場の技術、予測、有力企業情報をまとめた最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年9月8日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年9月1日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Carbon Capture, Utilization, and Storage （CCUS） Markets 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 505
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-capture-utilization-and-storage-ccus-markets/1122
本調査レポートでは、点源炭素回収、直接空気回収、CO2貯留、CO2輸送、最新のCO2有効利用について取り上げながら、CCUS市場、炭素回収技術、CCUS有力企業を解説します。CCUSが大きく勢いづいている要因を明らかにするとともに、世界のCCUSの回収能力が2036年までに年間0.7ギガトンに達すると予測しています。CCUSの処理能力をCO2の利用方法（石油増進回収、新たな有効利用、専用貯留）、地域、回収方法（直接空気回収、点源回収）、さらには6つの産業セクターに細分化して説明しています。60社の企業概要と350社以上の企業に関する調査結果を掲載しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328931&id=bodyimage1】
「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ CCUSビジネスモデル
■ CCUS技術分野の現状
■ 炭素回収技術
■ 主要産業の二酸化炭素回収
■ 二酸化炭素除去（CDR）のための二酸化炭素回収
■ 新たな二酸化炭素有効利用
■ 二酸化炭素貯留
■ 二酸化炭素輸送
■ CCUS市場予測・分析
■ 企業概要
「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（CCUS）市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
技術と市場の分析：
- 燃焼後回収、燃焼前回収、酸素燃焼による回収、直接空気回収、CO2有効利用・輸送・貯留の各分野での最先端技術と技術革新
- セメントなどの重工業、水素、電力、石油・ガス、化学など各分野向けCCUSソリューション詳細解説
- CCUS市場の将来性（市場に影響する主な規制,カーボンプライシング制度など）
- CCUS技術スケールアップの主な戦略、ビジネスモデル、経済的側面
- 技術成熟度（TRL）、コスト、拡大可能性などの要素に基づくベンチマーク評価
プレーヤーの分析と動向：
- 主要CCUS関連企業へのインタビューを基にした60社の企業概要
- CCUS参入企業の最新動向分析（発表されたプロジェクト、資金調達、トレンド、パートナーシップに着目）
CCUS市場の今後10年間（～2036年）の詳細予測：
- 回収方法別（点源回収とDAC）、CO2利用方法別（貯留、新たな利用技術、EOR）、セクター別（化石燃料電力、BECCUS、燃焼前（ブルー水素/アンモニア/化学品）、天然ガス処理、セメント、鉄鋼）、地域別（米国、カナダ、欧州、英国・アイルランド、中国、その他のアジア太平洋地域、中東、その他の地域）
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/carbon-capture-utilization-and-storage-ccus-markets/1122
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
